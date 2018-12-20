Формирование новых составов избиркомов в Казахстане началось со скандала

19 декабря в Казахстане завершился срок формирования кандидатур в новый состав избирательных комиссий. Голосование по ним пройдет на сессиях маслихатов, которые запланировано провести до 15 января 2019 года.

Иллюстративное фото из архива "НГ"

В соответствии с Законом «О выборах» срок полномочий территориальных и участковых избирательных комиссий заканчивается в первом квартале 2019 года.

В городах и районах Костанайской области предстоит переизбрать 21 территориальную и 784 участковых комиссий. В каждую из них, в зависимости от количества зарегистрированных избирателей, войдут от 5 до 11 человек. Состав формируется на основе предложений от политических партий, которым предоставлено право делегировать в каждую комиссию не более одного человека. При этом членство кандидата в партии не обязательно. Если представителей партий окажется недостаточно, в состав комиссий включаются кандидаты от общественных объединений или по рекомендации вышестоящей избирательной комиссии.

По закону формирование нового состава комиссий начинается не позднее чем за 2 месяца и заканчивается не позднее чем за 3 дня до окончания срока полномочий избирательных комиссий.

Как сообщил «НГ» председатель областного филиала ОСДП Сергей БОГАТЫРЕВ, социал-демократы отказались делегировать своих кандидатов в избиркомы. В заявлении политсовета партии отмечается, что сообщение о предстоящей кампании появилось на сайтах маслихатов лишь 30 ноября.

- Напрашивается вопрос - что мешает ЦИК и маслихатам, с учетом заранее известного истечения срока полномочий действующих избиркомов в первом квартале 2019 года, приступить к подготовке их обновления без аврала, за много месяцев, с прямым уведомлением главных участников этого процесса – политических партий страны? - говорится в заявлении.

Социал-демократы считают, что «власть и ее марионетки в избиркомах окончательно дискредитировали выборный процесс, лишили оппозицию и гражданское общество всякой возможности контролировать его ход и обнародовать свою позицию».

ОСДП заявила, что будет участвовать в выборном процессе при условии, если власти обеспечат независимый статус избиркомов всех уровней, включая ЦИК, «прекратят использовать уловки в виде замещения в составе избиркомов неугодных политических партий провластными общественными организациями». И предложила не выбирать избиркомы всех уровней маслихатами, а формировать Центральным избиркомом и территориальными избирательными комиссиями, при этом «обеспечить неучастие в участковых избирательных комиссиях госслужащих и работников бюджетной сферы».