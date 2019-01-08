Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой

16 ноября 2018 года «Адил соз» направил в Генеральную прокуратуру, Комитет национальной безопасности и Министерство информации и коммуникаций РК обращение по поводу незаконной блокировки сайта «Нашей Газеты». Напомним, 15 ноября портал www.ng.kz внезапно перестал открываться.

Фото из архива "НГ"

Ответ «Адил соз» получили уже в году нынешнем, но очень обстоятельный. К письму за подписью вице-министра информации и коммуникаций Н. Мауберлиновой приложены копии ответов из АО «Транстелеком», АО «ASTEL», АО «KazTransCom» и Государственной технической службы КНБ РК. Увы, все они сообщают одно и то же: к блокировке непричастны.

Редакция «Нашей газеты» уже через неделю после закрытия своего сайта, не дожидаясь результатов официального расследования,сменила протокол безопасности и восстановила связь с пользователями своего контента.

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Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало ситуацию с блокировкой сайта "Нашей Газеты"