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Sniper
Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
Правило бумеранга.Просто назад вернулся 4 винтовой агрегат с телекамерой. Просто я так предполагаю.
08.01.19 23:14
maxsaf
За организацию притонов в Костанае и Рудном задержали двух человек
Vital: Я холостой , хочу иногда . Не по христиански это. Жениться тебе надо. :-)
08.01.19 22:47
Мишаня
Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
Чудеса чудесатые в стране! Вы видите блокировку? Нет? И я не вижу. А она есть! Как там паранормальное шоу, битва екстрасексов? Вот они потусторонние силы разоблачат!
08.01.19 22:46
Мишаня
Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
JereK: Что, 4 кВ било? А что это за градация уровня напряжения вами придумана? 0,4 может? 0,4 бьет сильно, больно и нередко. Но редко смертельно. И часто из-за расслабленной безалаберности. Более...
08.01.19 22:37
Алиса
Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
Vital: второй вариант что в стране есть другие силы ТАк тут надо привлекать Прокопенко - однозначно выявит все потусторонние силы и скажет чем с ними бороться 8-)
08.01.19 22:32
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Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой

8 января 2019, 16:48 |  Происшествия

16 ноября 2018  года «Адил соз» направил в Генеральную прокуратуру,  Комитет национальной безопасности и Министерство информации и коммуникаций РК обращение по поводу незаконной блокировки сайта «Нашей Газеты». Напомним, 15 ноября портал www.ng.kz внезапно перестал открываться.

Фото из архива "НГ"

Ответ «Адил соз» получили уже в году нынешнем, но очень обстоятельный. К письму за подписью вице-министра  информации и коммуникаций Н. Мауберлиновой приложены копии ответов из АО «Транстелеком», АО «ASTEL», АО «KazTransCom» и  Государственной технической службы КНБ РК. Увы, все они сообщают одно и то же:  к блокировке непричастны.

Редакция «Нашей газеты» уже через неделю после закрытия своего сайта, не дожидаясь результатов официального расследования,сменила протокол безопасности и восстановила связь с пользователями своего контента.

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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6913
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если гос службы непричастны официально. Остаются два варианта. Гос врёт , второй вариант что в стране есть другие силы которые управляют .
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§ maxsaf
Re: Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1103
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что по срокам? не слишком долго они отвечали? Нет ответа от прокуратуры и КНБ?
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§ Menden1968
Re: Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 268
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой

...........тайны здесь никакой нет,я знаю кто заблокировал но сказать пока не могу нужно время....
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§ maxsaf
Re: Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1103
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
...........тайны здесь никакой нет,я знаю кто заблокировал но сказать пока не могу нужно время....

Щас на вас, как на Витала, соседи массово жаловаться начнут. :lol:
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§ Алиса
Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4474
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 08.01.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
второй вариант что в стране есть другие силы

ТАк тут надо привлекать Прокопенко - однозначно выявит все потусторонние силы и скажет чем с ними бороться 8-)
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§ Мишаня
Re: Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 653
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 08.01.19 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чудеса чудесатые в стране! Вы видите блокировку? Нет? И я не вижу. А она есть!
Как там паранормальное шоу, битва екстрасексов? Вот они потусторонние силы разоблачат!
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* Sniper
Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1169
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.01.19 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правило бумеранга.Просто назад вернулся 4 винтовой агрегат с телекамерой. Просто я так предполагаю.
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