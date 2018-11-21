Ольга КОЛОКОЛОВА: «А потом пришел агашка и говорит…»

«Молчит по сей день и наш провайдер - АО «Казахтелеком», единый для всех, а потому незаменимый как кормящая грудью мамка»

Пошли третьи сутки, как сайт «НГ» невозможно свободно открыть в Казахстане. Живем в блокаде со всеми проистекающими отсюда неприятными последствиями. Больше всего они напоминают существование в квартире, от которой ключи украли: жилье вроде есть, но попасть в него можно только через окно.

Страна впала в кому выходных, а мы так и не получили вразумительного объяснения, кто и за какие провинности нас блоканул.

Министерство информации и коммуникации развело руками, то есть у них к нам претензий нет и, надо понимать, о претензиях к «НГ» со стороны других компетентных органов они ничего не слышали. А должны в случае, если таковые были.

Молчит по сей день и наш провайдер - АО «Казахтелеком», единый для всех, а потому незаменимый как кормящая грудью мамка. Уж он то знает, кто за рубильник дернуть приказал, потому, как я понимаю,технически процедуру выполняют именно его специалисты.

Несмотря на солидный информационный шум, никто из органов, имеющих право выключить сайт из жизни, ответственность за это на себя не взял.

Ладно, когда ответственность на себя не берут всякие запрещенные организации при террористических актах в каких-нибудь менее благодатных и процветающих странах. Но чтобы в стране победившей законности невозможно было за три дня разобраться с причинами блокировки?! Пардон, не верю - я оптимист. Потому как, если в такое поверить, то следом придется признать - процессом рулят некие третьи силы, которые государством не контролируются. А это уже вопрос национальной безопасности.

В атаках извне хакерских войск из какого-нибудь Буркина-Фасо на сайт неплохой, честной, но таки провинциальной газеты я тоже сильно сомневаюсь, а вот силу наших традиций решать все по праву связей не признать не могу.

Легко могу представить, как приходит некий обиженный нами агашка к своему высокопоставленному родственнику, другу, покровителю (нужное подчеркнуть) и говорит: достали эти журналисты, надо наказать. «А давай, - говорит тот, - Потому как нефиг». И… оп-па, вопрос государственной безопасности похерен, и мы все лезем в свой дом через окно.

А вот почему у нас все решается черед эту самую оп-пу и как с этим бороться - всем стоит задуматься.