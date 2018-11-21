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21.11.18 14:57
alex_60
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Ольга КОЛОКОЛОВА: «А потом пришел агашка и говорит…»

«Молчит по сей день и наш провайдер - АО «Казахтелеком», единый для всех, а потому незаменимый как кормящая грудью мамка»
18 ноября 2018, 11:22 |  Мнения

Пошли третьи сутки, как сайт «НГ» невозможно свободно открыть в Казахстане. Живем в блокаде со всеми проистекающими отсюда неприятными последствиями. Больше всего они напоминают существование в квартире, от которой  ключи украли: жилье вроде есть, но попасть в него можно только через окно.

Страна впала в кому выходных, а мы так и не получили вразумительного объяснения, кто и за какие провинности нас блоканул.

Министерство информации и коммуникации развело руками, то есть у них к нам претензий нет и, надо понимать, о претензиях к «НГ» со стороны других компетентных органов они ничего не слышали. А должны в случае, если таковые были.

Молчит по сей день и наш провайдер - АО «Казахтелеком»,  единый для всех, а потому  незаменимый как кормящая грудью мамка. Уж он то знает, кто за рубильник дернуть приказал, потому, как  я понимаю,технически процедуру выполняют именно его специалисты. 

Несмотря на солидный информационный шум, никто  из органов, имеющих право выключить сайт из жизни, ответственность за это на себя не взял.

Ладно, когда ответственность на себя не берут всякие запрещенные организации при террористических актах в каких-нибудь менее благодатных и процветающих странах. Но чтобы в стране победившей законности невозможно было за три дня разобраться с причинами блокировки?! Пардон, не верю - я оптимист. Потому как, если в такое поверить, то следом придется признать - процессом рулят некие третьи силы, которые государством не контролируются. А это уже вопрос национальной безопасности.

В  атаках извне хакерских войск из какого-нибудь Буркина-Фасо на сайт неплохой, честной, но таки провинциальной газеты я тоже сильно сомневаюсь, а вот силу наших традиций решать все по праву связей не признать не могу. 

Легко могу представить, как приходит некий обиженный нами агашка к своему высокопоставленному родственнику, другу, покровителю (нужное подчеркнуть) и говорит: достали эти журналисты, надо наказать. «А давай, - говорит тот, - Потому как нефиг». И… оп-па, вопрос государственной безопасности похерен, и мы все лезем в свой дом через окно. 

А вот почему у нас все решается черед эту самую оп-пу и как с этим бороться - всем стоит задуматься.

 
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: «А потом пришел агашка и говорит…»
211


(Пользователи)
Сообщений: 6372
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.11.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все все знают..
Страна маленькая, то есть людей мало и как в деревне шушукаются..
И вы знаете.
И к тому же мы живем в Азии, ничего официального.
Только переговоры и взаимные уступки, если они будут взаимными..
Чем то жертвовать придется, какие то статьи, деньги или это будут некоторые комментаторы, которых необходимо принять или наоборот..
Но торг как говорится, пока ничего не ясно, уместен..
Хуже будет, когда станет ясно, тогда плохи дела..
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§ alex_60
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: «А потом пришел агашка и говорит…»
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 1879
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
казтелеком знает.
кто им дал команду.
поэтому и молчат.
если есть там у кого-то знакомые.
поинтересуйтесь. у них.
вылезет то все равно наружу.
хотя наверное все теперь понимают,
на какую букву это .
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§ Монгол Шуудан
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: «А потом пришел агашка и говорит…»
Монгол Шуудан


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 507
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 18.11.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А вот почему у нас все решается черед эту самую оп-пу и как с этим бороться - всем стоит задуматься.

Интересная точка зрения. Имея убеждение что в стране все решается через оп-пу, тем не менее пытаться вопреки своей же точки зрения добиваться справедливости.
Что это, мазохизм такой.
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§ Серый волк
Ольга КОЛОКОЛОВА: «А потом пришел агашка и говорит…»
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9702
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 18.11.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте вспомним об упомянутом правовом государстве. :lol: Если такое конечно имеется. :lol:
Так вот в цивилизованном правовом государстве само министерство инфромации уже бы давно обратилось в ПРОКУРАТУРУ республиканскую конечно. Так как нарушены основополагающие каноны существования страны как раз по профилю министра Абаева.
Госссссподин Абаааев... дзынь дзынь! вы где? отдыхаете? В стране то такое творится! Ваш рейтинг стремительно падает в мире! И всего региональных массмедиа такого масштаба по пальцам трех рук пересчитать можно.
А может быть и двух, тогда ваша только одна рука нужна и одна прокурора! :-)
И так.
Конкретные статьи закона о воспрепятствовании журналистской деятельности по факту нарушены. Правовое решение отсутствует.
После чего ПРОКУРАТУРА ОБЯЗАНА С мигалками наверное примчаться к провайдеру и провести изъятие документов и допросы ответственных лиц и исполнителей в разных кабинетах. (заодно конечно спросить у куратуры местной, которой и мчаться никуда не надо, ей в окно можно выглянуть и увидеть этого несчастного провайдера)

Если это конечно правовое и обязательно цивилизованное государство, а не государство в котором режим вроде людоеда Бокассы заправляет делами и прессой.

Злодей-преступник в таком случае очень быстро будет вытащен на свет со всеми своими подвязками и отправлен отвечать за статью закона.

И ведь абсолютно понятно, что если нет правового решения, то это либо региональная коррупция, уже давно видная даже слепым, качественно выросла в мафиозные группы. Либо как раз режим упомянотого Бокассы. :lol:

Вам что больше по душе? Людоеды или мафиози? :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 18.11.2018 - 09:42]
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§ Монгол Шуудан
Ольга КОЛОКОЛОВА: «А потом пришел агашка и говорит…»
Монгол Шуудан


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 507
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 18.11.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Легко могу представить, как приходит некий обиженный нами агашка к своему высокопоставленному родственнику, другу, покровителю (нужное подчеркнуть) и говорит: достали эти журналисты, надо наказать. «А давай, -

Хм.
Отдавая дань богатому воображению, скажу становление свободы слова, наверно сложен и тернист. Лепестками роз не усыпан.
///

[Исправлено: Ольга Колоколова, 18.11.2018 - 12:21]
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§ alex_60
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: «А потом пришел агашка и говорит…»
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 1879
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
версия про агашку по мне так реальна.
но непонятнао что четыре кнопки молчат.
почему не сказать открыто- это мы нажали.
потому что.
власть боится сказать это открыто?
уже третий день?
а чего они боятся?
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§ pensioner
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: «А потом пришел агашка и говорит…»
pensioner


(Пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 18.11.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пытаются газету сделать ручной, покладистой, а она ершится. Тогда выбирают другой путь.
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§ alex_60
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: «А потом пришел агашка и говорит…»
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 1879
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и при этом понимая, что НИЧЕГО они не закрыли.
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§ Серый волк
Ольга КОЛОКОЛОВА: «А потом пришел агашка и говорит…»
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9702
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 18.11.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
но непонятнао что четыре кнопки молчат.
Так друг на друга думают и что мычать не знают.
Цитата:
alex_60:
потому что.
власть боится сказать это открыто?
уже третий день?
а чего они боятся?

Ну я же вроде понятно объяснил про либо режим Бокассы, либо мафиози. Другого варианта быть не может. Ну если конечно этот провайдер кирдыктелеком лбом неожиданно бить в пол не начнет каясь в якобы случайном техническом сбое.
:lol:
Тогда конечно обидно будет, мы так и не узнаем в итоге людоеды это или мафиозики были??

[Исправлено: Серый волк, 18.11.2018 - 09:37]
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§ Монгол Шуудан
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: «А потом пришел агашка и говорит…»
Монгол Шуудан


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 507
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 18.11.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Так вот в цивилизованном правовом государстве само министерство инфромации уже бы давно обратилось в ПРОКУРАТУРУ республиканскую конечно. Так как нарушены основополагающие каноны существования страны как раз по профилю министра Абаева.
Госссссподин Абаааев... дзынь дзынь! вы где? отдыхаете? В стране то всего региональных массмедиа такого масштаба по пальцам трех рук пересчитать можно.

7

Ога!
Можете привести примеры!? Ах да!
Вот же например, случай с г-ном Обвальным. Как же, сразу и скорая и пожарные, и милиция с министром. Все сразу немедленно примчались.
Надеюсь у редакции есть договор с провайдером. Подавайте в суд. Требуйте возмещения убытков и недополученной прибыли. Ведь контекстная реклама продана, а просмотров нету....
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§ maxsaf
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: «А потом пришел агашка и говорит…»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 569
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.11.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Потому как, если в такое поверить, то следом придется признать - процессом рулят некие третьи силы, которые государством не контролируются. А это уже вопрос национальной безопасности. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32993#787644


Я вчера подобную мысль высказал, на нее и продолжайте давить - может сработать...

Цитата:
А вдруг это недружественные действия зарубежных "партнеров", направленные на подрыв доверия народа к власти. Кто сможет защитить Казахстанцев от опасности в киберпространстве? Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32987&start=15#comment_1
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§ 211
Ольга КОЛОКОЛОВА: «А потом пришел агашка и говорит…»
211


(Пользователи)
Сообщений: 6372
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.11.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Госссссподин Абаааев... дзынь дзынь! вы где? отдыхаете? В стране то такое творится!

Интересная постановка вопроса обычным комментарием..
Что то собрать подписи от нас форумчан ему лично самому, как то руки не подымаются?
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§ Серый волк
Ольга КОЛОКОЛОВА: «А потом пришел агашка и говорит…»
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9702
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 18.11.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Интересная постановка вопроса обычным комментарием..
Что то собрать подписи от нас форумчан ему лично самому, как то руки не подымаются?


У вас компьютер подписи собирает? А крысой потыкать и найти контакты при всех опубликованных низзя??? :lol:
Опять один вышел к памятнику, только не к тому и не в то время? :lol:

[Исправлено: Серый волк, 18.11.2018 - 09:47]
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§ 211
Ольга КОЛОКОЛОВА: «А потом пришел агашка и говорит…»
211


(Пользователи)
Сообщений: 6372
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.11.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если собраться и те кто в фейсбуках и в контактах, нас сколько будет?
И вся эта масса готова ли поставить подпись в петиции или же ее задача обращаться к тем, кто в теме в обычных комментариях в закрытом сайте и как бы просить?
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§ Серый волк
Ольга КОЛОКОЛОВА: «А потом пришел агашка и говорит…»
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9702
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 18.11.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На, держи.
http://www.mic.gov.kz/
Если русский язык нужен, там вверху на kz нажми. И твиттер и телефон и все в наличии.
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