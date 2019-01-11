Аркадий ДЕНИСОВ: Главное - прокукарекать

Легкоатлетический пробег «Новогодняя карусель» зародился в конце 80-х годов прошлого века. Фишка его заключалась в том, что бегуны стартовали в 23.45 и финишировали уже в новом году. Маршрут пролегал по улицам Аль-Фараби - Алтынсарина - Гоголя - Баймагамбетова, привлекал сотни участников и тысячи болельщиков. Было в этом какое-то таинство - встречать наступление нового года не за столом с выпивкой и закусками, а на бегу. Конечно, потом бегуны возвращались в компании и наверстывали упущенное, Новый год - он и в Африке Новый год. Но чувство победы над традициями все равно грело самолюбие.

Потом стартовать стали днем, от главной елки города, и никого это не напрягало. Аллеи Центрального сквера были всегда свободны, а в центре люди всегда с удовольствием наблюдали за происходящим. Кто-то, видя спортсменов в возрасте далеко за 50, задумывался - а не начать ли бегать самому. Именно эту цель мы и преследовали, проводя пробег в людном месте.

Нынче пробег состоялся. Стартовало около 50 человек в широком возрастном диапозоне, не стал им помехой и довольно приличный мороз. Балаклавы и шарфы на пол-лица защищали от обморожения. Вернулись скромные призовые, чего не было почти весь прошедший год, на награждении появился представитель горспорта, чего давненько не наблюдалось.

Все эти плюсы начисто перечеркнул один, но очень существенный минус: пробег задвинули на стадион «Центральный». Зачем, для кого и для чего это было сделано? Кто мог наблюдать эту демонстрацию силы, здоровья и мужества? Ну разве что стайка ворон, освоивших пустые трибуны. Представитель горспорта ничего пояснить не смог, сославшись на распоряжение акимата. Странные, однако, господа. Подпитая гуляющая публика на площади их устраивает, а вот от трезвых бегунов - тошнит.

Крайне любопытно было бы узнать автора этой команды и его представление о пропаганде здорового образа жизни. В отчетах одинаково выглядят цифры занимающихся настольными играми и циклическими видами (бег, лыжи, коньки, плавание, велосипед), хотя между ними в классе воздействия на здоровье лежит пропасть, а бег наиболее доступен. Если чиновник этой разницы не понимает, он не дорос до государственного мышления со всеми вытекающими выводами.

И ведь казус с «Новогодней каруселью» не единственный. Такое же плевое отношение все больше проявляется и к президентской миле. Запущенный при поддержке Умирзака Шукеева цикл забегов собирал тысячи участников. Глядя на акима, выходили на старт руководители организаций и ведомств, директора учебных заведений, им в затылок выстраивались члены коллективов, их родственники и знакомые. Подготовленные бегуны мчались за призами, остальные трусили за здоровьем и с каждым новым стартом отмечали положительную динамику.

Куда все это делось сейчас? На старт выходят ветераны спорта и действующие спортсмены, но они бегают и без мили. А где взрослое трудоспособное население, кто-то озабочен их здоровьем без аптек и лекарств? Нет такой заботы.

Я не однажды предлагал акимату предоставить мне слово перед руководителями организаций, думаю, мы бы поняли друг друга. Но у отцов города есть другие, более важные, на их взгляд, проблемы, которые являются приоритетными. Хотя что может быть приоритетнее здоровья населения? Ведь и на баннерах в городе можно прочесть цитату Елбасы: «Только здоровая нация может быть конкурентоспособной!» Наши чиновники с удовольствием употребляют ее в своих докладах, демонстрируя знание «классики» и верность Лидеру нации. И на этом считают свою задачу выполненной. Как в той поговорке: «Главное - прокукарекать, а там хоть рассвет не наступай». И не наступит, если не воплотить бесспорную мысль в практические дела. В нашем случае - вернуть легкоатлетическим пробегам, в том числе и на президентскую милю, массовость и системность проведения. И не задвигать их на задворки города.

Нам постоянно предлагают брать пример с Астаны. Так вот, там нынче новогодний пробег стартовал и финишировал у «Байтерека», стартовал в нем и министр культуры и спорта. Чем не пример для нашего города и его руководства?

Автор - мастер спорта СССР по легкой атлетике