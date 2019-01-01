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Традиционный предновогодний легкоатлетический пробег прошел в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

31 декабря 2018, 23:49 |  Спорт

Утро 31 декабря для всех началось по-разному: для кого-то с салата оливье, а для кого-то с регистрации на традиционный легкоатлетический пробег. Даже мороз в 26 градусов не остановил, а только раззадорил участников.

В этом году организаторы нарушили традиции. Если раньше легкоатлеты бежали через центр города, чем создавали празднично-спортивное настроение окружающим, заражая их своим примером, то в этом же году по неизвестным причинам бегунов отправили на Центральный  стадион.

Кто-то скажет: «Что же здесь удивительного? Пусть бегают в отведенном для этого месте». Но для жителей города видеть участников пробега разных возрастов в новогодних костюмах стало доброй традицией. Зачем лишать этого как болельщиков, так и самих легкоатлетов - непонятно.

Забег президентской мили начался с награждения грамотой акима города ветерана спорта Сергея Поликарпова, которому в уходящем году исполнилось 60 лет. 

- Бегаю с малых лет, сейчас мне 68, - рассказал "НГ" Серикбай ЖИЕНАЛИН. - Зимой на лыжах, летом туризмом увлекаюсь. Являюсь трехкратным чемпионом Казахстана по национальной игре асык ату. Мы ради здоровья бегаем, часто в парке Победы. Я считаю, что бег продлевает жизнь. Кто-то на суставы жалуется, не может ходить, конечно если сидеть на диване все будет болеть, движение — это жизнь.

Замерзшая, но довольная бежала и молодёжь. Младшие - 3 круга, взрослые - 6.

Наталья Лабетская стала победительницей забега среди спортсменок 2005 года и моложе. Наталья Коваленко пересекла финишную прямую первой среди легкоатлеток 16-17 лет.

Среди спортсменов 18-20 лет выиграл Александр Воробьев.

Александр Савгуров стал чемпионом среди спортсменов от 21 до 39 лет, а среди легкоатлетов 40 лет и старше первое место занял Сергей Поликарпов.
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