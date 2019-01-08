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В МВД прокомментировали обращение подозреваемого по делу о драке в Караганде

8 января 2019, 10:20 |  Государство

В Министерстве внутренних дел прокомментировали появление обращения разыскиваемого по делу об убийстве в Караганде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на директора департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмаса Садубаева.

Люди у здания управления образования Караганды, протестующие против убийства в ресторане "Древний Рим"

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33412

По данным правоохранителей, на сегодняшний день по подозрению в совершении хулиганских действий и убийства 23-летнего мужчины в Караганде восемь человек задержаны и арестованы, один из подозреваемых, гражданин Гурурян, объявлен в розыск.

- В рамках розыскного дела группы полицейских выехали по местам его вероятного нахождения. В связи с появлением в Сети обращения разыскиваемого о готовности сдаться его родным два дня назад были переданы контакты наших сотрудников. Однако до сегодняшнего дня никто на них не выходил, - сообщил Садубаев. - МВД Республики Казахстан гарантирует объективное, всестороннее расследование дела и рекомендует гражданину Гуруряну во избежание возникновения отягчающих обстоятельств добровольно сдаться сотрудникам полиции. Ход расследования взят на особый контроль МВД Республики Казахстан.

Как сообщалось ранее, 1 января возле одного из ресторанов Караганды с признаками насильственной смерти обнаружен труп 23-летнего мужчины. Одновременно в ходе следствия было установлено, что с различными травмами в медицинское учреждение обратились трое мужчин в возрасте от 24 до 27 лет. Как стало известно позже, двое из них были отпущены домой и находятся на амбулаторном лечении.

В воскресенье, 6 января, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов встретился с родственниками погибшего в результате драки и пообещал наказать виновных.

В понедельник, 7 января, на официальном сайте МИД Армении опубликован комментарий заместителя министра иностранных дел страны Шаварша Кочаряна по поводу ситуации в Караганде. Еще 3 января посольство Армении в Казахстане выступило с заявлением. "Глубоко скорбим в связи с трагическим инцидентом, унесшим человеческую жизнь. Приносим свои соболезнования родным и близким погибшего. Уверены, что следствие прояснит все обстоятельства происшедшего, все виновные будут найдены и понесут наказание в соответствии с Законом. Казахстан - многонациональное государство, где традиционно царит межнациональное согласие и исключительная толерантность к этническим меньшинствам. Надеемся, что средства массовой информации будут ссылаться на официальные источники и не будут распространять в социальных сетях непроверенную информацию, которая может стать источником манипуляции общественным мнением и придать этой трагедии оттенок конфликта на межнациональной почве", - говорится в тексте заявления.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mid-armenii-drake-karagande-ugolovnyiy-intsident-byitovoy-360956/
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В понедельник, 7 января, на официальном сайте МИД Армении опубликован комментарий заместителя министра иностранных дел страны Шаварша Кочаряна по поводу ситуации в Караганде.

- Глубоко скорбим в связи с трагическим инцидентом, унесшим человеческую жизнь. Приносим свои соболезнования родным и близким погибшего. Уверены, что следствие прояснит все обстоятельства происшедшего, все виновные будут найдены и понесут наказание в соответствии с Законом, - говорится в тексте заявления. - Казахстан - многонациональное государство, где традиционно царит межнациональное согласие и исключительная толерантность к этническим меньшинствам. Надеемся, что средства массовой информации будут ссылаться на официальные источники и не будут распространять в социальных сетях непроверенную информацию, которая может стать источником манипуляции общественным мнением и придать этой трагедии оттенок конфликта на межнациональной почве.
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