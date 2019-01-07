В Караганде сотни людей требовали объяснений властей в связи с убийством в ресторане

В воскресенье, 6 января, десятки людей в Караганде потребовали от властей комментариев о ходе расследования уголовного дела по факту гибели человека во время массовой драки в новогоднюю ночь в одном из местных ресторанов, сообщает корреспондент Азаттыка. Тогда в ходе конфликта между двумя группами молодых людей был убит человек, еще несколько были госпитализированы.

Люди у здания управления образования Караганды, протестующие против убийства в ресторане "Древний Рим" в ночь на 1 января. Караганда, 6 января 2019 года

Люди собрались неподалеку от центральной части Караганды. Сначала они находились у здания ДВД Карагандинской области, затем начали продвигаться к другим государственным зданиям.

В толпе были слышны крики недовольных о том, "почему было допущено убийство", а также требования "разобраться".

По информации корреспондента Азаттыка, в город еще со вчерашнего вечера была стянута и размещена на улицах спецтехника, а также наряды полиции.

Как сообщают очевидцы, люди вели себя эмоционально. На видеозаписи, размещенной в Facebook очевицем Гульден Жандильдиновой, некоторые участники выражают опасения, что "виновные в преступлении избегут наказания".

С собравшимися встретился аким области Ерлан Кошанов.

- Некоторые говорят, "эти деньги дадут и отделаются". Никто не отделается! Это дело на общественном контроле, мониторинг ведут высшие органы власти. Это расследование будет идти до тех пор, пока преступники не получат наказание. Я обещаю вам как аким области, как представитель президента здесь. Главный, находящийся в бегах подозреваемый будет задержан в течение двух-трех дней, - заявил, обращаясь к людям, Кошанов.

Затем перед собравшимися выступил отец погибшего в драке молодого человека, поблагодаривший за "поддержку и сочувствие семье".

На видео также видно, как один выступающих призывает собравшихся "не делить подозреваемых по национальному признаку", но его прервали.

Корреспонденту Азаттыка удалось связаться с очевидцем протеста Айткожой Фазыловым, который, по его словам, пытался успокоить людей. По информации Фазылова, люди собрались сами, некоторые - "были не осведомлены о причинах". Он добавил, что в будущем подобной акции не планируется. По его оценкам, в Караганде 6 января на улицы вышло около 200 человек.

Как заявил Фазылов, он озвучивал требования на согласительной комиссии для урегулирования конфликта 3 января и утром 6 января. Инициаторами требований, по его словам, стали родственники погибшего во время драки в ресторане. Как говорит Фазылов, основное требование - справедливые расследование и суд, а также поимка главного подозреваемого в убийстве.

Через какое-то время люди начали расходиться. В их рядах звучали обещания собраться вновь, чтобы озвучить свои требования и услышать позицию властей.

Репортер Азаттыка обратилась за комментарием в пресс-службу акима Карагандинской области по поводу санкционированности акции. Там корреспонденту рекомендовали по этому вопросу связаться с ДВД или прокуратурой. В этих ведомствах на запросы Азаттыка пока не ответили.

По официальной информации пресс-службы акима Карагандинской области, опубликованной на сайте и направленной в СМИ, утром 6 января представители власти встретились с родственниками погибшего в ходе массовой драки.

«На встрече были даны подробные разъяснения о ходе проведения следствия. В это же время у здания департамента полиции в ожидании информации собралось 200-230 человек. Перед собравшимися выступил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов и дал пояснения о ходе следствия и дальнейших шагах расследования. Следствие взято под личный контроль генерального прокурора. На сегодняшний день установлено 8 участников, 7 из которых взяты под стражу, один находится в международном розыске. Обращаем внимание на тот факт, что потасовка произошла между двумя компаниями, и не носила межнационального характера. Во время встречи никаких нарушений закона не зафиксировано. На данный момент обстановка в городе и области спокойная, нарушений общественного порядка не допущено», - сообщает пресс-служба акима Карагандинской области.

В ночь на 1 января конфликт между двумя группами гостей одного из карагандинских ресторанов перешел в массовую драку. Прокуратура позже сообщила, что в результате четыре человека получили ножевые ранения, один из них от полученных травм скончался.

Власти заявляли также, что ситуация с убийством держится на контроле. Они отвергли предположения, озвучиваемые в социальных сетях, что конфликт имел "межэтнический характер".

В частности, в прокуратуре заявляли, что "отдельные лица пытаются дестабилизировать обстановку, спекулируя данной темой" и "провоцируют граждан и их близких на незаконные действия, распространяют в социальных сетях заведомо ложную информацию о конфликте на межнациональной почве" для "манипулирования общественным мнением".

3 января власти сообщили, что двое из троих пострадавших, госпитализированные с ножевыми ранами нижних конечностей, были выписаны. Как сообщает корреспондент Азаттыка, 6 января стало известно, что состояние здоровья все еще остающегося в больнице третьего молодого человека, получившего колото-резаную рану грудной клетки, - средней степени тяжести, угрозы жизни и здоровью пациента нет.