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Живого младенца нашли под завалами в Магнитогорске спустя сутки поисков

1 января 2019, 22:23 |  Происшествия

Живого младенца нашли на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. 11-месячный ребёнок пролежал под завалами больше суток. Об этом сообщает informburo со ссылкой на Telegram-канал губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

 

- 11-месячный ребёнок найден живым под завалами! Готовится реанимация. Спасатели услышали плач. Ребёнка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан, – рассказал губернатор.

 

- Спасённый младенец – мальчик. Он сейчас в больнице вместе с мамой. Она смогла выбраться вместе со вторым ребёнком, прямо во время обрушения, – сообщает Telegram-канал Mash, – Ваня сейчас не в реанимации, но травмы тяжёлые. У него перелом голени, обеих ног, травма живота, черепно-мозговая травма и синдром сдавливания. Мама с папой вместе с ним и теперь чуда ждут от врачей".

Ранее в МЧС России сообщили, что разбор завалов и поисковую операцию на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске приостановили из-за угрозы обрушения.

По последним данным, из-за взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске погибли восемь человек, пятеро находятся в больнице. Более тридцати жителей дома всё ещё могут оставаться под завалами.

Около 6 часов утра 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома с 3-го по 10-й этаж. По уточнённым данным, разрушено 26 квартир, в которых проживали 46 человек.

2 января в Челябинской области объявили днём траура.

 
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