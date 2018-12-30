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Политика под елкой - особые карнавальные костюмы казахстанских детей. Топ-5
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Политика под елкой - особые карнавальные костюмы казахстанских детей. Топ-5

30 декабря 2018, 20:07 |  Общество

Informburo.kz определило лучшие карнавальные костюмы, авторов которых вдохновляет политика. "Каждый год особо оригинальные новогодние костюмы казахстанских детей попадают в новости. Взрослые основательно подходят к созданию образа для своего ребёнка. Их вдохновляют не сказки, комиксы или мультфильмы, а целые государственные программы", - пишет издание.

Оно составило свой топ-5 новогодних костюмов 2018 года.

Пятое место – за костюмом "Байтерек", который продемонстрировал на президентской елке житель Костанайской области Нурислам Несыпбек. Это уже классика.

- Мой костюм мне сшила старшая сестра. Я учусь в Амангельдинском районе в школе имени Крупской в пятом классе, мне 10 лет. Участвую регулярно в олимпиадах по математике, – сказал Нурислам "НГ".


Четвёртое место – у девочки в костюме ЭКСПО. Международная специализированная выставка всё ещё в тренде у создателей новогодних костюмов.


Третье место – у костюма "Рухани жаңғыру". За свой костюм школьник из Акмолинской области (второй слева) получил велосипед.
 
 
Фото Bnews.kz
 
Второе место издание присудило костюму "Семь граней Великой степи". Как пишет Bnews, костюм принадлежит Алие Ашим из Жаксынского района Акмолинской области. По словам девочки, идея образа принадлежит её матери.

- Костюм напоминает одеяние наездницы – всадническая культура. Издревле на казахской земле каждый ребёнок ездил верхом на лошади и пил кумыс. Второе – охотничий стиль, он продемонстрирован в моём головном уборе. Охотничий стиль говорит о силе, ловкости и прагматизме предков. Мы – одна из первых цивилизаций, где развивалась металлургия. Также это Великий шёлковый путь, соединяющий Север, Юг, Запад и Восток, – пояснила концепцию костюма Алия.

Первое место занял костюм "Цифровой Казахстан".

Костюм воспитанника Айыртауской школы-интерната Романа Исайкина признали лучшим на новогодней ёлке в Петропавловске. Мальчику вручили ноутбук.

- Мой костюм называется "Цифровой Казахстан", он представлен в виде робота. Использовано 20 метров светодиодной ленты, делали его месяц. Мне очень было жарко, но оно того стоит. Я очень рад, что победил, – признался мальчик.

 
 
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Комментарии к новости
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§ таноми52
Re: Политика под елкой - особые карнавальные костюмы...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 434
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.12.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Цифровой Казахстан", он представлен в виде робота. Использовано 20 метров светодиодной ленты, делали его месяц.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33367

Замечательное воображение и бездна фантазии
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§ Victor Yang
Re: Политика под елкой - особые карнавальные костюмы...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11114
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.12.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это привычка родителей угождать или это было целью конкурса? По-моему, ерунда какая-то.
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* maxsaf
Re: Политика под елкой - особые карнавальные костюмы...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1022
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.12.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Замечательное воображение и бездна фантазии

У меня был в детстве почти такой же, но назывался "Космонавт". На другое название у нас фантазии не хватило :lol:
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§ Гога
Политика под елкой - особые карнавальные костюмы казахстанских детей. Топ-5
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 524
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.12.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С НОВЫМ ГОДОМ !!!!

[Исправлено: Гога, 30.12.2018 - 20:32]
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