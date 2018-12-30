Политика под елкой - особые карнавальные костюмы казахстанских детей. Топ-5
Informburo.kz определило лучшие карнавальные костюмы, авторов которых вдохновляет политика. "Каждый год особо оригинальные новогодние костюмы казахстанских детей попадают в новости. Взрослые основательно подходят к созданию образа для своего ребёнка. Их вдохновляют не сказки, комиксы или мультфильмы, а целые государственные программы", - пишет издание.
Оно составило свой топ-5 новогодних костюмов 2018 года.
Пятое место – за костюмом "Байтерек", который продемонстрировал на президентской елке житель Костанайской области Нурислам Несыпбек. Это уже классика.
- Мой костюм мне сшила старшая сестра. Я учусь в Амангельдинском районе в школе имени Крупской в пятом классе, мне 10 лет. Участвую регулярно в олимпиадах по математике, – сказал Нурислам "НГ".
Четвёртое место – у девочки в костюме ЭКСПО. Международная специализированная выставка всё ещё в тренде у создателей новогодних костюмов.
- Костюм напоминает одеяние наездницы – всадническая культура. Издревле на казахской земле каждый ребёнок ездил верхом на лошади и пил кумыс. Второе – охотничий стиль, он продемонстрирован в моём головном уборе. Охотничий стиль говорит о силе, ловкости и прагматизме предков. Мы – одна из первых цивилизаций, где развивалась металлургия. Также это Великий шёлковый путь, соединяющий Север, Юг, Запад и Восток, – пояснила концепцию костюма Алия.
Первое место занял костюм "Цифровой Казахстан".
Костюм воспитанника Айыртауской школы-интерната Романа Исайкина признали лучшим на новогодней ёлке в Петропавловске. Мальчику вручили ноутбук.
- Мой костюм называется "Цифровой Казахстан", он представлен в виде робота. Использовано 20 метров светодиодной ленты, делали его месяц. Мне очень было жарко, но оно того стоит. Я очень рад, что победил, – признался мальчик.
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Политика под елкой - особые карнавальные костюмы казахстанских детей. Топ-5
С НОВЫМ ГОДОМ !!! [Исправлено: Гога, 30.12.2018 - 20:32]