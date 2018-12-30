Политика под елкой - особые карнавальные костюмы казахстанских детей. Топ-5

Informburo.kz определило лучшие карнавальные костюмы, авторов которых вдохновляет политика. "Каждый год особо оригинальные новогодние костюмы казахстанских детей попадают в новости. Взрослые основательно подходят к созданию образа для своего ребёнка. Их вдохновляют не сказки, комиксы или мультфильмы, а целые государственные программы", - пишет издание.

Оно составило свой топ-5 новогодних костюмов 2018 года.

Пятое место – за костюмом "Байтерек", который продемонстрировал на президентской елке житель Костанайской области Нурислам Несыпбек. Это уже классика.

- Мой костюм мне сшила старшая сестра. Я учусь в Амангельдинском районе в школе имени Крупской в пятом классе, мне 10 лет. Участвую регулярно в олимпиадах по математике, – сказал Нурислам "НГ".





Четвёртое место – у девочки в костюме ЭКСПО. Международная специализированная выставка всё ещё в тренде у создателей новогодних костюмов.