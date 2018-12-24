Форум
drakon
Просроченные конфеты для новогодних подарков выявили в Казахстане
alex_60: что целый год сбыть не получается. Источник:www.ng.kz Да, отправить в Интернаты, Детдома, Дома Престарелых... :-o Думаю,что так и - сделают... 8-)
24.12.18 16:59
elektron
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
более 2 000 человек стоят в очереди на замену почек, 450 - печени и 10 - других органов Источник:www.ng.kz Кстати печень можно же частью-куском пересаживать. Какие тут проблемы. И донор и...
24.12.18 16:55
elektron
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
сайлау курманов: Чтото все о плохом заговорили, хотя новость позитивная.Источник:www.ng.kz Новость то может и позитивная, но ни слова, о женщине - доноре. А так таких доноров по весне на своих...
24.12.18 16:49
alex_60
Просроченные конфеты для новогодних подарков выявили в Казахстане
Говорят, под Новый год все всегда сбывается, даже то, что целый год сбыть не получается. (С)
24.12.18 16:36
drakon
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Victor Yang: сыр в данный интернат или дом престарелых. Источник:www.ng.kz Вы мне, скажите. Вы своих детей будете этим сыром - кормить? Или только - интернатских... 8-)
24.12.18 14:28
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

200 школьников побывали на президентской елке в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

24 декабря 2018, 15:30 |  Государство

 В спортивно-развлекательный комплекс “Костанай” пригласили учеников 3-7 классов из школ области, которые отличились спортивными достижениями, успехами в учебе и творчестве.

 Началось торжество с видеообращения президента Казахстана к  детям, которые были приглашены на подобные елки во всех регионах страны.

- В нашей стране мы создали все необходимые условия, чтобы вы полноценно развивались и радовались жизни, - сказал Нурсултан НАЗАРБАЕВ.

- Это мероприятие — мечта многих детей, по приезду домой вы поделитесь своими впечатлениями радости и эмоций которые вы здесь получите, - взял далее слово аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

Началась елка традиционно с выступления танцевального ансамбля «Карнавал».  Далее эстафету взял на себя фокусник и его ассистенты, которые были приняты залом "на ура". Под восхищенные возгласы детей  из проткнутого насквозь саблями "домика", куда до того поместили кролика, целой и невредимой извлекалась ассистентка. На людях мгновенно менялись наряды, а также творились прочие чудеса.

- Сегодня здесь дети разных социальных статусов, в том числе - из незащищенных слоев, детских домов, многодетных семей. Но  в то же время это дети одаренные, активные. Мы делали разнарядку в зависимости от населенного пункта. Например с Алтынсаринского района приглашали 6 человек, из Костаная - 16, из Аркалыка -14, Лисаковск тоже 14 человек привез, - рассказала «НГ» заместитель директора Регионального научно-практического центра «Костанай дарыны» Салтанат БАЙДИЛЬДИНА.

Юные участники новогоднего карнавала были все как на подбор герои: супермен, Бэтмен, мушекетеры, принцессы и даже Байтерек.

- Мой костюм мне сшила старшая сестра. Я учусь в Амангельдинском районе в школе имени Крупской, в 5 классе, мне 10 лет. Участвую регулярно в олимпиадах по математике, - рассказал Нурислам НЕСЫПБЕК в костюме Байтерека.

В подарок каждый участник елки получил планшет стоимостью 70 000 тенге, жесткий диск, кулек. Общая стоимость одного подарка составила 100 000 тысяч тенге.

- Я из Костаная, учусь в сш №7 в 5 классе, мне 11 лет. Я отличница, участвовала в республиканской олимпиаде по казахскому языку. Скорее всего поэтому я здесь сегодня. Здесь очень круто, красиво, мне очень нравится, программа шикарная, - рассказала Амаль СЫЗДЫКОВА, которая щеголяла на празднике в костюме индианки.

Дети водили хороводы вокруг елки. Вместе с ними делал это и Архимед Мухамбетов  со своим заместителем Маратом Жундубаевым.

После торжественной части и развлекательной программы, дети отправились в ресторан «Поместье» продолжать торжество за праздничной трапезой.

Больше фото в альбоме ВКонтакте
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
24.12.18 18:12 6 украденных лошадей вернули владельцу полицейские в Костанайской области
24.12.18 18:10 Открытое городское первенство по плаванию среди юношей и девушек прошло в Костанае
24.12.18 17:23 Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в январе
24.12.18 16:58 За незаконную охоту на косулю задержали троих мужчин в Костанайской области
24.12.18 16:47 Дополнительные поезда по маршруту Костанай - Алматы и обратно запустят к Новому году
24.12.18 16:24 Просроченные конфеты для новогодних подарков выявили в Казахстане
24.12.18 12:44 Большая часть архивов земельного кадастра в РК хранится в бумажном виде
24.12.18 11:14 Услугу по выписке жильцов через Интернет запустили в Казахстане
24.12.18 09:25 Налог для самозанятых вводится с января 2019 года
23.12.18 16:58 22 декабря команда "НГ" до позднего вечера развозила подарки маленьким костанайцам

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 141
Пользователей: 0
Всего: 141

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх