200 школьников побывали на президентской елке в Костанае

В спортивно-развлекательный комплекс “Костанай” пригласили учеников 3-7 классов из школ области, которые отличились спортивными достижениями, успехами в учебе и творчестве.

Началось торжество с видеообращения президента Казахстана к детям, которые были приглашены на подобные елки во всех регионах страны.

- В нашей стране мы создали все необходимые условия, чтобы вы полноценно развивались и радовались жизни, - сказал Нурсултан НАЗАРБАЕВ.

- Это мероприятие — мечта многих детей, по приезду домой вы поделитесь своими впечатлениями радости и эмоций которые вы здесь получите, - взял далее слово аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

Началась елка традиционно с выступления танцевального ансамбля «Карнавал». Далее эстафету взял на себя фокусник и его ассистенты, которые были приняты залом "на ура". Под восхищенные возгласы детей из проткнутого насквозь саблями "домика", куда до того поместили кролика, целой и невредимой извлекалась ассистентка. На людях мгновенно менялись наряды, а также творились прочие чудеса.

- Сегодня здесь дети разных социальных статусов, в том числе - из незащищенных слоев, детских домов, многодетных семей. Но в то же время это дети одаренные, активные. Мы делали разнарядку в зависимости от населенного пункта. Например с Алтынсаринского района приглашали 6 человек, из Костаная - 16, из Аркалыка -14, Лисаковск тоже 14 человек привез, - рассказала «НГ» заместитель директора Регионального научно-практического центра «Костанай дарыны» Салтанат БАЙДИЛЬДИНА.

Юные участники новогоднего карнавала были все как на подбор герои: супермен, Бэтмен, мушекетеры, принцессы и даже Байтерек.

- Мой костюм мне сшила старшая сестра. Я учусь в Амангельдинском районе в школе имени Крупской, в 5 классе, мне 10 лет. Участвую регулярно в олимпиадах по математике, - рассказал Нурислам НЕСЫПБЕК в костюме Байтерека.

В подарок каждый участник елки получил планшет стоимостью 70 000 тенге, жесткий диск, кулек. Общая стоимость одного подарка составила 100 000 тысяч тенге.

- Я из Костаная, учусь в сш №7 в 5 классе, мне 11 лет. Я отличница, участвовала в республиканской олимпиаде по казахскому языку. Скорее всего поэтому я здесь сегодня. Здесь очень круто, красиво, мне очень нравится, программа шикарная, - рассказала Амаль СЫЗДЫКОВА, которая щеголяла на празднике в костюме индианки.

Дети водили хороводы вокруг елки. Вместе с ними делал это и Архимед Мухамбетов со своим заместителем Маратом Жундубаевым.

После торжественной части и развлекательной программы, дети отправились в ресторан «Поместье» продолжать торжество за праздничной трапезой.

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