Счёт для уплаты единого совокупного платежа открыли в "Правительстве для граждан"
Нацбанк выделил два кода назначения платежа: для уплаты ЕСП и ошибочно перечисленных денег, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото bankist.ru
Госкорпорация "Правительство для граждан" уведомила об открытии счёта для уплаты единого совокупного платежа (ЕСП). Его размер будет зависть от месячного расчётного показателя:
- для жителей городов – 1-кратный размер МРП (2525 тенге в 2019 году)
- 0,5-кратный размер МРП для жителей сельских населённых пунктов (согласно регистрации по месту жительства).
Нацбанк РК выделил для ЕСП коды назначения платежей (КНП 183 при уплате единого совокупного платежа и КНП 184 при уплате ошибочно перечисленных/зачисленных сумм единого совокупного платежа).
В платёжных сообщениях формата МТ 102 в поле "OPV" (поле 70 детали платежа) будет буква "G".
|
Наименование
|
Новые реквизиты
|
Бенефициар
|
НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан»
|
Банк бенефициара
|
НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан»
|
БИН бенефициара
|
БИН 160440007161
|
БИК бенефициара
|
БИК GCVPKZ2A
|
ИИК бенефициара
|
KZ47009ESP0163609911
Оплата ЕСП не предусматривает регистрацию и представление налоговой отчётности.
Уплата единого совокупного платежа будет означать начало автоматической регистрации деятельности самозанятых, в случае приостановления уплаты – приостановление деятельности. Этот режим не предусматривает регистрацию и представление налоговой отчётности.
ЕСП будет состоять из следующих долей:
- 10% на индивидуальный подоходный налог;
- 30% пенсионный взнос в ЕНПФ;
- 40% отчисления в ФОМС;
- 20 % социальное отчисление в ГФСС.
Закон о введении Единого совокупного платежа Нурсултан Назарбаев подписал 27 декабря 2018 года.
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