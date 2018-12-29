Нацбанк выделил два кода назначения платежа: для уплаты ЕСП и ошибочно перечисленных денег, передает Informburo.kz.

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Госкорпорация "Правительство для граждан" уведомила об открытии счёта для уплаты единого совокупного платежа (ЕСП). Его размер будет зависть от месячного расчётного показателя:

для жителей городов – 1-кратный размер МРП (2525 тенге в 2019 году)

0,5-кратный размер МРП для жителей сельских населённых пунктов (согласно регистрации по месту жительства).

Нацбанк РК выделил для ЕСП коды назначения платежей (КНП 183 при уплате единого совокупного платежа и КНП 184 при уплате ошибочно перечисленных/зачисленных сумм единого совокупного платежа).

В платёжных сообщениях формата МТ 102 в поле "OPV" (поле 70 детали платежа) будет буква "G".

Наименование Новые реквизиты Бенефициар НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» Банк бенефициара НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН бенефициара БИН 160440007161 БИК бенефициара БИК GCVPKZ2A ИИК бенефициара KZ47009ESP0163609911

Оплата ЕСП не предусматривает регистрацию и представление налоговой отчётности.

Уплата единого совокупного платежа будет означать начало автоматической регистрации деятельности самозанятых, в случае приостановления уплаты – приостановление деятельности. Этот режим не предусматривает регистрацию и представление налоговой отчётности.

ЕСП будет состоять из следующих долей:

10% на индивидуальный подоходный налог;

30% пенсионный взнос в ЕНПФ;

40% отчисления в ФОМС;

20 % социальное отчисление в ГФСС.

Закон о введении Единого совокупного платежа Нурсултан Назарбаев подписал 27 декабря 2018 года.