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Драка в костанайском ресторане не была массовой - ДП Костанайской области
28 декабря 2018, 14:18 | Криминал
Департамент полиции прокомментировал драку в ресторане Premium Palace, которая произошла в ночь с 26 на 27 декабря. В заведении отмечали новогодние корпоративы.
- В одном из ресторанов города Костанай произошел конфликт между тремя посетителями, которые были задержаны сразу по приезду сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Назначены экспертизы. Сейчас ведется досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).
В распоряжение редакции попало видео, снятое, видимо, камерой наблюдения ресторана.
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Драка в костанайском ресторане не была массовой - ДП Костанайской области
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