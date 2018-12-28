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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Это символ 2019 года - свинья. b.radikal.ru Обыкновенную бутылку-обмотали берёзовой корой,приклеили ноги, украсили немного.Фото сделано издалекаЮ из машины... :lol: :oops:
28.12.18 20:43
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: только единицы тут за акима отдуваются Источник:www.ng.kz Ну так счас подтянутся. ;-) А вообще товарищ про языки больше ведёт. Кстати из за "истребления" одного из языков,...
28.12.18 20:15
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer: Ну тогда понятно, миллионы выехали за пределы КЗ, только единицы беспокоятся. Миллионы не выехали никуда и не собираются, и только единицы тут за акима отдуваются :lol:
28.12.18 19:33
drakon
Ух какой шоколад!
А я вот такой шоколад - пью. Готовый. d.radikal.ru Разных сортов он - бывает. И стоит - эти 10 порций Евро с копейками,правда - без Бренди... :lol: :oops:
28.12.18 19:22
сайлау курманов
Драка в костанайском ресторане не была массовой - ДП Костанайской области
Самая настоящая массовая драка
28.12.18 19:13
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Драка в костанайском ресторане не была массовой - ДП Костанайской области

28 декабря 2018, 14:18 |  Криминал

Департамент полиции прокомментировал драку в ресторане Premium Palace, которая произошла в ночь с 26 на 27 декабря. В заведении отмечали новогодние корпоративы.

- В одном из ресторанов города Костанай произошел конфликт между тремя посетителями, которые были задержаны сразу по приезду сотрудников полиции, -  сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Назначены экспертизы. Сейчас ведется досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

В распоряжение редакции попало видео, снятое, видимо, камерой наблюдения ресторана.
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Комментарии к новости
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§ Fasd
Re: Драка в костанайском ресторане не была массовой - ДП...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 28.12.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто в данной ситуаций мне одно не понятно люди не которые пришли на праздник а другие пришли нажраться на халяву и кулаками помахать.Вроде все были взрослые люди а накинулись на водку халявную и давай выжимать последнюю каплю из бутылки.
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§ сайлау курманов
Re: Драка в костанайском ресторане не была массовой - ДП...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2988
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.12.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самая настоящая массовая драка
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