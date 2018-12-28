Драка в костанайском ресторане не была массовой - ДП Костанайской области

Департамент полиции прокомментировал драку в ресторане Premium Palace, которая произошла в ночь с 26 на 27 декабря. В заведении отмечали новогодние корпоративы.

- В одном из ресторанов города Костанай произошел конфликт между тремя посетителями, которые были задержаны сразу по приезду сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Назначены экспертизы. Сейчас ведется досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

В распоряжение редакции попало видео, снятое, видимо, камерой наблюдения ресторана.