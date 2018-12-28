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Массовая драка произошла в ресторане во время новогоднего корпоратива в Костанае

28 декабря 2018, 09:50 |  Происшествия

В Костанае в ночь с 26 на 27 декабря произошла массовая потасовка. Драка случилась в одном из крупных ресторанов города, где коллективы города отмечали Новый год, передает NUR.KZ. По данным "НГ" произошло все в ресторане Premium Palace.

Иллюстративное фото oka.fm

Около 300-400 человек - сотрудники различных организаций - отмечали коллективами новогодние корпоративы. Все шло благополучно, обстановка в ресторане была праздничная и веселая. Люди выпивали, шутили, танцевали.

Однако после полуночи, когда Дед Мороз и бой курантов остались позади, мужчины устроили небольшую потасовку. Спутницы представителей сильной половины постарались увести их от конфликта. Чуть позже ссора завязалась вновь.

Через некоторое время началась драка. Сначала это были двое мужчин, затем количество дерущихся стало расти. В итоге в потасовке приняли участие около 20-30 человек.

В толпе все перемешались: мужчины били друг друга, текла кровь, тут же находились и женщины, которые лупили противников своих мужей, оттаскивали друг от друга. В конфликт ввязывались все новые и новые лица.

Мужчины просто лезли в середину битвы и дрались, не разбирая, кто прав. Дело происходило в фойе, там стоял шум, крик, свист.

Странно, что на шум драки даже не вышла администрация ресторана и не попыталась урезонить подвыпивших смельчаков. К всеобщему удивлению, охраны в заведении тоже не наблюдалось.

Когда участники драки немного успокоились, женщины стали искать администрацию, кричать, ругаться и выяснять, почему никто не останавливает конфликт. Одна из сотрудниц вышла в коридор и начала разговаривать с посетителями, но драка уже завершилась.

Вскоре, также после драки, в ресторане появился отряд СОБР. Но конфликт уже был исчерпан. Информации о жертвах на данное время нет. По словам очевидцев, одному из дерущихся сломали нос, другому - рассекли бровь и разбили нос.

"НГ" запросило информацию в департаменте полиции Костанайской области.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Массовая драка произошла в ресторане во время новогоднего...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2278
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что сказать, корпоратив
у
//Около 300-400 человек - сотрудники различных организаций //
удался на славу.
будет о чем поговорить на работе.
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§ сайлау курманов
Re: Массовая драка произошла в ресторане во время новогоднего...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2987
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.12.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу видео узреть. Неужели нет камер в этом почтенном заведении
Профайл Посетить вебсайт

§ Тот самый
Re: Массовая драка произошла в ресторане во время новогоднего...
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ сослалась на статью в нуре, который желтуху всегда печатает... Даже названия ресторана не указано.

P.s. Может кто перепил и подумал, что на свадьбе :-) :-) :-)
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§ Тот самый
Re: Массовая драка произошла в ресторане во время новогоднего...
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кустанай опять прославился нехорошим. То потасовка из-за бесплатных конфет, то из-за пирога, то девки голые по улице ходят )))
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§ Алиса
Re: Массовая драка произошла в ресторане во время новогоднего...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4452
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.12.18 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если реально было - весьма "памятное" событие обеспечено. По стандартному: елка, Дед Мороз, Снегурка.... - как-то скучновато. А так - ухххх... :lol: :lol:
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§ Vital
Re: Массовая драка произошла в ресторане во время новогоднего...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6810
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.12.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно не наша команда . У нас все мирные. Веселые. Аж даже скучно:)))
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§ yudjin
Re: Массовая драка произошла в ресторане во время новогоднего...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5672
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.12.18 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Кустанай опять прославился

Весёлый, однако, городок...

Цитата:
Тот самый:
который желтуху всегда печатает...

еще один повод руханистам отменить празднование Нового года.
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§ Vital
Re: Массовая драка произошла в ресторане во время новогоднего...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6810
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.12.18 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я новый год уже отметил:)))
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§ Алиса
Массовая драка произошла в ресторане во время новогоднего корпоратива в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4452
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.12.18 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Аж даже скучно:)

Виталь, а че за НЛО летают шарообразные на фотке? :-o
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§ лимон
Re: Массовая драка произошла в ресторане во время новогоднего...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 831
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 28.12.18 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хм, почти у всех телефоны с ватсапами, а тут ни видео, ни даже названия заведения

p.s. с наступающим всех!
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§ Vital
Массовая драка произошла в ресторане во время новогоднего корпоратива в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6810
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.12.18 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Завексированы большие люди. Я от них завишу:))) ;-)
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* БабаКлава
Re: Массовая драка произошла в ресторане во время новогоднего...
БабаКлава


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 22.10.14
Отправлено: 28.12.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прям как кулачные бои на Руси. Выпили, закусили и на реку... мордобитием заниматься. Одним словом, " цивилизованное" общество.
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§ Алиса
Массовая драка произошла в ресторане во время новогоднего корпоратива в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4452
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.12.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Завексированы большие люди.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=36445&post_id=791526&order=0&viewmode=flat&pid=791525&forumid=1#791526

ОЙ бай!!!!! И их так много? Так там сплошные "инопланетяне" получается сидят ... :oops:
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§ Алиса
Массовая драка произошла в ресторане во время новогоднего корпоратива в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4452
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.12.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
а тут ни видео, ни даже названия заведения

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791527&topic_id=36445&forumid=1#791527

И даже КН тоже ничего подобного не отписала: на ни основном сайте, ни в ВК. Весьма странно....
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§ Vital
Массовая драка произошла в ресторане во время новогоднего корпоратива в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6810
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.12.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

В дружном коллективе , все инопланетяне. Все друг за друга. Если б было по другому, я б там уже давно не работал. Или шаг за шагом менял бы атмосферу и плохие бы потихоньку стали бы уходить. ;-) или в нашем случае стали меняется. :lol:
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