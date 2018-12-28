Массовая драка произошла в ресторане во время новогоднего корпоратива в Костанае

В Костанае в ночь с 26 на 27 декабря произошла массовая потасовка. Драка случилась в одном из крупных ресторанов города, где коллективы города отмечали Новый год, передает NUR.KZ. По данным "НГ" произошло все в ресторане Premium Palace.

Иллюстративное фото oka.fm

Около 300-400 человек - сотрудники различных организаций - отмечали коллективами новогодние корпоративы. Все шло благополучно, обстановка в ресторане была праздничная и веселая. Люди выпивали, шутили, танцевали.

Однако после полуночи, когда Дед Мороз и бой курантов остались позади, мужчины устроили небольшую потасовку. Спутницы представителей сильной половины постарались увести их от конфликта. Чуть позже ссора завязалась вновь.

Через некоторое время началась драка. Сначала это были двое мужчин, затем количество дерущихся стало расти. В итоге в потасовке приняли участие около 20-30 человек.

В толпе все перемешались: мужчины били друг друга, текла кровь, тут же находились и женщины, которые лупили противников своих мужей, оттаскивали друг от друга. В конфликт ввязывались все новые и новые лица.

Мужчины просто лезли в середину битвы и дрались, не разбирая, кто прав. Дело происходило в фойе, там стоял шум, крик, свист.

Странно, что на шум драки даже не вышла администрация ресторана и не попыталась урезонить подвыпивших смельчаков. К всеобщему удивлению, охраны в заведении тоже не наблюдалось.

Когда участники драки немного успокоились, женщины стали искать администрацию, кричать, ругаться и выяснять, почему никто не останавливает конфликт. Одна из сотрудниц вышла в коридор и начала разговаривать с посетителями, но драка уже завершилась.

Вскоре, также после драки, в ресторане появился отряд СОБР. Но конфликт уже был исчерпан. Информации о жертвах на данное время нет. По словам очевидцев, одному из дерущихся сломали нос, другому - рассекли бровь и разбили нос.

"НГ" запросило информацию в департаменте полиции Костанайской области.