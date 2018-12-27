Концерт и фейерверк: что ожидает костанайцев в новогоднюю ночь

Праздничная программа на площади перед областным акиматом начнется вечером 31 декабря и завершится после полуночи уже 1 января 2019 года. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в пресс-службе акимата города Костаная.

Вечер начнется в 19.00 концертной программой «Старые песни о главном!». Далее в течении часа перед главной елкой города будут радовать маленьких костанайцев. Праздничная программа для детей «Новогодняя сказка» завершится в 21.00.

После на сцене будут выступать артисты ДК "Мирас" и областных театров, подготовивших для горожан концерт и театрализованное представление. Традиционный новогодний фейерверк в небо запустят в 1.00, после которого костанайцев еще час будут радовать концертом.

Новогодние гуляния начнутся в Костанае за несколько дней до этого. 29 декабря в ДК "Мирас" пройдет ретро-программа для пожилых людей «Когда приходит Новый год».

Также костанайцев ожидает два спортивных мероприятия. На лыжной базе на ул. Гашека 30 декабря пройдут городские соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя гонка». А 31 декабря на Центральном стадионе состоится легкоатлетический пробег «Новогодняя карусель».

Ранее в акимате Костаная рассказали, как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь.

План городских мероприятий, посвященных Новому году в городе Костанае (2019)