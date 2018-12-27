Концерт и фейерверк: что ожидает костанайцев в новогоднюю ночь
Праздничная программа на площади перед областным акиматом начнется вечером 31 декабря и завершится после полуночи уже 1 января 2019 года. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в пресс-службе акимата города Костаная.
Вечер начнется в 19.00 концертной программой «Старые песни о главном!». Далее в течении часа перед главной елкой города будут радовать маленьких костанайцев. Праздничная программа для детей «Новогодняя сказка» завершится в 21.00.
После на сцене будут выступать артисты ДК "Мирас" и областных театров, подготовивших для горожан концерт и театрализованное представление. Традиционный новогодний фейерверк в небо запустят в 1.00, после которого костанайцев еще час будут радовать концертом.
Новогодние гуляния начнутся в Костанае за несколько дней до этого. 29 декабря в ДК "Мирас" пройдет ретро-программа для пожилых людей «Когда приходит Новый год».
Также костанайцев ожидает два спортивных мероприятия. На лыжной базе на ул. Гашека 30 декабря пройдут городские соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя гонка». А 31 декабря на Центральном стадионе состоится легкоатлетический пробег «Новогодняя карусель».
Ранее в акимате Костаная рассказали, как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь.
План городских мероприятий, посвященных Новому году в городе Костанае (2019)
|
Мероприятие
|
Время проведения
|
Место проведения
|
Ретро-программа для пожилых людей «Когда приходит Новый год»
|
29 декабря 17.00
|
ДК «Мирас»
|
Городские соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя гонка»
|
30 декабря
регистрация 13.00
начало 14.00 – 16.00
|
Лыжная база Гашека (по маршруту)
|
Легкоатлетический пробег «Новогодняя карусель»
|
31 декабря
Регистрация: 9:00
10.00 – 13.00
|
Центральный стадион
Регистрация: в задании АБК Центрального стадиона
|
Ночная Новогодняя программа «Жаңа жыл думан!», 31 декабря
|
Праздничный концерт «Старые песни о главном!», с участием артистов ДК «Мирас»
|
19.00-20.00
|
Площадь перед областным акиматом
|
Праздничная программа для детей «Новогодняя сказка»
|
20.00-21.00
|
Праздничный концерт артистов ДК «Мирас» «Хиты уходящего года ».
|
21.00-22.00
|
Праздничный концерт артистов ДК «Мирас» «Жаңа жыл - думан!».
Театрализованное представление «Правда про Новый год!» с участием артистов областных театров.
|
22.00-23.00
|
Звучат мелодии казахстанской и зарубежной эстрады. Дискотека
|
23.00-24.00
|
Поздравление С Новым годом (на каз. и рус. языках).
Звучат мелодии казахстанской и зарубежной эстрады. Дискотека.
|
00.00-01.00
|
Фейерверк
|
01.00
|
Новогодняя программа «Жап-Жаңа жыл!!!! » с участием артистов областных театров.
|
01.05-02.00
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безработные, неимущие, ищите деньги, что бы отдать дяде. [Исправлено: alex_60, 27.12.2018 - 15:52]
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь, рассказали в акимате Костаная
не понимаю людей, которые встречают Новый год под окнами акимата.