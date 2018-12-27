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alex_60
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь, рассказали в акимате Костаная
не понимаю людей, которые встречают Новый год под окнами акимата.
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Концерт и фейерверк: что ожидает костанайцев в новогоднюю ночь

27 декабря 2018, 12:12 |  Общество

Праздничная программа на площади перед областным акиматом начнется вечером 31 декабря и завершится после полуночи уже 1 января 2019 года. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в пресс-службе акимата города Костаная.

Вечер начнется в 19.00 концертной программой «Старые песни о главном!». Далее в течении часа перед главной елкой города будут радовать маленьких костанайцев. Праздничная  программа для детей  «Новогодняя сказка» завершится в 21.00.

После на сцене будут выступать артисты ДК "Мирас" и областных театров, подготовивших для горожан концерт и театрализованное представление. Традиционный новогодний фейерверк в небо запустят в 1.00, после которого костанайцев еще час будут радовать концертом.

Новогодние гуляния начнутся в Костанае за несколько дней до этого. 29 декабря в ДК "Мирас" пройдет ретро-программа  для пожилых людей «Когда приходит Новый год».

Также костанайцев ожидает два спортивных мероприятия. На лыжной базе на ул. Гашека 30 декабря пройдут городские соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя гонка». А 31 декабря на Центральном стадионе состоится легкоатлетический пробег «Новогодняя карусель».

Ранее в акимате Костаная рассказали, как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь.

План городских мероприятий, посвященных Новому году в городе Костанае (2019)

Мероприятие

Время проведения

Место проведения

Ретро-программа  для пожилых людей «Когда приходит Новый год»

29 декабря  17.00

 

ДК «Мирас»

 

Городские соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя гонка»

30 декабря

регистрация 13.00

начало 14.00 – 16.00

Лыжная база Гашека (по маршруту)

Легкоатлетический пробег «Новогодняя карусель»

31 декабря

Регистрация: 9:00

10.00 – 13.00

Центральный  стадион

Регистрация: в задании АБК Центрального стадиона

Ночная Новогодняя программа  «Жаңа жыл думан!», 31 декабря

Праздничный концерт «Старые песни о главном!»,   с  участием  артистов  ДК «Мирас»

19.00-20.00

Площадь перед областным акиматом

Праздничная  программа  для детей  «Новогодняя сказка» 

20.00-21.00

Праздничный концерт артистов ДК «Мирас»  «Хиты уходящего года ».   

21.00-22.00

Праздничный  концерт артистов  ДК «Мирас»   «Жаңа  жыл  - думан!». 

Театрализованное представление «Правда  про Новый  год!» с участием  артистов областных  театров.          

22.00-23.00

Звучат  мелодии  казахстанской и зарубежной эстрады. Дискотека

23.00-24.00

Поздравление  С Новым годом  (на  каз. и рус. языках).

Звучат  мелодии  казахстанской и зарубежной эстрады.  Дискотека.

00.00-01.00

Фейерверк

01.00

Новогодняя программа  «Жап-Жаңа жыл!!!! » с участием артистов  областных театров.  

01.05-02.00



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* drakon
Re: Концерт и фейерверк: что ожидает костанайцев в новогоднюю...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15434
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.12.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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