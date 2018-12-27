Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь, рассказали в акимате Костаная

Те костанайцы, которые после боя курантов пожелают отправиться в гости, в центр, или же, наоборот, вернуться после новогоднего фейерверка домой, не останутся без транспорта. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в пресс-службе акима города.

Иллюстративное фото Ксении РЕБИК

В новогоднюю ночь перевозить людей по городу будут 13 маршрутов. Рейсы по городу общественный транспорт начнет в 1.00 и завершит в 4.00. Интервал движения между автобусами составит 30-40 минут. Помимо городских маршрутов на рейс выйдет также маршрут №102, связывающий Костанай с Заречным и Затобольском.

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