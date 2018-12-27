Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь, рассказали в акимате Костаная
Те костанайцы, которые после боя курантов пожелают отправиться в гости, в центр, или же, наоборот, вернуться после новогоднего фейерверка домой, не останутся без транспорта. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в пресс-службе акима города.
Иллюстративное фото Ксении РЕБИК
В новогоднюю ночь перевозить людей по городу будут 13 маршрутов. Рейсы по городу общественный транспорт начнет в 1.00 и завершит в 4.00. Интервал движения между автобусами составит 30-40 минут. Помимо городских маршрутов на рейс выйдет также маршрут №102, связывающий Костанай с Заречным и Затобольском.
Работа пассажирского транспорта в ночь с 31.12.2018 г. на 01.01.2019 г.
|
№
|
Маршрут
|
Интервал
движения
|
Время начала
движения
|
Время
окончания
движения
|
1.
|
18
|
30 мин
|
1:00
|
4:00
|
2.
|
5
|
30 мин
|
1:00
|
4:00
|
3.
|
13
|
30 мин
|
1:00
|
4:00
|
4.
|
2
|
30 мин
|
1:00
|
4:00
|
5.
|
7
|
40 мин
|
1:00
|
4:00
|
6.
|
22
|
40 мин
|
1:00
|
4:00
|
7.
|
38
|
30 мин
|
1:00
|
4:00
|
8.
|
10
|
30 мин
|
1:00
|
4:00
|
9
|
19
|
30 мин
|
1:00
|
4:00
|
10
|
102
|
30 мин
|
1:00
|
4:00
|
11
|
3
|
30 мин
|
1:00
|
4:00
|
12
|
25
|
30 мин
|
1:00
|
4:00
|
13
|
11
|
40 мин
|
1:00
|
4:00
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безработные, неимущие, ищите деньги, что бы отдать дяде. [Исправлено: alex_60, 27.12.2018 - 15:52]
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь, рассказали в акимате Костаная
не понимаю людей, которые встречают Новый год под окнами акимата.