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27.12.18 15:49
alex_60
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь, рассказали в акимате Костаная
не понимаю людей, которые встречают Новый год под окнами акимата.
27.12.18 15:47
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Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь, рассказали в акимате Костаная

27 декабря 2018, 10:59 |  ЖКХ

Те костанайцы, которые после боя курантов пожелают отправиться в гости, в центр, или же, наоборот, вернуться после новогоднего фейерверка домой, не останутся без транспорта. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в пресс-службе акима города.

Иллюстративное фото Ксении РЕБИК

В новогоднюю ночь перевозить людей по городу будут 13 маршрутов. Рейсы по городу общественный транспорт начнет в 1.00 и завершит в 4.00. Интервал движения между автобусами составит 30-40 минут. Помимо городских маршрутов на рейс выйдет также маршрут №102, связывающий Костанай с Заречным и Затобольском.

Работа пассажирского транспорта в ночь с 31.12.2018 г. на 01.01.2019 г.

Маршрут

Интервал

движения

Время начала

движения

Время

окончания

движения

1.

18

30 мин

1:00

4:00

2.

5

30 мин

1:00

4:00

3.

13

30 мин

1:00

4:00

4.

2

30 мин

1:00

4:00

5.

7

40 мин

1:00

4:00

6.

22

40 мин

1:00

4:00

7.

38

30 мин

1:00

4:00

8.

10

30 мин

1:00

4:00

9

19

30 мин

1:00

4:00

10

102

30 мин

1:00

4:00

11

3

30 мин

1:00

4:00

12

25

30 мин

1:00

4:00

13

11

40 мин

1:00

4:00



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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь, рассказали в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 830
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.12.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за 40 минут интервала можно полгорода пройти :lol:
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§ Vital
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь, рассказали в акимате Костаная
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6803
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда вы все собрались в 2 часа ночи ехать? Стоять на остановки 30 минут потом ехать ещё минут 30 куда то. Плюс поход до остановки и потом от остановки. Ужас)) терять часа 2 драгоценного новогоднего времени в пустую ))) нормальные люди в гости едут к 23 часам . И до утра фестивалят. ;-)
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§ alex_60
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь, рассказали в акимате Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не понимаю людей, которые встречают Новый год под окнами акимата.
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