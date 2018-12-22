Приговор по делу о взятке за подряд на строительство жилых домов огласили в Костанае

Суд признал виновными в коррупционном преступлении бывшего главного специалиста управления архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Жасулана Куланбаева и экс-заведующего сектором госзакупок отдела строительства акимата Костаная Булата Жунусова.

Куланбаев и Жунусов обвинялись в том, что помогли за вознаграждение обеспечить победу ТОО “РайсСтрой” с победой в конкурсе на строительство двух пятиэтажек в микрорайоне «Юбилейный» (Костанай).

По материалам дела с подрядчика затребовали 60 млн тенге. Подсудимых взяли с поличным при передаче 30 млн тенге.



В суде Куланбаев признал свою вину частично. Он не отрицал, что виновен в мошенничестве и посредничестве при даче взятки. Также экс-специалист ГАСК утверждал, что размер взятки составлял 4% от договоров на строительство домов или 54 млн тенге, а ему причиталось 10% от этой суммы. Остальные же деньги он должен был передать Жунусову за консультирование ТОО “РайсСтрой”. При этом по словам Куланбаева с инициативой о даче взятки выступал не он, а представитель ТОО “РайсСтрой”.

Жунусов все обвинения отрицал. По его словам его "просто подставили".

Тем не менее суд счел, что Куланбаев виновен в подстрекательстве к даче взятки, в покушении на получение и дачу взятки в особо крупных размерах, а также в мошенничестве. Жунусов признан виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Сегодня, 21 декабря в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор. Оба подсудимых приговорены к 8 годам и 5 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительном учреждении минимальной безопасности, а также с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Приговор в законную силу не вступил и может быть опротестован.

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