Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Приговор по делу о взятке за подряд на строительство жилых домов огласили в Костанае

Артём МАРУСИЧ

21 декабря 2018, 19:14 |  Криминал

Суд признал виновными в коррупционном преступлении бывшего главного специалиста управления архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Жасулана Куланбаева и экс-заведующего сектором госзакупок  отдела строительства акимата Костаная Булата Жунусова.

Куланбаев и Жунусов обвинялись в том, что помогли за вознаграждение обеспечить победу ТОО “РайсСтрой” с победой в конкурсе на строительство двух пятиэтажек в микрорайоне «Юбилейный» (Костанай).

По материалам дела с подрядчика затребовали 60 млн тенге. Подсудимых взяли с поличным при передаче 30 млн тенге.

В суде Куланбаев признал свою вину частично. Он не отрицал, что виновен в мошенничестве и посредничестве при даче взятки. Также экс-специалист ГАСК утверждал, что размер взятки составлял 4% от договоров на строительство домов или 54 млн тенге, а ему причиталось 10% от этой суммы. Остальные же деньги он должен был передать Жунусову за консультирование ТОО “РайсСтрой”. При этом по словам Куланбаева с инициативой о даче взятки выступал не он, а представитель ТОО “РайсСтрой”.

Жунусов все обвинения отрицал. По его словам его "просто подставили".

Тем не менее суд счел, что Куланбаев виновен  в подстрекательстве к даче взятки, в покушении на получение и  дачу взятки в особо крупных размерах, а также в мошенничестве. Жунусов признан виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Сегодня, 21 декабря в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор. Оба подсудимых приговорены к 8 годам и 5 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительном учреждении минимальной безопасности, а также с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Приговор в законную силу не вступил и может быть опротестован.

Читайте также:

На процессе о взятке за строительство домов в Костанае озвучили третью версию произошедшего

"Я лишь посредник" - показания в процессе о 60 млн дал бывший главный специалист ГАСК по Костанайской области, обвиняемый в получении взятки
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
21.12.18 20:02 О раскрытии серии угонов автомашин марки "КИА" сообщили полицейские Костаная
21.12.18 17:51 В первой половине следующей недели Костанайская область продолжит оставаться под действием антициклона
21.12.18 15:15 Более 700 000 тенге возместит государству мужчина за отстреленного гуся
21.12.18 13:53 В Костанае сокращены занятия для школьников, которые занимаются во вторую смену
21.12.18 11:35 ХК "Горняк" завершил первый этап чемпионата РК двумя матчами с "Темиртау"
21.12.18 11:26 Состояние пострадавших в страшной аварии на трассе Рудный-Качар остается тяжелым
21.12.18 06:23 Из-за мороза учащиеся 0-5 классов первой смены в Костанае не пойдут в школу
20.12.18 21:24 Бюджет Костаная на 2019 год утвердили депутаты городского маслихата
20.12.18 21:01 Пять беременных женщин приняли участие в конкурсе красоты в Костанае
20.12.18 16:33 Автобус №7 в Костанае вновь изменил маршрут и на прежний вернется после введения ул. Лермонтова в эксплуатацию

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 170
Пользователей: 0
Всего: 170

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх