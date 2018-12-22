Приговор по делу о взятке за подряд на строительство жилых домов огласили в Костанае
Артём МАРУСИЧ
Суд признал виновными в коррупционном преступлении бывшего главного специалиста управления архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Жасулана Куланбаева и экс-заведующего сектором госзакупок отдела строительства акимата Костаная Булата Жунусова.
Куланбаев и Жунусов обвинялись в том, что помогли за вознаграждение обеспечить победу ТОО “РайсСтрой” с победой в конкурсе на строительство двух пятиэтажек в микрорайоне «Юбилейный» (Костанай).
По материалам дела с подрядчика затребовали 60 млн тенге. Подсудимых взяли с поличным при передаче 30 млн тенге.
В суде Куланбаев признал свою вину частично. Он не отрицал, что виновен в мошенничестве и посредничестве при даче взятки. Также экс-специалист ГАСК утверждал, что размер взятки составлял 4% от договоров на строительство домов или 54 млн тенге, а ему причиталось 10% от этой суммы. Остальные же деньги он должен был передать Жунусову за консультирование ТОО “РайсСтрой”. При этом по словам Куланбаева с инициативой о даче взятки выступал не он, а представитель ТОО “РайсСтрой”.
Жунусов все обвинения отрицал. По его словам его "просто подставили".
Тем не менее суд счел, что Куланбаев виновен в подстрекательстве к даче взятки, в покушении на получение и дачу взятки в особо крупных размерах, а также в мошенничестве. Жунусов признан виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере.
Сегодня, 21 декабря в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор. Оба подсудимых приговорены к 8 годам и 5 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительном учреждении минимальной безопасности, а также с пожизненным лишением права занимать определенные должности.
Приговор в законную силу не вступил и может быть опротестован.
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Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: Сколько у тебя щас время? У вас там 6 поясов как я понял. С нами на сколько разница во времени?
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: Правда интересно. Я например не разу не видел как запреженые барашки детей катают. Первый раз вижу что б малиной кур кормят. Оформи отдельную статью , сделай рассказ о вашей там жизни....
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: Так ты сначала покажи плюшки. Мы оценим, подумаем,обсудим, перемоем кости...))) Ждём друг. Неотказывай))) Даже Лиля подтянулась. Я б на твоём месте не стал бы капризничить :lol: Ей не...
Флуд и оффтопик (часть 3)
kbkz1980: Чем ,хоца спросить? Материальными благами, качеством жизни и прочими плюшками :-)
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: Я бы с радостью, да не хочется лишний раз людям душу травить Чем ,хоца спросить?