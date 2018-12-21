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Мишаня
Состояние пострадавших в страшной аварии на трассе Рудный-Качар остается тяжелым
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Состояние пострадавших в страшной аварии на трассе Рудный-Качар остается тяжелым

21 декабря 2018, 11:26 |  Происшествия

Стали известны некоторые подробности аварии, которая произошла 20 декабря на двадцать втором километре трассы областного значения Рудный-Качар. По данным пресс-службы ДЧС, в 9:32 утра на дороге произошло лобовое столкновение автомобилям марки Daewoo Nexia  с Audi 80. В результате столкновения  произошло возгорание автомобиля. На месте погибли трое: мужчина 1995 г.р., женщина 1979 г.р.

- Личность третьей погибшей устанавливается, - уточняют в ведомстве. - Госпитализированы в больницу с травмами различной тяжести мужчина 1978 г.р. и женщина 1984 г.р.

По данным на 21 декабря  пострадавшая женщина находится в реанимации Рудненской городской больницы с тяжелейшими травмами. По словам заместителя главного врача Рудненской городской больницы Вячеслава Шелубаева ее состояние остается крайне тяжелым. Пациентка находится на аппарате искуственной вентиляции легких.

Мужчина был доставлен  в областную больницу. Его состояние оценивается врачами как тяжелое, но стабильное,  планируется операция.
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Комментарии к новости
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§ Тот самый
Re: Состояние пострадавших в страшной аварии на трассе...
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.12.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж. Нексия сделана на базе Опеля Кадет Е 80х годов, Ауди 80 такая же древняя - оба автомобиля не блещут безопасностью водителя и пассажиров.
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§ Сергей_я
Re: Состояние пострадавших в страшной аварии на трассе...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2653
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 21.12.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
оба автомобиля не блещут безопасностью водителя и пассажиров.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33277

как и любой ВАЗ ниже Гранты.
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§ Мишаня
Re: Состояние пострадавших в страшной аварии на трассе...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 648
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 21.12.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
оба автомобиля не блещут безопасностью водителя и пассажиров

Если у водителя нет мозгов, то будь они хоть на крузаках. Последствия на той же скорости были бы печальны одинаково. Разве что подухи голове помогут.
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