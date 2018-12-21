Состояние пострадавших в страшной аварии на трассе Рудный-Качар остается тяжелым

Стали известны некоторые подробности аварии, которая произошла 20 декабря на двадцать втором километре трассы областного значения Рудный-Качар. По данным пресс-службы ДЧС, в 9:32 утра на дороге произошло лобовое столкновение автомобилям марки Daewoo Nexia с Audi 80. В результате столкновения произошло возгорание автомобиля. На месте погибли трое: мужчина 1995 г.р., женщина 1979 г.р.

- Личность третьей погибшей устанавливается, - уточняют в ведомстве. - Госпитализированы в больницу с травмами различной тяжести мужчина 1978 г.р. и женщина 1984 г.р.

По данным на 21 декабря пострадавшая женщина находится в реанимации Рудненской городской больницы с тяжелейшими травмами. По словам заместителя главного врача Рудненской городской больницы Вячеслава Шелубаева ее состояние остается крайне тяжелым. Пациентка находится на аппарате искуственной вентиляции легких.

Мужчина был доставлен в областную больницу. Его состояние оценивается врачами как тяжелое, но стабильное, планируется операция.