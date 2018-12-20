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КГСПС
Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
Для этого никому из них не придется заполнять никаких бумаг — переводы будут сделаны автоматически.//// Источник:www.ng.kz У нас, если даже сделают, замучаешься бумажки собирать.
20.12.18 18:40
КГСПС
Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
Свои деньги куда хочу, туда и трачу Источник:www.ng.kz Они давно уже шарят в наших карманах как в собственных
20.12.18 18:36
КГСПС
Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области
Vital: Когда власть боится повышение цен на хлеб. Значит она автоматически презнает нищенское состояние народа, считает что многие сидят на хлебе и воде что б не умереть с голода ...
20.12.18 18:30
КГСПС
Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области
подорожали энергоносители Источник:www.ng.kz Вроде о снижении на эл.энергию, газ, воду везде кричат.
20.12.18 18:28
КГСПС
Из наблюдизмов латинизации
Вся эта история с новой формой и замутилась, чтобы надписи были уже на латинице, но перестарались.
20.12.18 18:16
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Страшная авария произошла на трассе Качар-Рудный утром 20 декабря

20 декабря 2018, 13:05 |  Происшествия

ЧП произошло около 8 утра. Автомашины Ауди и ВАЗ столкнулись лоб в лоб. По сообщениям очевидцев, одна из машин выехала на встречку. ВАЗ загорелся. Есть погибшие и пострадавшие.

По некоторым данным три человека погибли, двое получили ранения.

Сам факт аварии "НГ" подтвердили в пресс-службе департамента полиции.

- Обстоятельства аварии выясняются, - отметили в ведомстве.
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Комментарии к новости
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§ Гога
Re: Страшная авария произошла на трассе Качар-Рудный утром 20...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.12.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока не поставят отбойник посередине дороге - так и будут биться. Неужели денег на это нет ? Уже столько там смертей было .
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§ Сергей_я
Re: Страшная авария произошла на трассе Качар-Рудный утром 20...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2651
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 20.12.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там же не ВАЗ, там же вроде Нексия.
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§ лимон
Re: Страшная авария произошла на трассе Качар-Рудный утром 20...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 822
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.12.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:


между Рудным и Качаром разве 4-х полосная дорога? там же двухполосная вроде
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§ Vital
Страшная авария произошла на трассе Качар-Рудный утром 20 декабря
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6734
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.12.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Я б даже сказал 1.5 полосная там. Еле разьезжаешся местами.
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§ Сергей_я
Страшная авария произошла на трассе Качар-Рудный утром 20 декабря
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2651
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 20.12.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Пока не поставят отбойник посередине дороге - так и будут биться. Неужели денег на это нет ? Уже столько там смертей было .

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=790778&topic_id=36391&forumid=1#790778

а где он вообще у нас стоит в области? перед/после взъезда в город? Ни разу не видел что б где-то были они.
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