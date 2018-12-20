Страшная авария произошла на трассе Качар-Рудный утром 20 декабря

ЧП произошло около 8 утра. Автомашины Ауди и ВАЗ столкнулись лоб в лоб. По сообщениям очевидцев, одна из машин выехала на встречку. ВАЗ загорелся. Есть погибшие и пострадавшие.

По некоторым данным три человека погибли, двое получили ранения.

Сам факт аварии "НГ" подтвердили в пресс-службе департамента полиции.

- Обстоятельства аварии выясняются, - отметили в ведомстве.