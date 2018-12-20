«Посмотрел в глазок — соседка кричит: горим!» - погорельцы из костанайской малосемейки рассказали, как пережили пожар

Последствия пожара на ул. Чехова, 106/2, в котором два человека погибли, а шестеро пострадали и были доставлены в реанимацию, до сих пор устраняются. Наибольший ущерб нанесен жильцам 3-го этажа, где был очаг возгорания. Они рассказали «НГ», как пережили чрезвычайное происшествие.

- Я живу в квартире №180 напротив квартиры №177, в которой начался пожар, - сообщила «НГ» Татьяна ШУЛЬГА. - В этот день у меня гостила 10-летняя внучка. Я ей сказала, что схожу за хлебушком, а она пусть поиграет. Когда вышла в коридор, почувствовала запах дыма, начала стучаться к соседям, вышли мужчины, чтобы посмотреть, что случилось. Я вернулась в квартиру, а когда попыталась снова выйти через дверь с внучкой - сквозь дым и гарь уже невозможно было пройти.

Татьяна Шульга успела вызвать пожарных. Говорит, позже узнала, что в дверь ее квартиры из квартиры напротив летели горящие вещи — стул, посуда, чья-то куртка. Видимо, при тушении пожарные отбрасывали все, что было. А когда открыли дверь, дым повалил через квартиру Шульги. В итоге Татьяну и ее внучку эвакуировали через окно, как и соседку Ирину из квартиры №181.

- Я почувствовала запах дыма и гари около 5 часов вечера, - рассказала «НГ» Ирина. - Выбежала в коридор — там уже стояли клубы дыма, поэтому меня эвакуировали по пожарной лестнице через окно. Дыма и гари было столько, что они проникали в другие квартиры. Я сегодня до 3-х часов ночи четыре раза белила стены в кухне, чтобы они приобрели более-менее нормальный вид.

Квартира №178, в которой проживает Александр ВИНОГРАДОВ, нормальный вид не приобрела до сих пор. Небольшой коридор, комната, кухня, кровать, детские игрушки до сих пор черные от дыма и гари.

- В день пожара мы с супругой пили чай, - рассказал «НГ» Александр Виноградов. - Потом жена почувствовала запах гари. Мы подумали, что у нас что-то случилось с проводкой, проверили, но все было хорошо. Тогда я посмотрел в глазок и увидел, как соседка тетя Таня кричит: «Горим! Горим!». Я выбежал в коридор и увидел, что из квартиры №177 валит дым. Я попытался выбить дверь, но ничего не получалось. Я слышал, что внутри люди, тогда я отогнул нижнюю часть двери, увидел на полу соседа Виктора Михайлова. Я подтащил его за голову к двери, чтобы он мог дышать, потому что дым еще не сильно застилал пол. Потом прибежали пожарные и с помощью лома выломали дверь.

Как сейчас рассказывает Александр Виноградов, только после того, как спас жизнь соседу, он вспомнил, что в квартире у него жена и дочка, которой 1 год и 3 месяца. Он помчался в квартиру, куда пожарные его не пускали — настолько сильным и едким был дым. Однако он сумел пробраться.

- Помню, как схватил Таню за руку и сильно-сильно прижал дочку к груди, - рассказал на мужчина. - Пока спускался с третьего этажа не давал дочке дышать, чтобы она не наглоталась гари, боялся за ее маленькие слабые легкие... Как только выбежали на улицу, она начала глубоко дышать свежим воздухом.

Сейчас молодой семье Виноградовых негде жить. Вся квартиры в черной копоти, до сих пор стоит едкий запах гари (впрочем, как и на всем третьем этаже). Молодые супруги пока живут то у одних, то у других знакомых, но чувствуют, что мешают им. Квартира, которую повредил пожар, принадлежит тете Александра. Сами супруги из района, близких родственников в Костанае у них нет. Они живо интересуются, полагается ли им материальная помощь от акимата.

По словам соседей, в пожаре погиб 30-летний гость хозяина квартиры №177 Виктора Михайлова, который последнее время после смерти матери сильно выпивал. Сам 64-летний Виктор, как говорят соседи, сейчас находится в реанимации городской больницы — он получил 50% ожогов тела. В пожаре также погиб 60-летний Юрий Власов, жилец с 5-го этажа малосемейки, который во время пожара бросился спасать свою парализованную мать. Больную женщину в итоге вынесли пожарные, а мужчина наглотался дыма и задохнулся.

Пожар в малосемейке по ул. Чехова, 106/2 произошел в прошлую пятницу, 14 декабря. Загорелась квартира на третьем этаже. Тушить пламя приехали 5 пожарных расчетов, 12 человек эвакуировали. Площадь возгорания составила 20 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара могло стать курение. Кстати, как уверяют соседи, Виктор Михайлов пил, но не курил, курить мог его 30-летний гость.