Двух без вести пропавших жителей Костаная нашли полицейские
Одна из них, пропавшая позавчера 16-летняя Екатерина Терентьева. Другой - 25-летний уроженец Аркалыка Артур Насыров, пропавший еще в конце сентября. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Как сообщили в пресс-службе, Екатерину сегодня утром обнаружили у ее знакомых. Девушка ушла из дома 21 ноября в неизвестном направлении. О своем местонахождении Екатерина никому не сообщила.
Артур Насыров ушел из дома в Костанае в конце сентября. Ориентировку на пропавшего распространили 7 ноября.
Обнаружить Артура удалось также сегодня утром. Он был найден в Костанае, куда приехал на поезде из Астаны. По словам парня, все это время он работал в столице разнорабочим.
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