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Пропавшую 16-летнюю девушку разыскивают полицейские в Костанае
23 ноября 2018, 08:48 | Происшествия
Екатерина Терентьева ушла из дома в Костанае 21 ноября и не вернулась. Местонахождение девушки до сих пор неизвестно. Об этом вчера, 22 ноября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Терентьева Екатерина Александровна родилась 17 апреля 2002 года рождения в Костанайской области.
Приметы Екатерины: рост 165-167 см, худощавого телосложения. Была одета в бежевое пальто и черные ботинки.
Всем кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении просьба сообщить по телефонам 8-702-492-99-92, 8-747-655-21-63, 52-68-61, д/ч 52-68-50 или 102.
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