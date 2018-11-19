Пропавшую женщину нашли полицейские в Костанае

Елена Когутяк обнаружена вечером, 17 ноября, в гостях у своей знакомой в Костанае. Об этом сегодня, 19 ноября сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Елена, уроженка Атырауской области, ушла из дома 1 ноября в неизвестном направлении. О пропаже женщины родственники заявили в полицию спустя две недели, 15 ноября.