Пропавшую девушку нашли мертвой в Костанайской области

Тело 20-летней Екатерины Пудвиль вчера, 14 ноября, обнаружили полицейские на берегу реки в Денисовском районе. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- В ходе проведения поисковых мероприятий сотрудниками полиции обнаружено тело девушки без видимых признаков насильственной смерти, - рассказали в пресс-службе.

7 ноября Екатерина ушла из дома и не вернулась. Заявление в полицию о пропаже девушки родственники подали спустя 4 дня.

В настоящее время проводится расследование, назначены экспертизы.