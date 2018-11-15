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Пропавшую девушку нашли мертвой в Костанайской области
15 ноября 2018, 16:39 | Происшествия
Тело 20-летней Екатерины Пудвиль вчера, 14 ноября, обнаружили полицейские на берегу реки в Денисовском районе. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
- В ходе проведения поисковых мероприятий сотрудниками полиции обнаружено тело девушки без видимых признаков насильственной смерти, - рассказали в пресс-службе.
7 ноября Екатерина ушла из дома и не вернулась. Заявление в полицию о пропаже девушки родственники подали спустя 4 дня.
В настоящее время проводится расследование, назначены экспертизы.
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