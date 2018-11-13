Двух жителей Костанайской области разыскивает департамент полиции

Ориентировки на двух людей, пропавших на прошлой неделе, распространила пресс-служба департамента полиции Костанайской области. Одна из них молодая девушка 20-ти лет, другой - мужчина 50-ти лет.

Пудвиль Екатерина Валерьевна, 12 августа 1998 года рождения, пропала в с.Денисовка Денисовского района, 7 ноября около 00-00 девушка ушла из дома и не вернулась.

Приметы: европейский тип лица, рост 165-170 см., худощавого телосложения, волосы средней длины, светлые.

Была одета болоньевую в куртку чёрного цвета с капюшоном, без шапки, штаны чёрного цвета, чёрные кроссовки. Среди особых примет Екатерины - две татуировки. В виде самолёта - на левой руке, и татуировка 2 сердца - на правой.

Как сообщили в пресс-службе, ранее девушка из дома не уходила.

Фердецкий Виктор Степанович, 08 февраля 1968 года рождения, проживал в п. Большая Чураковка в Алтынсаринском районе. Мужчина ушел с пастбища, расположенного между п. Новониколаевка и п. Приозерный, 8 ноября в неизвестном направлении.

Приметы: рост 190 см., волосы светло-русые. Особые приметы Фердецкого - ямочка на подбородке .

На мужчине в день пропажи были черная болоньевая куртка и черные штаны.

При получении какой-либо информации о местонахождении без вести пропавших ДП Костанайской области просит обращаться по телефонам: 8-7142-52-61-11, 52-62-18, 52-61-12 или на 102 (звонок бесплатный).