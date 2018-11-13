Двух жителей Костанайской области разыскивает департамент полиции
Ориентировки на двух людей, пропавших на прошлой неделе, распространила пресс-служба департамента полиции Костанайской области. Одна из них молодая девушка 20-ти лет, другой - мужчина 50-ти лет.
Пудвиль Екатерина Валерьевна, 12 августа 1998 года рождения, пропала в с.Денисовка Денисовского района, 7 ноября около 00-00 девушка ушла из дома и не вернулась.
Приметы: европейский тип лица, рост 165-170 см., худощавого телосложения, волосы средней длины, светлые.
Была одета болоньевую в куртку чёрного цвета с капюшоном, без шапки, штаны чёрного цвета, чёрные кроссовки. Среди особых примет Екатерины - две татуировки. В виде самолёта - на левой руке, и татуировка 2 сердца - на правой.
Как сообщили в пресс-службе, ранее девушка из дома не уходила.
Фердецкий Виктор Степанович, 08 февраля 1968 года рождения, проживал в п. Большая Чураковка в Алтынсаринском районе. Мужчина ушел с пастбища, расположенного между п. Новониколаевка и п. Приозерный, 8 ноября в неизвестном направлении.
Приметы: рост 190 см., волосы светло-русые. Особые приметы Фердецкого - ямочка на подбородке .
На мужчине в день пропажи были черная болоньевая куртка и черные штаны.
При получении какой-либо информации о местонахождении без вести пропавших ДП Костанайской области просит обращаться по телефонам: 8-7142-52-61-11, 52-62-18, 52-61-12 или на 102 (звонок бесплатный).
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 6
Всего: 127
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: ассенизатором работал? Вопрос был, почему крышки люков - разные... :lol: :oops:
Оленя подстрелили?
211: Что же автор не поставил его? Завтра так человек будет умирать в проулке, возьмем смартофоны и будем фотать, выкладывая в СМИ, мол почему ему никто не помогает? Чела лежавшешо на улице...
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: тебе и еда, и немецкие закрома. шипучка и печеньки.слабенько.
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: А я вот с 2001 года - знаю... ассенизатором работал?
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: язнаю,но не скажу. Алекс, ты бы знал, то сказал бы. А я вот с 2001 года - знаю... :lol: