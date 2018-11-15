Форум
yudjin
IQ Костаная пока не выше среднего
Как обычно, замах на рубль, удар на копейку! На данном этапе из всего якобы сделанного практического применения для рядового горожанина - нет и выгоды для бюджета тем более. Чтобы оцифровать...
15.11.18 13:05
КГСПС
Евгений ШИБАРШИН: Кулаком по столу
Руководить по-простецки - кулаком - проще. Обычно его используют, когда проблему нужно решать немедленно. Похоже, в Казахстане наступает время, когда иначе нельзя. Источник:www.ng.kz А ещё можно...
15.11.18 13:03
Trueman4400
Водитель служебного Lexus акима Костанайской области заплатил штраф за нарушение ПДД
arman_kst: Странно, однако разве аким был за рулем? Водитель нарушил и водитель понес ответственность за допущенные нарушения. И, наверное, не надо было делать дороги в регионе. Все бы ездили...
15.11.18 12:59
211
IQ Костаная пока не выше среднего
Неплохо.. Сюда можно вливать миллиардами и говорить, что что то делаешь..
15.11.18 12:17
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы: Каждый несёт персональную ответственность за те слова, что публикует. Ты когда свои комменты строчишь, мелкий шрифт над Источник:www.ng.kz Это не так.. Впервую очередь несет...
15.11.18 12:08
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Родственников мужчины, погибшего под автобусом, разыскивает полиция в Костанае

15 ноября 2018, 10:47 |  Происшествия

Степана Волкова 5 ноября на ул. Алтынсарина сбил автобус маршрута №21. Его родственников до сих пор не нашли. Об этом вчера, 14 ноября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- Мужчина опознан, но в настоящее время полицейские ищут его родных, - пояснили в Северном отделе полиции УП г. Костаная.

Спустя два дня после трагедии, 7 ноября, Юрий ПАНАСЕНКО, заместитель директора ТОО "Компания STA”, рассказал "НГ" о происшествии.

- Я сам выезжал на место ДТП. Пешеход был сбит не на пешеходном переходе, он перебегал дорогу в неположенном месте, - сообщил Панасенко. - Так как водитель только отъехал от остановки, вряд ли у него была большая скорость, но в этом вопросе еще будет разбираться полиция.

Как отмечает сам Панасенко, а также сообщают очевидцы ДТП и костанайские водители, после недавнего ремонта на ул. Алтынсарина очень темно, освещение на тот момент на улице не работало.

Сразу после происшествия водитель автобуса попросил пассажиров вызвать скорую, но когда медики прибыли на место, пострадавший уже был мертв.

- Никто из родственников пострадавшего к нам до сих пор не обращался, - рассказал Панасенко. - Водитель в шоке и сам не понимает, как все произошло.

Степан Волков родился 20 января 1960 года в Витебской области Республики Беларусь. Проживал в поселке Черниговка Аулиекольского района Костанайской области.

Если вы владеете какой-либо информацией о родственниках погибшего, сообщите по телефонам: 52-69-16, 52-69-01 или «102».
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
15.11.18 12:15 Без вести пропавшего мужчину разыскивает полиция в Костанайской области
15.11.18 11:30 В получении взятки в 60 млн тенге обвиняют двух чиновников в Костанайской области
15.11.18 09:32 За убийство любовника сожительницы судят жителя Костанайской области
15.11.18 08:40 Евгений ШИБАРШИН: Кулаком по столу
14.11.18 17:32 Снег и метель ожидаются в конце недели в Костанайской области
14.11.18 16:08 Мажилисмены: Нацбанк передал часть пенсионных активов компании с сомнительной репутацией
14.11.18 13:50 Правительство РК наделят полномочиями незамедлительно запрещать новые виды наркотиков
14.11.18 12:14 В деле председателя Аулиекольского районного суда, подозреваемого во взяточничестве, появились новые детали
14.11.18 11:45 Водитель служебного Lexus акима Костанайской области заплатил штраф за нарушение ПДД
14.11.18 10:29 Среднемесячная зарплата превысила 164 тысячи тенге в Казахстане

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ dandiv
Re: Родственников мужчины, погибшего под автобусом, разыскивает...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 692
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 15.11.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Освещение до сих пор не работает :-( Смерть человека ничему не научила... Пешеходов вообще не видно в темное время суток на пешеходном переходе. Некоторые водители подъезжая к этому переходу включают дальний свет, чтобы хоть как-то разглядеть есть ли пешеход рядом
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 197
Пользователей: 3
Всего: 200

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх