Родственников мужчины, погибшего под автобусом, разыскивает полиция в Костанае

Степана Волкова 5 ноября на ул. Алтынсарина сбил автобус маршрута №21. Его родственников до сих пор не нашли. Об этом вчера, 14 ноября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- Мужчина опознан, но в настоящее время полицейские ищут его родных, - пояснили в Северном отделе полиции УП г. Костаная.

Спустя два дня после трагедии, 7 ноября, Юрий ПАНАСЕНКО, заместитель директора ТОО "Компания STA”, рассказал "НГ" о происшествии.

- Я сам выезжал на место ДТП. Пешеход был сбит не на пешеходном переходе, он перебегал дорогу в неположенном месте, - сообщил Панасенко. - Так как водитель только отъехал от остановки, вряд ли у него была большая скорость, но в этом вопросе еще будет разбираться полиция.

Как отмечает сам Панасенко, а также сообщают очевидцы ДТП и костанайские водители, после недавнего ремонта на ул. Алтынсарина очень темно, освещение на тот момент на улице не работало.

Сразу после происшествия водитель автобуса попросил пассажиров вызвать скорую, но когда медики прибыли на место, пострадавший уже был мертв.

- Никто из родственников пострадавшего к нам до сих пор не обращался, - рассказал Панасенко. - Водитель в шоке и сам не понимает, как все произошло.

Степан Волков родился 20 января 1960 года в Витебской области Республики Беларусь. Проживал в поселке Черниговка Аулиекольского района Костанайской области.

Если вы владеете какой-либо информацией о родственниках погибшего, сообщите по телефонам: 52-69-16, 52-69-01 или «102».