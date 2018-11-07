Сбитый автобусом мужчина погиб на месте происшествия в Костанае

ДТП произошло 5 ноября около 20.40 недалеко от перекрестка улиц Алтынсарина и Рабочая, рядом с церковью. Автобус маршрута № 21 сбил пешехода. "НГ" об этом сообщили читатели.

Как сообщили сегодня, 7 ноября, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, 58-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.

- По данному факту назначены экспертизы, начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение лицом, управляющим транспортным средством правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - добавили в пресс-службе.

По словам Юрия ПАНАСЕНКО, заместителя директора ТОО "Компания STA”, которое обслуживает данный маршрут, 28-летний водитель автобуса только отъехал от остановки "Рабочая", когда на дорогу выскочил мужчина в темной одежде.

- Я сам выезжал на место ДТП. Пешеход был сбит не на пешеходном переходе, он перебегал дорогу в неположенном месте, - сообщил Панасенко. - Так как водитель только отъехал от остановки, вряд ли у него была большая скорость, но в этом вопросе еще будет разбираться полиция.

Как отмечает сам Панасенко, а также сообщают очевидцы ДТП и костанайские водители, после недавнего ремонта на ул. Алтынсарина очень темно, освещение там до сих пор не установили.

Сразу после происшествия водитель автобуса попросил пассажиров вызвать скорую, но когда медики прибыли на место, пострадавший уже был мертв.

- Никто из родственников пострадавшего к нам до сих пор не обращался, - рассказал Панасенко. - Водитель в шоке и сам не понимает, как все произошло.

В пресс-службе ДП подтвердили, что родственники погибшего не объявлялись. Их поисками сейчас занимается следствие.

Парень, находившийся за рулем автобуса, находится под подпиской о невыезде. Автобус стоит на стоянке.