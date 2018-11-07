Форум
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: , чтобы до 24.12.18., дошла, к Рождеству зеленый горошек на оливье послал?
07.11.18 14:39
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Сыкымы: Чуток пораньше бы. Скоро 11.11 Источник:www.ng.kz Да мне главное, чтобы до 24.12.18., дошла, к Рождеству... :lol:
07.11.18 14:35
Vital
Сбитый автобусом мужчина погиб на месте происшествия в Костанае
Почему парень находится под подпиской о невыезде? Он не чё ненарушел. Пешеходного перехода нет. Он по закону ПДД свободен.
07.11.18 14:31
Vital
Сбитый автобусом мужчина погиб на месте происшествия в Костанае
Вопрос такой: чё такое тех .экспертиза? Если такое по закону понятие как избежать дтп? К примеру: поздно среагировал, но все по закону. Чё такое поздно среагировать? Например проводят тех экспертизу...
07.11.18 14:22
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: В Kasachstan, теперь не знаю,дойдёт или нет?. от языка не зависит, дойдет или нет . тут другие правила работают. а так то ты написал на английском( немецком). языке, а не на ...
07.11.18 14:15
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Сбитый автобусом мужчина погиб на месте происшествия в Костанае

7 ноября 2018, 11:35 |  Происшествия

ДТП произошло 5 ноября около 20.40 недалеко от перекрестка улиц Алтынсарина и Рабочая, рядом с церковью. Автобус маршрута № 21 сбил пешехода. "НГ" об этом сообщили читатели.

Как сообщили сегодня, 7 ноября, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, 58-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.

- По данному факту назначены экспертизы, начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение лицом, управляющим транспортным средством правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - добавили в пресс-службе.

По словам Юрия ПАНАСЕНКО, заместителя директора ТОО "Компания STA”, которое обслуживает данный маршрут, 28-летний водитель автобуса только отъехал от остановки "Рабочая", когда на дорогу выскочил мужчина в темной одежде.

- Я сам выезжал на место ДТП. Пешеход был сбит не на пешеходном переходе, он перебегал дорогу в неположенном месте, - сообщил Панасенко. - Так как водитель только отъехал от остановки, вряд ли у него была большая скорость, но в этом вопросе еще будет разбираться полиция.

Как отмечает сам Панасенко, а также сообщают очевидцы ДТП и костанайские водители, после недавнего ремонта на ул. Алтынсарина очень темно, освещение там до сих пор не установили.

Сразу после происшествия водитель автобуса попросил пассажиров вызвать скорую, но когда медики прибыли на место, пострадавший уже был мертв.

- Никто из родственников пострадавшего к нам до сих пор не обращался, - рассказал Панасенко. - Водитель в шоке и сам не понимает, как все произошло.

В пресс-службе ДП подтвердили, что родственники погибшего не объявлялись. Их поисками сейчас занимается следствие.

Парень, находившийся за рулем автобуса, находится под подпиской о невыезде. Автобус стоит на стоянке.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
07.11.18 13:31 Разрешить исследования на детях и заключенных предложили в Казахстане
07.11.18 13:15 Пропавших людей разыскивает полиция в Костанайской области
07.11.18 11:57 Призёром V национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech стала школьница из Костаная
07.11.18 10:06 "Пригласил выпить домой" - рудничанку обвиняют в убийстве мужчины, с которым она отмечала День города
07.11.18 09:07 Примерную стоимость билетов бюджетной авиакомпании назвал Касымбек
06.11.18 17:50 Чемпионат области по армрестлингу прошёл в Костанае
06.11.18 17:21 Архимед Мухамбетов не поддержал переименования Костанайской области в Торгайскую
06.11.18 16:59 "Умные" переходы через дорогу, "считывающие" пешеходов, появятся в Костанае
06.11.18 15:12 Обвиняемого в убийстве сына мужчину судят в Костанае
06.11.18 13:51 Костанайская область вошла в топ-3 регионов Казахстана по числу наркозависимых

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ dandiv
Re: Сбитый автобусом мужчина погиб на месте происшествия в...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 687
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 07.11.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неплохо было-бы узнать, когда освещение будет работать на этой улице.
Профайл

* drakon
Re: Сбитый автобусом мужчина погиб на месте происшествия в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15020
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.11.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Как отмечает сам Панасенко,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32905

Ну вот, проявился - Панасенко... :-o
Профайл

§ dandiv
Re: Сбитый автобусом мужчина погиб на месте происшествия в...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 687
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 07.11.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как отмечает сам Панасенко, а также сообщают очевидцы ДТП и костанайские водители, после недавнего ремонта на ул. Алтынсарина очень темно, освещение там до сих пор не установили.

Неверная информация - столбы освещения установлены и их даже включали для проверки работоспособности
Профайл

§ Vital
Re: Сбитый автобусом мужчина погиб на месте происшествия в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6338
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.11.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос такой: чё такое тех .экспертиза? Если такое по закону понятие как избежать дтп? К примеру: поздно среагировал, но все по закону. Чё такое поздно среагировать? Например проводят тех экспертизу и молодого парня могут обвенть по тому что он мог но отвлекся на этот момент ,на все что угодно , пассажир отвлекся к примеру.
Я к чему. Есть правило дтп. Соблюдай. Там я не чё не нашел про тех экспертизу. Для незнающих, эта тех экспертиза может парню жизнь сломать.
Мое мнение. Он не нарушен. Значит не виновен. Как то так. А то щас начнут адвокаты раскачивать эту тему.
Профайл

§ Vital
Re: Сбитый автобусом мужчина погиб на месте происшествия в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6338
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.11.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему парень находится под подпиской о невыезде? Он не чё ненарушел. Пешеходного перехода нет. Он по закону ПДД свободен.
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 189
Пользователей: 1
Всего: 190

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх