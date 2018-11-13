Минэнерго разработало проект по снижению предельных оптовых цен на газ
Это позволит снизить конечные цены товарного газа для электростанций, использующих газ, на 6-15% в зависимости от региона, передает Informburo.kz.
Канат Бозумбаев / Фото kp.kz
С 2019 года в Казахстане снизятся цены на товарный газ для электростанций, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев на заседании Правительства.
По словам министра, снижение цен позволит снизить конечные цены товарного газа для электростанций, использующих газ на 6-15%.
"Для снижения тарифов на электроэнергию элекропроизводящих организаций министерство разработало проект приказа, предусматривающего снижение предельных оптовых цен. По нашим оценкам, снижение оптовых цен позволит с 1 января 2019 года снизить конечные цены товарного газа для электростанций, использующих газ, на 6-15% в зависимости от региона. Соответствующий приказ в конце ноября планируется принять. Данный приказ будет введен в действие с 1 января 2019 года", – сообщил Канат Бозумбаев.
7 ноября 2018 года Нурсултан Назарбаев поручил до конца года снизить тарифы на электроэнергию для населения.
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