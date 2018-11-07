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Назарбаев поручил Правительству снизить тарифы на комуслуги

7 ноября 2018, 18:23 |  Государство

Министр энергетики пообещал, что снижение произойдёт на системообразующих предприятиях, передает Informburo.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Фото ©Турар Казангапов

По итогам обсуждения проблем в коммунальной сфере на Совете безопасности президент поручил до конца год снизить тарифы на электроэнергию для населения.

Главе Правительства Бакытжану Сагинтаеву он поручил разобраться с деятельностью антимонопольного комитета МНЭ РК и дать оценку эффективности работы региональных департаментов ведомства.

Министру энергетики Каанту Бозумбаеву президент напомнил, что он несёт ответственность за каждый тенге, оплаченный потребителями.

"Куда они уходят? Деньги должны работать на развитие нашей экономики. Принимая каждый раз решение о повышении тарифов, в первую очередь нужно учитывать платёжеспособность населения. Публичное обсуждение всех планируемых тарифов или не проводится вовсе, или сводится к формализму. Вот у них там тарифы такие, вот у нас... Это не объяснение. Надо посмотреть, что у нас конкретно. Как живёт человек, и какие у него способности оплачивать". – подчеркнул глава государства.

Глава государства заявил о необходимости изменить действующий механизм согласования тарифов и предусмотреть привлечение к широкому обсуждению общественности, НПО, СМИ.

"Поручаю министру энергетики до конца года решить (вопрос – Авт.) со снижением стоимости электроэнергии. Это будет, или невозможно?" – обратился он к Канату Бозумбаеву.

"По итогам ноября мы закончим все проверки. Думаю, что на системообразующих (предприятиях. – Авт.) будет снижение", – ответил министр энергетики.

Президент подчеркнул, что Правительство должно работать на благо простых граждан. Все уголовные расследования Генеральной прокуратуры он поручил довести до конца и доложить о результатах.

"Кто будет препятствовать – привлекать до уголовной ответственности. Как только я поставил вопрос на Совете безопасности, все забегали, записками забросали. Вообще по монополиям, включая Клебанова (Председатель совета директоров АО "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация". – Авт.), у него по Астане все энергоисточники – по ним надо отдельно разобраться. Генпрокуратура, запросите их деятельность, отчёты, почему они завышают. Всем добиться снижения необоснованных тарифов. Правительству вернуться к проекту антимонопольного закона", – заключил глава государства.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Назарбаев поручил Правительству снизить тарифы на комуслуги
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6354
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.11.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я Виталя за вас голосовать не буду. И не потому что у меня свет или вода на 5 теньге стало дороже. Мой адрес есть в редакции нг. Как беженец могу получить паспорт по ускоренной теме.
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* Змея Подколодная
Re: Назарбаев поручил Правительству снизить тарифы на комуслуги
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.11.18 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
http://ztb.kz/novosti/nazarbaev-prizval-povysat-tarify-na-kommunalnye-uslugi
http://www.matritca.kz/topnews/47695-nursultan-nazarbaev-nuzhno-smelo-povyshat-tarify-na-kommunalnye-uslugi.html
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§ Vital
Назарбаев поручил Правительству снизить тарифы на комуслуги
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6354
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.11.18 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ускорте , прошу
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§ Vital
Re: Назарбаев поручил Правительству снизить тарифы на комуслуги
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6354
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.11.18 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я прочитал. Что можно получить быстро , без очереди как выгнанный за не согласия с политической темой.
Вобщем я не согласен.
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§ Vital
Назарбаев поручил Правительству снизить тарифы на комуслуги
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6354
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.11.18 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Не согласен с курсом политики нашей родины и партии и руководителя.
Хватит? Это
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