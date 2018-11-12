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kbkz1980
Явку на матч «Тобол» - «Кызылжар» обеспечили за счет детей и бюджетников
лимон: бесплатно раздайте абонементы в спортивные секции А они итак бесплатные
12.11.18 15:34
Ольга Колоколова
Флуд и оффтопик (часть 3)
Теперь непонятно, если хотим разрешить сами какие то наболевшие вопросы, без ругани и оскорблений, это будет расценено как нарушение? Что тут непонятного? Нарушение правил комментирования будет...
12.11.18 15:00
Медный
Явку на матч «Тобол» - «Кызылжар» обеспечили за счет детей и бюджетников
лимон: бесплатно раздайте абонементы в спортивные секции и спортзалы. не при этой экономической формации :lol:
12.11.18 15:00
Kairat stayer
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
maxsaf: Ну там КРС, овцеводство, свиноводство и птица - поголовье. Желательно только область, если есть, но и КЗ пойдет. Источник:www.ng.kz Не онлайн конечно, но маркетинговое исследование...
12.11.18 14:22
bgb
Явку на матч «Тобол» - «Кызылжар» обеспечили за счет детей и бюджетников
про зарплаты футболистов в татарстане: www.youtube.com
12.11.18 13:59
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Костанайские полицейские рассказали, как они нашли пропавшего подростка

Артём МАРУСИЧ

12 ноября 2018, 15:35 |  Общество

11 ноября полицейским поступила информация от жительницы поселка Затобольск, о том, что она видела подростка, который пропал. По фотографии опознала в нем объявленного в розыск 12-летнего Александра Рябухина, который неоднократно уходил из дома.


- Когда женщина спросила мальчика, почему он не идет домой, он ответил грубо "отстаньте от меня" и убежал, - рассказал старший участковый инспектор по делам несовершеннолетних северного ОП УП Костаная Диас ЖАМЕКЕЕВ. - Когда мы его раньше находили - он всегда так реагировал. Я сразу по манере общения понял, что это он.

Позже ребенка в районе большого моста обнаружил патруль. Заметив полицейских, мальчик попытался спрятаться за деревом, но его поймали и доставили в отделение. Он рассказал, что ночевал все это время в подъездах и заброшенных зданиях поселка Затобольск.

Напомним, что Александр Рябухин  ушел из дома 25 октября. О пропаже мальчика сообщила его бабушка. Мать ребенка, по словам полицейских, к ним не обращалась, опасаясь административной ответственности, так как ранее ребенок уже неоднократно сбегал.


Тем не менее к матери Александра у полицейских претензий нет. Они сообщили, что, несмотря на материальные трудности в семье, дом содержится в порядке, алкоголем мать не злоупотребляет, с младшим ребенком  таких ситуаций не возникает.

- Подросток состоит на наблюдательном учете в Костанайском областном психиатрическом диспансере, - пояснила на брифинге старший инспектор по делам несовершеннолетних Северного ОП УП Костаная Антонина КУДИНА. - Раньше, когда мы его находили, он мог насочинять, что его дома не кормят или вообще сказать, что он сирота. Естественно люди его жалели. Кто-то его приютит, а мы бегаем ищем.

Как сообщили в полиции,  вчера мальчик был помещен на стационарное лечение в Костанайскую областную психиатрическую больницу. В дальнейшем будет поставлен вопрос о помещении подростка в учебное учреждение для детей с девиантным поведением.

Со слов матери подобное поведение у ребенка наблюдается с 5 лет.
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