Костанайские полицейские рассказали, как они нашли пропавшего подростка

11 ноября полицейским поступила информация от жительницы поселка Затобольск, о том, что она видела подростка, который пропал. По фотографии опознала в нем объявленного в розыск 12-летнего Александра Рябухина, который неоднократно уходил из дома.





- Когда женщина спросила мальчика, почему он не идет домой, он ответил грубо "отстаньте от меня" и убежал, - рассказал старший участковый инспектор по делам несовершеннолетних северного ОП УП Костаная Диас ЖАМЕКЕЕВ. - Когда мы его раньше находили - он всегда так реагировал. Я сразу по манере общения понял, что это он.



Позже ребенка в районе большого моста обнаружил патруль. Заметив полицейских, мальчик попытался спрятаться за деревом, но его поймали и доставили в отделение. Он рассказал, что ночевал все это время в подъездах и заброшенных зданиях поселка Затобольск.

Напомним, что Александр Рябухин ушел из дома 25 октября. О пропаже мальчика сообщила его бабушка. Мать ребенка, по словам полицейских, к ним не обращалась, опасаясь административной ответственности, так как ранее ребенок уже неоднократно сбегал.





Тем не менее к матери Александра у полицейских претензий нет. Они сообщили, что, несмотря на материальные трудности в семье, дом содержится в порядке, алкоголем мать не злоупотребляет, с младшим ребенком таких ситуаций не возникает.



- Подросток состоит на наблюдательном учете в Костанайском областном психиатрическом диспансере, - пояснила на брифинге старший инспектор по делам несовершеннолетних Северного ОП УП Костаная Антонина КУДИНА. - Раньше, когда мы его находили, он мог насочинять, что его дома не кормят или вообще сказать, что он сирота. Естественно люди его жалели. Кто-то его приютит, а мы бегаем ищем.

Как сообщили в полиции, вчера мальчик был помещен на стационарное лечение в Костанайскую областную психиатрическую больницу. В дальнейшем будет поставлен вопрос о помещении подростка в учебное учреждение для детей с девиантным поведением.

Со слов матери подобное поведение у ребенка наблюдается с 5 лет.