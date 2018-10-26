Семиклассник пропал в Костанае

Сообщение о том, что в Костанае пропал ученик 7 класса СШ № 122 Александр Рябухин, поступило в "НГ" вчера, 25 октября.

Сегодня, 26 октября, информацию о пропаже 12-летнего мальчика подтвердили в полиции и прислали официальную ориентировку.

В пресс-службе департамента полиции сообщают, что заявление от матери школьника к ним поступило 25 октября.

- Со слов женщины, ее сын 20 октября текущего года в обеденное время ушел из дома в школу и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, - говорится в ориентировке полиции.

Приметы мальчика: европейский тип лица, рост 150-160 см, худощавое телосложение, волосы короткие русые. Был одет в школьную форму, рубашка белого цвета, куртка и брюки черного цвета.

При получении какой-либо информации о местонахождении пропавшего просим сообщить по телефонам: 8-7142-52-61-11, 52-62-18, 52-61-12 или на 102 (звонок бесплатный).

Родственники Александра Рябухина просят людей откликнуться и помочь в поисках мальчика.