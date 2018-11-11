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Пропавший без вести подросток найден полицейскими в Костанае
11 ноября 2018, 18:32 | Происшествия
12-летнего Александра Рябухина, который ушел из дома более двадцати дней назад, нашел полицейский патруль. По данным "НГ" ребенок скрывался, не желая возвращаться домой.
На розыск подростка был ориентирован весь личный состав, сообщили "НГ" в пресс-службе Департамента полиции. Поисками Саши занимались также волонтеры, которым полицейские объявили благодарность за содействие и неравнодушие.
Нашли его сегодня, 11 ноября, в ходе патрулирования сотрудниками Северного отдела полиции. Сейчас мальчик возвращен в семью.
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