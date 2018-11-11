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211
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
И да, я иногда не понимаю, как мы, такая огромная образованная страна, когда нас боялся весь мир, победившая все мировые войны, как вдруг начали учить как работать и жить какие то янки? Бесспорно, я...
11.11.18 22:00
maxsaf
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
Чем встреча то закончилась? меморандум подписали, или контракты?
11.11.18 21:41
Монгол Шуудан
Аркадий ДЕНИСОВ: Форум лицемеров
211: То есть он оправдывает или пытается оправдать некую несостоятельность, безответственность и попросту равнодушие людей.. Что бы не быть голословным приведи цитату, где бы автор кого то...
11.11.18 21:35
211
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
Menden1968: мой труд здесь ценят за что Источник:www.ng.kz Представь себе я ценю и Уважаю Тут тот же труд дорожника, врача, учителя, сотрудника полиции или журналиста. Да, мы делаем свою работу...
11.11.18 21:32
Монгол Шуудан
Аркадий ДЕНИСОВ: Форум лицемеров
211: Нашего существования тут в конкретном примере.. Что то получилось с нас, со всех? Потому что нам все равно на всех и вся.. Точно так же и с теми остальными, 146тью процентам Мне лично не все...
11.11.18 21:30
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Пропавший без вести подросток найден полицейскими в Костанае

11 ноября 2018, 18:32 |  Происшествия

12-летнего Александра Рябухина, который ушел из дома более двадцати дней назад, нашел полицейский патруль. По данным "НГ" ребенок скрывался, не желая возвращаться домой.

 На розыск подростка был ориентирован весь личный состав, сообщили "НГ" в пресс-службе Департамента полиции. Поисками Саши занимались также волонтеры, которым полицейские объявили благодарность за содействие и неравнодушие.

Нашли его сегодня, 11 ноября, в ходе  патрулирования сотрудниками Северного отдела полиции. Сейчас мальчик возвращен в семью.
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§ Victor Yang
Re: Пропавший без вести подросток найден полицейскими в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11024
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.11.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слава Богу! Я, если честно, не думал что ещё жив.
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