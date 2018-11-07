Пропавшую девушку нашли полицейские в Костанае

О пропаже Елены Войтенко пресс-служба департамента полиции Костанайской области сообщила "НГ" сегодня, 7 ноября. Как стало известно только что, девушку нашли.

Елена ушла из дома 30 октября в неизвестном направлении и не вернулась. Тревогу забила мать девушки. 3 ноября она написала в полицию заявление о пропаже.

Как оказалось, все это время девушка находилась в квартире у друга. Сегодня полиция доставила ее домой. Почему она не сообщила родственникам о том, где находится, неизвестно.