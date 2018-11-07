Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Пропавшую девушку нашли полицейские в Костанае

7 ноября 2018, 17:36 |  Происшествия

О пропаже Елены Войтенко пресс-служба департамента полиции Костанайской области сообщила "НГ" сегодня, 7 ноября. Как стало известно только что, девушку нашли.

Елена ушла из дома 30 октября в неизвестном направлении и не вернулась. Тревогу забила мать девушки. 3 ноября она написала в полицию заявление о пропаже.

Как оказалось, все это время девушка находилась в квартире у друга. Сегодня полиция доставила ее домой. Почему она не сообщила родственникам о том, где находится, неизвестно.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
07.11.18 18:23 Назарбаев поручил Правительству снизить тарифы на комуслуги
07.11.18 18:10 Настоящая зимняя погода в Костанайскую область придет в пятницу
07.11.18 16:15 Почетными гостями турнира по греко-римской борьбе памяти Владимира Матвиенко стали победители Олимпиады, Кубка мира и чемпионатов СССР
07.11.18 14:51 Новые техпаспорта с чипами в Казахстане начнут выдавать с 1 декабря 2018 года
07.11.18 13:31 Разрешить исследования на детях и заключенных предложили в Казахстане
07.11.18 13:15 Пропавших людей разыскивает полиция в Костанайской области
07.11.18 11:57 Призёром V национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech стала школьница из Костаная
07.11.18 11:35 Сбитый автобусом мужчина погиб на месте происшествия в Костанае
07.11.18 10:06 "Пригласил выпить домой" - рудничанку обвиняют в убийстве мужчины, с которым она отмечала День города
07.11.18 09:07 Примерную стоимость билетов бюджетной авиакомпании назвал Касымбек

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Vital
Re: Пропавшую девушки нашли полицейские в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6354
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.11.18 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так и думал.
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 141
Пользователей: 3
Всего: 144

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх