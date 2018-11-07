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Пропавшую девушку нашли полицейские в Костанае
7 ноября 2018, 17:36 | Происшествия
О пропаже Елены Войтенко пресс-служба департамента полиции Костанайской области сообщила "НГ" сегодня, 7 ноября. Как стало известно только что, девушку нашли.
Елена ушла из дома 30 октября в неизвестном направлении и не вернулась. Тревогу забила мать девушки. 3 ноября она написала в полицию заявление о пропаже.
Как оказалось, все это время девушка находилась в квартире у друга. Сегодня полиция доставила ее домой. Почему она не сообщила родственникам о том, где находится, неизвестно.
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