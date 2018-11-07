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alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: , чтобы до 24.12.18., дошла, к Рождеству зеленый горошек на оливье послал?
07.11.18 14:39
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Сыкымы: Чуток пораньше бы. Скоро 11.11 Источник:www.ng.kz Да мне главное, чтобы до 24.12.18., дошла, к Рождеству... :lol:
07.11.18 14:35
Vital
Сбитый автобусом мужчина погиб на месте происшествия в Костанае
Почему парень находится под подпиской о невыезде? Он не чё ненарушел. Пешеходного перехода нет. Он по закону ПДД свободен.
07.11.18 14:31
Vital
Сбитый автобусом мужчина погиб на месте происшествия в Костанае
Вопрос такой: чё такое тех .экспертиза? Если такое по закону понятие как избежать дтп? К примеру: поздно среагировал, но все по закону. Чё такое поздно среагировать? Например проводят тех экспертизу...
07.11.18 14:22
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: В Kasachstan, теперь не знаю,дойдёт или нет?. от языка не зависит, дойдет или нет . тут другие правила работают. а так то ты написал на английском( немецком). языке, а не на ...
07.11.18 14:15
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Пропавших людей разыскивает полиция в Костанайской области

7 ноября 2018, 13:15 |  Происшествия

Ориентировки на жителей Аркалыка и Костаная распространила сегодня, 7 ноября, пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Войтенко Елена Васильевна 18.06.1983 г.р., проживавшая в Костанае, ушла из дома 30 октября 2018 года и не вернулась.

Приметы: рост 170-172 см, худощавого телосложения, блондинка. Была одета в длинное бежевое пальто, легинсы черного цвета, на шее шарф.

Насыров Артур Ванирович 05.03.1993 года рождения, житель Аркалыка, в конце сентября 2018 года ушел из дома. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза черные. Был одет в спортивный костюм темно-синего цвета, ветровку темно-синего цвета, кроссовки черного цвета.

Всем, кто располагает какой либо информацией об их местонахождении, просьба сообщить по телефонам 8-702-492-99-92, 8-747-655-21-63, 52-68-61, д/ч 52-68-50 или 102.
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