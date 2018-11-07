Пропавших людей разыскивает полиция в Костанайской области

Ориентировки на жителей Аркалыка и Костаная распространила сегодня, 7 ноября, пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Войтенко Елена Васильевна 18.06.1983 г.р., проживавшая в Костанае, ушла из дома 30 октября 2018 года и не вернулась.

Приметы: рост 170-172 см, худощавого телосложения, блондинка. Была одета в длинное бежевое пальто, легинсы черного цвета, на шее шарф.

Насыров Артур Ванирович 05.03.1993 года рождения, житель Аркалыка, в конце сентября 2018 года ушел из дома. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза черные. Был одет в спортивный костюм темно-синего цвета, ветровку темно-синего цвета, кроссовки черного цвета.

Всем, кто располагает какой либо информацией об их местонахождении, просьба сообщить по телефонам 8-702-492-99-92, 8-747-655-21-63, 52-68-61, д/ч 52-68-50 или 102.