Сколько самолетов будет у новой бюджетной авиакомпании

В Комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию рассказали о создании новой бюджетной авиакомпании, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"В целях повышения доступности перевозок воздушным транспортом для широких слоев населения в 2019 году будет создан первый отечественный авиаперевозчик-лоукостер с современным парком воздушных судов", - сообщили в КГА.

За четыре года авиапарк новой компании планируют наполнить 15 самолетами семейства Airbus A320 вместимостью 180 кресел.

"На сегодняшний день на мировом рынке авиаперевозок активнее всего развиваются именно лоукостеры-перевозчики и по своим темпам роста опережают классические авиакомпании. Появление национального лоукостера увеличит авиационную подвижность населения за счет низких тарифов, которые будут существенно меньше, чем сейчас, что позволит привлечь новых пассажиров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Air Astana, новая авиакомпания будет называться FlyArystan.

Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил создать на базе "Эйр Астаны" бюджетную авиакомпанию, которая будет оказывать транспортные услуги по более низким тарифам.