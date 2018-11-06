Сколько самолетов будет у новой бюджетной авиакомпании
В Комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию рассказали о создании новой бюджетной авиакомпании, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: unsplash.com
"В целях повышения доступности перевозок воздушным транспортом для широких слоев населения в 2019 году будет создан первый отечественный авиаперевозчик-лоукостер с современным парком воздушных судов", - сообщили в КГА.
За четыре года авиапарк новой компании планируют наполнить 15 самолетами семейства Airbus A320 вместимостью 180 кресел.
"На сегодняшний день на мировом рынке авиаперевозок активнее всего развиваются именно лоукостеры-перевозчики и по своим темпам роста опережают классические авиакомпании. Появление национального лоукостера увеличит авиационную подвижность населения за счет низких тарифов, которые будут существенно меньше, чем сейчас, что позволит привлечь новых пассажиров", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы Air Astana, новая авиакомпания будет называться FlyArystan.
Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил создать на базе "Эйр Астаны" бюджетную авиакомпанию, которая будет оказывать транспортные услуги по более низким тарифам.
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