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06.11.18 09:43
alex_60
Сколько самолетов будет у новой бюджетной авиакомпании
///новая авиакомпания будет называться FlyArystan.// Летающий лев. но лев вроде как aristan. а может это и не лев. есть спецподразделение "Арыстан", или "А", бывшая...
06.11.18 09:27
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
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06.11.18 09:08
Rexyn
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06.11.18 09:05
alex_60
Автобус сбил пешехода в Костанае
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06.11.18 09:05
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Сколько самолетов будет у новой бюджетной авиакомпании

6 ноября 2018, 08:36 |  Государство

В Комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию рассказали о создании новой бюджетной авиакомпании, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: unsplash.com

Иллюстративное фото: unsplash.com

"В целях повышения доступности перевозок воздушным транспортом для широких слоев населения в 2019 году будет создан первый отечественный авиаперевозчик-лоукостер с современным парком воздушных судов", - сообщили в КГА.

За четыре года авиапарк новой компании планируют наполнить 15 самолетами семейства Airbus A320 вместимостью 180 кресел.

"На сегодняшний день на мировом рынке авиаперевозок активнее всего развиваются именно лоукостеры-перевозчики и по своим темпам роста опережают классические авиакомпании. Появление национального лоукостера увеличит авиационную подвижность населения за счет низких тарифов, которые будут существенно меньше, чем сейчас, что позволит привлечь новых пассажиров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Air Astana, новая авиакомпания будет называться FlyArystan.

Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил создать на базе "Эйр Астаны" бюджетную авиакомпанию, которая будет оказывать транспортные услуги по более низким тарифам.
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§ alex_60
Сколько самолетов будет у новой бюджетной авиакомпании
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1576
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.11.18 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///новая авиакомпания будет называться FlyArystan.//

Летающий лев.
но лев вроде как aristan.
а может это и не лев.
есть спецподразделение "Арыстан", или "А", бывшая "Альфа".

[Исправлено: alex_60, 06.11.2018 - 09:39]
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