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Yorik
Назарбаев поручил создать бюджетную авиакомпанию
Сабыр: то же с ума сойти,Костанай-Астана билет 42000 в одну строну Ну вообще-то от 26 тыс., не вводите в заблуждение. И да - на Астану есть выбор: дешевле у КазакЭйра. Но - минимум комфорта...
03.11.18 12:45
таноми52
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03.11.18 12:23
Сабыр
Назарбаев поручил создать бюджетную авиакомпанию
Конечно,успешная Эир Астана с такими-то ценами! Это же с ума сойти,Костанай-Астана билет 42000 в одну строну! Создавали они вмести с Ричардо Эвансом,а с местными Сериками/Бериками нельзя было...
03.11.18 11:42
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Назарбаев поручил создать бюджетную авиакомпанию

Tengrinews.kz

3 ноября 2018, 11:24 |  Государство

Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил создать на базе "Эйр Астаны" бюджетную авиакомпанию, которая будет оказывать транспортные услуги по более низким тарифам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото ©Турар Казангапов

Назарбаев встретился с министром по инвестициям и развитию Женисом Касымбеком, членом совета директоров АО "Самрук-Қазына" Ричардом Эвансом и президентом авиакомпании "Эйр Астана" Питером Фостером. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития гражданской авиации, а также текущее состояние и дальнейшие перспективы авиакомпании "Эйр Астана".

Глава государства, отметив важность повышения доступности услуг авиаперевозок для населения, поручил создать на базе "Эйр Астаны" бюджетную авиакомпанию, которая будет оказывать транспортные услуги по более низким тарифам.

"Эйр Астана" является нашим главным авиаперевозчиком. Мы создавали ее совместно с Ричардом Эвансом. За эти годы была проделана большая работа. Сегодня компания зарекомендовала себя с хорошей стороны и имеет успешный имидж", - отметил Глава государства.

Фото: akorda.kz

Участники встречи рассказали Президенту о последних тенденциях на мировом рынке авиаперевозок. Кроме того, Нурсултану Назарбаеву было доложено о проводимой работе по внедрению элементов британской модели управления гражданской авиацией, касающихся обеспечения безопасности полетов. По информации министра, в 2018 году в Казахстане были запущены авиарейсы по 13 направлениям и реализован пилотный проект "открытого неба" в Астане.
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§ Сабыр
Re: Назарбаев поручил создать бюджетную авиакомпанию
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 03.11.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно,успешная Эир Астана с такими-то ценами! Это же с ума сойти,Костанай-Астана билет 42000 в одну строну! Создавали они вмести с Ричардо Эвансом,а с местными Сериками/Бериками нельзя было создать? Может тогда и цены были бы поскромнее? Хотя многие твердят,что настоящая хозяйка там леди,уж очень приближенная к самым верхам))
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§ Yorik
Назарбаев поручил создать бюджетную авиакомпанию
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 556
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 03.11.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
то же с ума сойти,Костанай-Астана билет 42000 в одну строну


Ну вообще-то от 26 тыс., не вводите в заблуждение.
И да - на Астану есть выбор: дешевле у КазакЭйра. Но - минимум комфорта (турбовинтовые Фоккеры) и сервиса.
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