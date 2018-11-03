Назарбаев поручил создать бюджетную авиакомпанию
Tengrinews.kz
Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил создать на базе "Эйр Астаны" бюджетную авиакомпанию, которая будет оказывать транспортные услуги по более низким тарифам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Фото ©Турар Казангапов
Назарбаев встретился с министром по инвестициям и развитию Женисом Касымбеком, членом совета директоров АО "Самрук-Қазына" Ричардом Эвансом и президентом авиакомпании "Эйр Астана" Питером Фостером. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития гражданской авиации, а также текущее состояние и дальнейшие перспективы авиакомпании "Эйр Астана".
Глава государства, отметив важность повышения доступности услуг авиаперевозок для населения, поручил создать на базе "Эйр Астаны" бюджетную авиакомпанию, которая будет оказывать транспортные услуги по более низким тарифам.
"Эйр Астана" является нашим главным авиаперевозчиком. Мы создавали ее совместно с Ричардом Эвансом. За эти годы была проделана большая работа. Сегодня компания зарекомендовала себя с хорошей стороны и имеет успешный имидж", - отметил Глава государства.
Фото: akorda.kz
Участники встречи рассказали Президенту о последних тенденциях на мировом рынке авиаперевозок. Кроме того, Нурсултану Назарбаеву было доложено о проводимой работе по внедрению элементов британской модели управления гражданской авиацией, касающихся обеспечения безопасности полетов. По информации министра, в 2018 году в Казахстане были запущены авиарейсы по 13 направлениям и реализован пилотный проект "открытого неба" в Астане.
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