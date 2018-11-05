Обвиняемого в хулиганстве заместителя начальника Южного отдела УВД осудили без его присутствия в Костанае

Приговор по громкому делу в отношении заместителя начальника Южного отдела УВД Костаная Ерлана ЕЛЬТУЗЕРОВА в суде № 2 огласили сегодня, 5 ноября.

Судья переквалифицировал ему обвинение со ч. 2 ст. 293 на ч. 1 этой же статьи и объяснил, почему не лишил осужденного свободы, как просил в прениях государственный обвинитель. Сам Ельтузеров на оглашении приговора не присутствовал, так как, согласно заявлению его адвокатов, заболел и находится в лечебном учреждении.

- Ерлана Ельтузерова признать виновным по ст. 293 ч.1 и приговорить к штрафу в размере 500 МРП, что составляет 1 134 000 тенге, - зачитал приговор судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ. - Оплатить штраф в доход государства Ельтузеров должен в течение месяца, при добровольной неуплате штраф будет взыскан принудительно, либо заменен на ограничение свободы, либо на лишение свободы. Суд также приговорил лишить Ельтузерова специального звания майора, а также лишить права занимать должности, связанные с работой с правоохранительных органах. Меру пресечения в виде залога отменить и снять обременение с автомобиля «Тойоты-Камри», который был предоставлен в качестве залога. Ельтузеров обязан возместить процессуальные издержки в сумме 19 700 тенге.

Судья также вынес частное постановление в адрес защитника потерпевшего Андрея Усенко Анны Какировой. По мнению суда, она ввела суд в заблуждение тем, что предоставила квитанцию на оплату представительских расходов в сумме 420 000 тенге. Оплата услуг адвокатов для Усенко составляла 840 000 тенге, из которых Усенко оплатил 420 000 тенге. Оставшиеся 420 000 тенге Какирова собиралась взыскать с подсудимого Ельтузерова и якобы обратить их в свой доход, в чем суд усмотрел «вопиющее нарушение». И постановил, чтобы начальник УВД Костаная дал этому факту правовую оценку.

Фото из архива "НГ"

Анна Какирова после суда заявила, что Усенко действительно должен заплатить еще 420 000 тенге за услуги адвокатов. Однако никто не собирался взыскивать эту сумму с Ельтузерова.

- Вина Ельтузерова полностью доказана, - прокомментировал после приговора судья. - Суд предоставил сторонам равные возможности для предоставления доказательств. Переквалификация статьи 293 с части 2 на часть 1 связана с тем, что Усенко официально не являлся охранником общественного порядка, а охранял материально-технические ценности. Максимальное наказание по этой статье предусматривало лишение свободы, что и требовал в прениях прокурор. Однако суд посчитал это наказание чрезмерно суровым. Смягчающим обстоятельством также послужил наличие у Ельтузерова троих малолетних детей. Штраф в сумме 1 млн с лишним тенге является достаточным для обеспечения цели наказания. Дополнительные наказания - лишения звания майора и права занимать должности, связанные с работой в правоохранительных органах, даны в связи с умышленным уголовным правонарушением — он был в состоянии алкогольного опьянения и нарушил присягу.

Согласно обвинительному заключению в ночь с 18-го на 19 ноября 2017 года заместитель начальника Южного отдела УВД, который на тот момент занимал должность заместителя начальника УБОП (управления по борьбе с организованной преступностью), употреблял спиртные напитки в кафе "Фесла", куда он пришел вместе с друзьями - Тустубаевым и Сандыбаем.

- В "Фесле" Ельтузеров находился с друзьями до 02.35, после этого они отправили в рестобар "Р 10", куда пришли около 03.10, - значится в обвинительном заключении. - В рестобаре они попытались пройти в VIP-зону (в смежное с рестобаром кафе "Время", у этих заведений один хозяин - "НГ"), представившись в VIP-персонами, через служебное помещение, в котором находился потерпевший Усенко. Он попытался объяснить, что туда посторонним проходить нельзя, но Ельтузеров начал нарушать общественный порядок особо дерзко, использовал нецензурные выражения, в презрительной форме и в форме превосходства начал бравировать своей должностью, заявляя, что он зам. начальника УБОП. Угрожал совершить непристойные действия. После чего нанес 2-3 удара в область грудной клетки, чем нарушил общественный порядок и привлек внимание посетителей. Их бросился разнимать другой персонал. В связи с этим Ельтузеров обвиняется по ст. 2 ч. 2 ст. 293 УК РК.

Ельтузеров заявлял, что обвинение ему понятно, но он полностью с ним не согласен. Однако суд посчитал его вину полностью доказанной.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток со дня оглашения.

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