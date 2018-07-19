В избиении охранника ночного клуба обвиняется замначальника Южного отдела УВД Костаная

Главное судебное разбирательство в отношении 33-летнего майора полиции, заместителя начальника Южного отдела полиции УВД Костаная по оперативной части Ерлана ЕЛТУЗЕРОВА должно было начаться сегодня, 19 июля, в суде № 2 Костаная.

Он обвиняется в хулиганских действиях, а конкретно в том, что нанес три удара охраннику ночного клуба «Р10», 32-летнему Андрею УСЕНКО.

Елтузеров - уроженец Актобе, отец троих детей: 13-ти, 3-х и 2-х лет.

Еще до начала ГСР адвокат Елтузерова Сергей БЗИКОВ просил представителей СМИ не указывать его имя, фамилию, анкетные данные и показывать фото, чем вызвал бурное возмущения журналистов - согласно Закону «О СМИ», подсудимый имеет право на изображение, но не ссылаться на данные, оглашенные в открытом судебном заседании, СМИ не обязаны.

Второй адвокат Елтузерова Валерий ПОПОВ и вовсе заявил, что ГСР необходимо отложить - из-за того, что обвинительное заключение составлено с серьезными нарушениями.

- Обвинительное заключение, которое мы получили, не соответствует действительности и не соотносится с законом, - объяснил Попов. - Гособвинение в пяти томах пытается объяснить, что наш подзащитный обвиняется по ст. 293 ч. 2. п. 2 - хулиганских действиях, при которых Елтузеров сопротивлялся лицу, выполняющему обязанности по охране общественного порядка. Он также обвиняется в непристойных действиях, отличающихся цинизмом. Далее следует, что работа увеселительного заведения была временно приостановлена. Так пишут только журналисты, и то - начинающие. В процессуальном документе таких выражений быть не должно. Что значит временно приостановлена? На 15 минут, на сутки? Все это должно быть указано. Обвинение полностью передернуто, что делает его гротескно-зловещим. В нем хулиганство офицера полиции, по сути, приравнивается к акту терроризма. Это примерно то же самое, если к портрету Джоконды на картине Леонардо да Винчи пририсовать усы и бороду и сказать, что она прабабушка Кончиты Вурст!

В общем, адвокат был на редкость красноречивым. Попов сделал специальное обращение к прокурору о возвращении обвинительного акта на доработку в соответствии со ст. 233 УК РК.

- Я полностью согласен, что в обвинительном заключение наблюдается явное приувеличение фактов, когда из мухи сделали слона, - поддержал коллегу Бзиков. - Если офицера полиции за такие действия предавать суду, кто будет защищать наших граждан? Обвинение без слез и усмешек читать нельзя. В нем - наиглупейшие доводы, это просто картина глупости и зверства.

Второй адвокат тоже использовал большой запас слов и энергии, чтобы убедить суд отложить ГРС. Гособвинение с этим категорически не согласилось, сообщив, что дело детально изучено и обвинительный акт составлен верно.

Адвокат Андрея Усенко Снежанна Ким также сообщила, что не нашла в обвинительном заключении вопиющих фактов, не соответствующих действительности.

Судья удалился в совещательную комнату до 14.45.

После перерыва судья вынес постановление об отклонении ходатайства стороны защиты и назначил следующее заседание на 30 июля.