В избиении охранника ночного клуба обвиняется замначальника Южного отдела УВД Костаная
Ольга ЛИХОГРАЙ
Главное судебное разбирательство в отношении 33-летнего майора полиции, заместителя начальника Южного отдела полиции УВД Костаная по оперативной части Ерлана ЕЛТУЗЕРОВА должно было начаться сегодня, 19 июля, в суде № 2 Костаная.
Он обвиняется в хулиганских действиях, а конкретно в том, что нанес три удара охраннику ночного клуба «Р10», 32-летнему Андрею УСЕНКО.
Елтузеров - уроженец Актобе, отец троих детей: 13-ти, 3-х и 2-х лет.
Еще до начала ГСР адвокат Елтузерова Сергей БЗИКОВ просил представителей СМИ не указывать его имя, фамилию, анкетные данные и показывать фото, чем вызвал бурное возмущения журналистов - согласно Закону «О СМИ», подсудимый имеет право на изображение, но не ссылаться на данные, оглашенные в открытом судебном заседании, СМИ не обязаны.
Второй адвокат Елтузерова Валерий ПОПОВ и вовсе заявил, что ГСР необходимо отложить - из-за того, что обвинительное заключение составлено с серьезными нарушениями.
- Обвинительное заключение, которое мы получили, не соответствует действительности и не соотносится с законом, - объяснил Попов. - Гособвинение в пяти томах пытается объяснить, что наш подзащитный обвиняется по ст. 293 ч. 2. п. 2 - хулиганских действиях, при которых Елтузеров сопротивлялся лицу, выполняющему обязанности по охране общественного порядка. Он также обвиняется в непристойных действиях, отличающихся цинизмом. Далее следует, что работа увеселительного заведения была временно приостановлена. Так пишут только журналисты, и то - начинающие. В процессуальном документе таких выражений быть не должно. Что значит временно приостановлена? На 15 минут, на сутки? Все это должно быть указано. Обвинение полностью передернуто, что делает его гротескно-зловещим. В нем хулиганство офицера полиции, по сути, приравнивается к акту терроризма. Это примерно то же самое, если к портрету Джоконды на картине Леонардо да Винчи пририсовать усы и бороду и сказать, что она прабабушка Кончиты Вурст!
В общем, адвокат был на редкость красноречивым. Попов сделал специальное обращение к прокурору о возвращении обвинительного акта на доработку в соответствии со ст. 233 УК РК.
- Я полностью согласен, что в обвинительном заключение наблюдается явное приувеличение фактов, когда из мухи сделали слона, - поддержал коллегу Бзиков. - Если офицера полиции за такие действия предавать суду, кто будет защищать наших граждан? Обвинение без слез и усмешек читать нельзя. В нем - наиглупейшие доводы, это просто картина глупости и зверства.
Второй адвокат тоже использовал большой запас слов и энергии, чтобы убедить суд отложить ГРС. Гособвинение с этим категорически не согласилось, сообщив, что дело детально изучено и обвинительный акт составлен верно.
Адвокат Андрея Усенко Снежанна Ким также сообщила, что не нашла в обвинительном заключении вопиющих фактов, не соответствующих действительности.
Судья удалился в совещательную комнату до 14.45.
После перерыва судья вынес постановление об отклонении ходатайства стороны защиты и назначил следующее заседание на 30 июля.
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Если только забежать
arman_kst: Шашлык из окорочка - 850 тенге в центре. Выбора нет (либо свинина). в центре дешево и не было
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Да уш.. Унитаз все таки побежал.. Ну вот пришлось только что купить.. c.radikal.ru Еще 20 000 непредвиденных расходов.. Сегодня вечером попытаюсь установить..
В избиении охранника ночного клуба обвиняется замначальника Южного отдела УВД Костаная
Убийца драконов: А чего этот Елтузеров делал в ночном клубе? может в засаде был или спец.задание какое
В избиении охранника ночного клуба обвиняется замначальника Южного отдела УВД Костаная
А чего этот Елтузеров делал в ночном клубе? Дома дети малолетние, а он по злачным заведениям ... эмм... ходит. Хороший папаша, ага.
Маленькая страна большого акима
Да пусть живет где хочет, если есть такая возможность у него. Если судить по состоянию дорог в Костанае в последнее время, то лучше стало в сто раз по сравнению с предыдущим акимом ... :-P