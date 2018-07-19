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лимон
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19.07.18 16:59
лимон
В избиении охранника ночного клуба обвиняется замначальника Южного отдела УВД Костаная
Убийца драконов: А чего этот Елтузеров делал в ночном клубе? может в засаде был или спец.задание какое
19.07.18 16:44
Убийца драконов
В избиении охранника ночного клуба обвиняется замначальника Южного отдела УВД Костаная
А чего этот Елтузеров делал в ночном клубе? Дома дети малолетние, а он по злачным заведениям ... эмм... ходит. Хороший папаша, ага.
19.07.18 16:38
Kot_Anubis
Маленькая страна большого акима
Да пусть живет где хочет, если есть такая возможность у него. Если судить по состоянию дорог в Костанае в последнее время, то лучше стало в сто раз по сравнению с предыдущим акимом ... :-P
19.07.18 16:35
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В избиении охранника ночного клуба обвиняется замначальника Южного отдела УВД Костаная

Ольга ЛИХОГРАЙ

19 июля 2018, 14:34 |  Криминал

Главное судебное разбирательство в отношении 33-летнего майора полиции, заместителя начальника Южного отдела полиции УВД Костаная по оперативной части Ерлана ЕЛТУЗЕРОВА должно было начаться сегодня, 19 июля, в суде № 2 Костаная.

Он обвиняется в хулиганских действиях, а конкретно в том, что нанес три удара охраннику ночного клуба «Р10», 32-летнему Андрею УСЕНКО.

Елтузеров - уроженец Актобе, отец троих детей: 13-ти, 3-х и 2-х лет.

Еще до начала ГСР адвокат Елтузерова Сергей БЗИКОВ просил представителей СМИ не указывать его имя, фамилию, анкетные данные и показывать фото, чем вызвал бурное возмущения журналистов - согласно Закону «О СМИ», подсудимый имеет право на изображение, но не ссылаться на данные, оглашенные в открытом судебном заседании, СМИ не обязаны.

Второй адвокат Елтузерова Валерий ПОПОВ и вовсе заявил, что ГСР необходимо отложить - из-за того, что обвинительное заключение составлено с серьезными нарушениями.

- Обвинительное заключение, которое мы получили, не соответствует действительности и не соотносится с законом, - объяснил Попов. - Гособвинение в пяти томах пытается объяснить, что наш подзащитный обвиняется по ст. 293 ч. 2. п. 2 - хулиганских действиях, при которых Елтузеров сопротивлялся лицу, выполняющему обязанности по охране общественного порядка. Он также обвиняется в непристойных действиях, отличающихся цинизмом. Далее следует, что работа увеселительного заведения была временно приостановлена. Так пишут только журналисты, и то - начинающие. В процессуальном документе таких выражений быть не должно. Что значит временно приостановлена? На 15 минут, на сутки? Все это должно быть указано. Обвинение полностью передернуто, что делает его гротескно-зловещим. В нем хулиганство офицера полиции, по сути, приравнивается к акту терроризма. Это примерно то же самое, если к портрету Джоконды на картине Леонардо да Винчи пририсовать усы и бороду и сказать, что она прабабушка Кончиты Вурст!

В общем, адвокат был на редкость красноречивым. Попов сделал специальное обращение к прокурору о возвращении обвинительного акта на доработку в соответствии со ст. 233 УК РК.

- Я полностью согласен, что в обвинительном заключение наблюдается явное приувеличение фактов, когда из мухи сделали слона, - поддержал коллегу Бзиков. - Если офицера полиции за такие действия предавать суду, кто будет защищать наших граждан? Обвинение без слез и усмешек читать нельзя. В нем - наиглупейшие доводы, это просто картина глупости и зверства.

Второй адвокат тоже использовал большой запас слов и энергии, чтобы убедить суд отложить ГРС. Гособвинение с этим категорически не согласилось, сообщив, что дело детально изучено и обвинительный акт составлен верно.

Адвокат Андрея Усенко Снежанна Ким также сообщила, что не нашла в обвинительном заключении вопиющих фактов, не соответствующих действительности.

Судья удалился в совещательную комнату до 14.45.

После перерыва судья вынес постановление об отклонении ходатайства стороны защиты и назначил следующее заседание на 30 июля.
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Комментарии к новости
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§ Сабыр
Re: В избиении охранника ночного клуба обвиняется замначальника...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вседозволенность полицейских и вот итог.. Они же боги и им слова нельзя против сказать! Могут и убить.. Дали бы ему лет 8 и,возможно,коллеги бы и задумались. А так..
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§ Обликоморале
Re: В избиении охранника ночного клуба обвиняется замначальника...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5537
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие веселые адвокаты у подозреваемого.
Давно таких речей не слышал.
Где то Павда, Астахов и Борщевский нервно курят в сторонке.
Браво.
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§ лимон
Re: В избиении охранника ночного клуба обвиняется замначальника...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 740
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 19.07.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эм, а майор действующий? или как там правильно называется
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§ Убийца драконов
Re: В избиении охранника ночного клуба обвиняется замначальника...
Убийца драконов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 126
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 19.07.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чего этот Елтузеров делал в ночном клубе? Дома дети малолетние, а он по злачным заведениям ... эмм... ходит. Хороший папаша, ага.
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§ лимон
В избиении охранника ночного клуба обвиняется замначальника Южного отдела УВД Костаная
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 740
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 19.07.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Убийца драконов:
А чего этот Елтузеров делал в ночном клубе?


может в засаде был или спец.задание какое
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§ Сыкымы
В избиении охранника ночного клуба обвиняется замначальника Южного отдела УВД Костаная
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 19.07.18 - 17:16
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