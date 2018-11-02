"Деньги в чайнике". Нескольких казахстанских судей заподозрили во взяточничестве
Tengrinews.kz
В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщили о нескольких делах в отношении судей, подозреваемых в получении взятки, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
"Судья подозревается в получени взятки за положительное рассмотрение ходатайства о замене осужденному неотбытой части наказания на более мягкое. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованием 201 статьи УПК РК в интересах следствия не подлежат разглашению", - сообщила в ходе брифинга официальный представитель АДГСПК Жанна Бастарова.
Как отметили в АДГСПК, департаментом Нацбюро по Восточно-Казахстанской области зарегистрировано уголовное дело в отношении судьи районного суда.
"Расследование проводится по подозрению в получении взятки от лица, занимавшегося незаконным рыболовством, за неконфискацию лодки по административному делу. Иные данные досудебного расследования не разглашаются в интересах следствия", - добавила Жанна Бастарова.
Также Антикоррупционной службой по Костанайской области расследуется дело в отношении председателя Аулиекольского районного суда.
"Он подозревается в получение взятки за выдачу исполнительного листа по гражданскому делу. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованием 201 статьи УПК РК в интересах следствия не подлежат разглашению", - сообщила официальный представитель АДГСПК Жанна Бастарова.
На опубликованных АДГСПК роликах видно, что деньги у подозреваемых нашли в кувшине, бардачке машины и других местах.
Напомним, 19 октября председатель Специализированного следственного суда Костаная Абай Раисов постановил назначить подозреваемому в передаче взятки адвокату Женису Дусмагамбетову санкцию в виде содержания под домашним арестом сроком на 2 месяца. Дусмагамбетов подозревается в том, что он сначала передал взятку от подозреваемых по уголовному делу судье Аулиекольского районного суда Бекжану Жамбулову, а затем передал её обратно. Речь идёт о сумме в 1 млн тенге. Во время возврата денег Дусмагамбетова задержали.
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