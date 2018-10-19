Санкцию в отношении адвоката Жениса Дусмагамбетова рассмотрели в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
Председатель Специализированного следственного суда Костаная Абай РАИСОВ постановил назначить подозреваемому в передаче взятки адвокату Женису Дусмагамбетову санкцию в виде содержания под домашним арестом сроком на 2 месяца.
Постановление судья вынес сегодня, 19 октября.
О такой мере пресечения - содержание под домашним арестом - ходатайствовал следователь Национального бюро по противодействию коррупции. Судья Раисов посчитал это ходатайство обоснованным и удовлетворил его.
- Применение иной меры пресечения нецелесообразно, - зачитал решение Абай Раисов. - Срок ареста отчитывать с 19 октября. Освободить Дусмагамбетова из-под стражи в зале суда.
Раисов отметил - хоть Женис Дусмагамбетов и совершил тяжкие преступление, предусмотренное ст. 28 ч. 5 и 366 ч. 2 УК РК, но характеризуеся положительно, ранее не судим, вину признал и раскаялся в содеянном.
Сам подозреваемый ходатайствовал о назначении ему меры пресечения в виде залога своей квартиры, где проживает вместе с семьёй. Однако суд ему в этом отказал.
При санкции в виде домашнего ареста предусмотрены ограничения: нельзя выходить из дома, пользоваться средствами связи, отправлять письма, говорить по телефону, общаться с кем-либо, кроме семьи, видеться с посторонними. Дусмагамбетов будет обязан отвечать на контрольные телефонные звонки от сотрудников Нацбюро, которые будут вести контроль над исполнением условий нахождения под домашним арестом.
Жениса Дусмагамбетова задержали с поличным при передаче взятки 17 октября, в 17.23, около здания Костанайского городского суда. Его сразу же доставили в Национальное бюро по противодействию коррупции, затем водворили в ИВС Рудного.
По информации источника "НГ", Дусмагамбетов подозревается в том, что он сначала передал взятку от подозреваемых по уголовному делу судье Аулиекольского районного суда Бекжану Жамбулову, а затем передал её обратно. Речь идёт о сумме в 1 млн тенге. Во время возврата денег Дусмагамбетова и поймали.
Известно, что взятку подозреваемые дали за выдачу исполнительного листа по взысканию имущества и оборудования.
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