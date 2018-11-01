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elektron
Пенсия 337 тысяч тенге: где нужно работать и сколько зарабатывать
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Пенсия 337 тысяч тенге: где нужно работать и сколько зарабатывать

1 ноября 2018, 14:08 |  Государство

Названы сферы, в которых нужно работать, чтобы получать пенсию в размере около 337 тысяч тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото

Иллюстративное фото twimg.com

Как стало известно ранее, это самая высокая пенсия в Казахстане на текущий момент.

По мнению эксперта, чтобы иметь возможность накопить от 10 до 30 миллионов тенге на счету в ЕНПФ и после достижения пенсионного возраста получать достойные выплаты, нужно не менее 20 лет занимать пост депутата или работать в финансовой, нефтегазовой сферах и силовых структурах. Причем речь идет о сотрудниках среднего и высшего звеньев.

"Если говорить о накопительной системе, то да, такие пенсии, как 337 тысяч тенге, вполне возможны. И даже больше возможны. В Казахстане есть люди, имеющие и 10, и 20, и 30 миллионов тенге на пенсионных счетах. В основном это работники финансовой сферы, нефтегазовой, силовых структур. 10 процентов отчислений за 20 лет, с 1998 года (когда в Казахстане была внедрена накопительная пенсионная система - Прим. Автора), при условии, что человек работал постоянно, не терял работу, платил взносы регулярно. Конечно, они могут получать большие пенсии. Но таких людей у нас мало - не более 2-3 процентов от населения страны", - говорит председатель правления "Финпотребсоюза" Айдар Алибаев.

Эксперт также назвал примерную заработную плату, которую должен получать человек, чтобы иметь возможность накопить около 30 миллионов тенге. Но расчет, по его словам, примерный - без учета понижения и повышения зарплаты на протяжении долгого времени.

"Возьмем того же депутата. Зарплата, условно, один миллион тенге. 100 тысяч тенге в месяц он платит, за год получается один миллион 200 тысяч. За 20 лет - 24 миллиона. Плюс, эти деньги ЕНПФ инвестирует. И к сумме всех накоплений добавляется за 20 лет еще примерно третья часть. Значит, к этим 24 миллионам прибавляем минимум еще 8 миллионов. Получается на счету 30-32 миллиона. Это очень примерные цифры", - отметил Алибаев.

По его данным, основная масса граждан имеет небольшие накопления. Средний объем не превышает 2-2,5 тысячи долларов на одном счету, что эквиваленто от 700-900 тысяч до миллиона тенге.
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Комментарии к новости
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§ Медный
Re: Пенсия 337 тысяч тенге: где нужно работать и сколько...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2492
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.11.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дорогой шеф, всё пропало... :lol:
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§ Гога
Пенсия 337 тысяч тенге: где нужно работать и сколько зарабатывать
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.11.18 - 14:38
Комментарий проходит проверку.
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§ elektron
Пенсия 337 тысяч тенге: где нужно работать и сколько зарабатывать
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2141
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.11.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
дорогой шеф, всё пропало... Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=784832&topic_id=36026&forumid=1&1541061864

Это только начало конца :lol:
Теперь саке-баке и все родственники - всё пропало ААА :lol:
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