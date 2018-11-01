Пенсия 337 тысяч тенге: где нужно работать и сколько зарабатывать
Названы сферы, в которых нужно работать, чтобы получать пенсию в размере около 337 тысяч тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото twimg.com
Как стало известно ранее, это самая высокая пенсия в Казахстане на текущий момент.
По мнению эксперта, чтобы иметь возможность накопить от 10 до 30 миллионов тенге на счету в ЕНПФ и после достижения пенсионного возраста получать достойные выплаты, нужно не менее 20 лет занимать пост депутата или работать в финансовой, нефтегазовой сферах и силовых структурах. Причем речь идет о сотрудниках среднего и высшего звеньев.
"Если говорить о накопительной системе, то да, такие пенсии, как 337 тысяч тенге, вполне возможны. И даже больше возможны. В Казахстане есть люди, имеющие и 10, и 20, и 30 миллионов тенге на пенсионных счетах. В основном это работники финансовой сферы, нефтегазовой, силовых структур. 10 процентов отчислений за 20 лет, с 1998 года (когда в Казахстане была внедрена накопительная пенсионная система - Прим. Автора), при условии, что человек работал постоянно, не терял работу, платил взносы регулярно. Конечно, они могут получать большие пенсии. Но таких людей у нас мало - не более 2-3 процентов от населения страны", - говорит председатель правления "Финпотребсоюза" Айдар Алибаев.
Эксперт также назвал примерную заработную плату, которую должен получать человек, чтобы иметь возможность накопить около 30 миллионов тенге. Но расчет, по его словам, примерный - без учета понижения и повышения зарплаты на протяжении долгого времени.
"Возьмем того же депутата. Зарплата, условно, один миллион тенге. 100 тысяч тенге в месяц он платит, за год получается один миллион 200 тысяч. За 20 лет - 24 миллиона. Плюс, эти деньги ЕНПФ инвестирует. И к сумме всех накоплений добавляется за 20 лет еще примерно третья часть. Значит, к этим 24 миллионам прибавляем минимум еще 8 миллионов. Получается на счету 30-32 миллиона. Это очень примерные цифры", - отметил Алибаев.
По его данным, основная масса граждан имеет небольшие накопления. Средний объем не превышает 2-2,5 тысячи долларов на одном счету, что эквиваленто от 700-900 тысяч до миллиона тенге.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
Пользователей: 5
Всего: 192
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Новая урбанизация или вечная утопия?
maxsaf: Центральная котельная - очень неудачный пример. Вам не надоело платить за отопление улиц зимой Источник:www.ng.kz Не так ушел ответ. У них-то этого нет и в помине. Ну, а у меня уже лет...
Новая урбанизация или вечная утопия?
у меня автоном, уже лет надцать ;-)
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital: Мне машину выслать новую. Б/ у. БМВ 6. Источник:www.ng.kz Виталя, ты в очереди - первый... :lol: :oops:
Новая урбанизация или вечная утопия?
Мне кажется, что самая большая проблема деревни сегодня даже не отсутствие инфраструктуры, дорог. Самая большая проблема - практически полное отсутствие современного образованного, грамотного, не...
Пенсия 337 тысяч тенге: где нужно работать и сколько зарабатывать
Медный: дорогой шеф, всё пропало... Источник:www.ng.kz Это только начало конца :lol: Теперь саке-баке и все родственники - всё пропало ААА :lol: