337 тысяч тенге. Названа самая высокая пенсия в Казахстане

Названа самая высокая пенсия в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По данным ЕНПФ, общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 октября 2018 года составила 8,9 триллиона тенге. С октября 2017 года прирост составил 18 процентов, то есть на 1,4 триллиона тенге. Прирост с начала 2018 года составил 1,1 триллиона тенге, или 14 процентов.

"Минимальная ежемесячная пенсионная выплата по графику (в связи с достижением пенсионного возраста в 2018 году) составляет 15 273 тенге, средняя ежемесячная выплата - 20 179, максимальная ежемесячная сумма составляет 337 059 тенге", - сказала заместитель председателя правления АО "ЕНПФ" Сауле Егеубаева.

За 9 месяцев 2018 года было открыто 338,3 тысячи индивидуальных пенсионных счетов. Их общее количество по всем видам договоров на 1 октября - 10,3 миллиона.

Сообщается, что большая часть пенсионных накоплений - это обязательные отчисления, что составляет 8,7 триллиона тенге. Средняя сумма ежемесячного взноса - 15,6 тысячи тенге. Общая сумма поступлений за 9 месяцев текущего года - 617 миллиардов тенге. За аналогичный период прошлого года этот показатель был ниже - 553 миллиарда тенге.

Сумма пенсионных выплат из ЕНПФ за 9 месяцев 2018 года составила 130,9 миллиарда тенге. Из них 70,7, или 54 процента, - выплаты по достижении пенсионного возраста. 15,5 миллиарда тенге, или 12 процентов, - перевод пенсионных отчислений в страховые организации, 24,6 миллиарда составили выплаты в связи с переездом на ПМЖ в другие страны. 20,1 миллиарда тенге - единовременные выплаты (наследникам и на погребение).