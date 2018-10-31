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Menden1968
Танцевальный коллектив костанайской СШ № 17 победил в конкурсе, который прошел в Алматы
Школа №17 в микрорайоне Г когда то я там учился первый её директор Когай Юрий Сергеевич хорошая школа и педагоги были в то время прекрасные.
31.10.18 18:14
amduscias
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
И, кстати, если уж говорить о дефинициях, это конечно же не аллея. Это сквер. Народ уже совсем забыл как правильно зелёные насаждения называются. Зато скоро научится разбираться в барханах.
31.10.18 18:10
amduscias
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
Помнится, уже сажали аллею бизнеса возле бизнес-центра. И там не прутики были, а великолепные саженцы ясеня в ивовых корзинах, всё как положено, земляной ком не нарушили, обещались поливать Ну, и...
31.10.18 18:04
drakon
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
yudjin: а была ли машинка? Поискать её - надо, машинку то... :lol:
31.10.18 18:03
Menden1968
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...мало дали надо пожизнено...
31.10.18 17:46
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337 тысяч тенге. Названа самая высокая пенсия в Казахстане

31 октября 2018, 13:47 |  Государство

Названа самая высокая пенсия в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Фото ©Турар Казангапов

По данным ЕНПФ, общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 октября 2018 года составила 8,9 триллиона тенге. С октября 2017 года прирост составил 18 процентов, то есть на 1,4 триллиона тенге. Прирост с начала 2018 года составил 1,1 триллиона тенге, или 14 процентов.

"Минимальная ежемесячная пенсионная выплата по графику (в связи с достижением пенсионного возраста в 2018 году) составляет 15 273 тенге, средняя ежемесячная выплата - 20 179, максимальная ежемесячная сумма составляет 337 059 тенге", - сказала заместитель председателя правления АО "ЕНПФ" Сауле Егеубаева.

За 9 месяцев 2018 года было открыто 338,3 тысячи индивидуальных пенсионных счетов. Их общее количество по всем видам договоров на 1 октября - 10,3 миллиона.

Сообщается, что большая часть пенсионных накоплений - это обязательные отчисления, что составляет 8,7 триллиона тенге. Средняя сумма ежемесячного взноса - 15,6 тысячи тенге. Общая сумма поступлений за 9 месяцев текущего года - 617 миллиардов тенге. За аналогичный период прошлого года этот показатель был ниже - 553 миллиарда тенге.

Сумма пенсионных выплат из ЕНПФ за 9 месяцев 2018 года составила 130,9 миллиарда тенге. Из них 70,7, или 54 процента, - выплаты по достижении пенсионного возраста. 15,5 миллиарда тенге, или 12 процентов, - перевод пенсионных отчислений в страховые организации, 24,6 миллиарда составили выплаты в связи с переездом на ПМЖ в другие страны. 20,1 миллиарда тенге - единовременные выплаты (наследникам и на погребение).
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§ 211
Re: 337 тысяч тенге. Названа самая высокая пенсия в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5689
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.10.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самих себя не обидят..
Ну а остальным..

Цитата:
20,1 миллиарда тенге - единовременные выплаты (наследникам и на погребение).
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§ Маркс
Re: 337 тысяч тенге. Названа самая высокая пенсия в Казахстане
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 184
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 31.10.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
С октября 2017 года прирост составил 18 процентов, то есть на 1,4 триллиона тенге.

Это не прирост, это инфляция сожрала 18 процентов. Пусть мне вернут мои первые 20 тенге пенсионного взноса, на которые я легко мог нанять рейсовый автобус на вокзале, съездить в центр, купить водку в киосках Центрального Парка, вернуться назад и еще сдачу оставить водиле на чай за скорость. Интересно, сколько тысяч сейчас надо ввалить за такое удовольствие?
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