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Menden1968
Танцевальный коллектив костанайской СШ № 17 победил в конкурсе, который прошел в Алматы
Школа №17 в микрорайоне Г когда то я там учился первый её директор Когай Юрий Сергеевич хорошая школа и педагоги были в то время прекрасные.
31.10.18 18:14
amduscias
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
И, кстати, если уж говорить о дефинициях, это конечно же не аллея. Это сквер. Народ уже совсем забыл как правильно зелёные насаждения называются. Зато скоро научится разбираться в барханах.
31.10.18 18:10
amduscias
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
Помнится, уже сажали аллею бизнеса возле бизнес-центра. И там не прутики были, а великолепные саженцы ясеня в ивовых корзинах, всё как положено, земляной ком не нарушили, обещались поливать Ну, и...
31.10.18 18:04
drakon
Аллея перевозчиков появилась в Костанае возле набережной на улице Гашека
yudjin: а была ли машинка? Поискать её - надо, машинку то... :lol:
31.10.18 18:03
Menden1968
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...мало дали надо пожизнено...
31.10.18 17:46
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Министр Сулейменов сделал обращение из-за повышения зарплат

31 октября 2018, 15:11 |  Государство

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов обратился к казахстанским предпринимателям и производителям. Он попросил не повышать цены после объявленного Президентом повышения зарплат, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Фото ©Турар Казангапов

В кулуарах Мажилиса министра спросили, не поднимутся ли цены в стране на социально значимые товары.

"Хотел бы обратиться к нашим бизнесменам, к крупным, мелким торговым сетям. Мы не должны поднимать цены вслед за понятием зарплат. Эта гонка - она вечная. Мы должны рассчитывать на то, что зарплаты поднимаются исходя из того, что они отставали в течение предыдущих пары лет - реальные доходы у нас отставали. То есть экономика росла в целом, но доходы на душу населения не росли. Потому сейчас мы их приводим в соответствие. Делаем так, чтобы реальные доходы населения соответствовали реальному росту самой экономики", - пояснил Тимур Сулейменов.

Он выразил надежду, что предприниматели проявят социальную ответственность и не будут повышать цены.

"Просьба ко всем нашим предпринимателям подойти к этому ответственно, разделите этот правильный, хороший посыл вместе с государством. (…) Не надо повышать цены, если можно без этого обойтись", - обратился министр национальной экономики.  

Тимур Сулейменов предупредил, что уполномоченные органы будут жестко реагировать на рост цен.

"Если мы увидим резкий, необоснованный рост цен, сговор, картель, согласованные действия, - мы будем реагировать, принимать меры. Часть людей, которая в прошлом году с углем "баловалась", мы оштрафовали, уже штрафы взыскали. Такие меры будут применены ко всем остальным. У акимов областей есть набор инструментов по реагированию на рост цен по социально значимым товарам", - отметил министр нацэкономики. 

Напомним, Нурсултан Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату казахстанцев в полтора раза. Об этом он заявил в своем ежегодном Послании народу. 
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Министр Сулейменов сделал обращение из-за повышения зарплат
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1508
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.10.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уже не удивляюсь наивности этого министра.
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§ 211
Министр Сулейменов сделал обращение из-за повышения зарплат
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5689
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.10.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр вообще сморозил глупость..
Допустим мусорщик у нас будет получать 3000 евро как в Германии, ну подымет предприниматель цену на хлеб на сколько то, но выше чем в той же Германии не повысит, иначе мусорщик уедет туда на ПМЖ и будет покупать хлеб там..

[Исправлено: 211, 31.10.2018 - 15:21]
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§ Sniper
Министр Сулейменов сделал обращение из-за повышения зарплат
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1032
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 31.10.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
тр вообще сморозил глупость..
Допустим мусорщ

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=36011&viewmode=&sortorder=0&start=#784605
уже не удивляюсь наивности этого форумчанина.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=36011&viewmode=&sortorder=0&start=#784605
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§ Гога
Министр Сулейменов сделал обращение из-за повышения зарплат
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.10.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уже не удивляюсь наивности этого форумчанина.


Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32829 А удивляться не надо - просто сказать нечего , а отметиться профессиональному комментатору на форуме надо , а то как же без него .
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§ Khalisi
Re: Министр Сулейменов сделал обращение из-за повышения зарплат
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 31.10.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будем надеяться на благородство наших предпринимателей
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