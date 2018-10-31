Министр Сулейменов сделал обращение из-за повышения зарплат

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов обратился к казахстанским предпринимателям и производителям. Он попросил не повышать цены после объявленного Президентом повышения зарплат, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

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В кулуарах Мажилиса министра спросили, не поднимутся ли цены в стране на социально значимые товары.

"Хотел бы обратиться к нашим бизнесменам, к крупным, мелким торговым сетям. Мы не должны поднимать цены вслед за понятием зарплат. Эта гонка - она вечная. Мы должны рассчитывать на то, что зарплаты поднимаются исходя из того, что они отставали в течение предыдущих пары лет - реальные доходы у нас отставали. То есть экономика росла в целом, но доходы на душу населения не росли. Потому сейчас мы их приводим в соответствие. Делаем так, чтобы реальные доходы населения соответствовали реальному росту самой экономики", - пояснил Тимур Сулейменов.

Он выразил надежду, что предприниматели проявят социальную ответственность и не будут повышать цены.

"Просьба ко всем нашим предпринимателям подойти к этому ответственно, разделите этот правильный, хороший посыл вместе с государством. (…) Не надо повышать цены, если можно без этого обойтись", - обратился министр национальной экономики.

Тимур Сулейменов предупредил, что уполномоченные органы будут жестко реагировать на рост цен.

"Если мы увидим резкий, необоснованный рост цен, сговор, картель, согласованные действия, - мы будем реагировать, принимать меры. Часть людей, которая в прошлом году с углем "баловалась", мы оштрафовали, уже штрафы взыскали. Такие меры будут применены ко всем остальным. У акимов областей есть набор инструментов по реагированию на рост цен по социально значимым товарам", - отметил министр нацэкономики.

Напомним, Нурсултан Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату казахстанцев в полтора раза. Об этом он заявил в своем ежегодном Послании народу.