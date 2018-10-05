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Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
Можно узнать название этого СТО или адрес, куда не нужно ехать на такой машине? это будет просто страшная антиреклама для СТО...
05.10.18 15:40
KOS77
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
Можно узнать название этого СТО или адрес, куда не нужно ехать на такой машине?
05.10.18 15:17
drakon
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
alex_60: 1000 евро по курсу 158. Алекс а если взять по курсу 1=1, сколько будет... :lol:
05.10.18 15:09
Солнышко
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
Сабыр: Что за обкатка после замены масла?? Зачем? Источник:www.ng.kz Для лохов, разумеется. Им еще там шины подкачали со вкусом клубники. А потом машинку то - фьюить...тиснули
05.10.18 15:02
alex_60
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
drakon: В чём я сильно - сомневаюсь... средняя то 157930. 1000 евро по курсу 158.
05.10.18 14:45
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Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату

5 октября 2018, 11:30 |  Государство

Повысить минимальную зарплату казахстанцев в полтора раза поручил глава государства Нурсултан Назарбаев в своем ежегодном Послании народу страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Поручаю правительству с 1 января 2019 года повысить минимальную заработную плату в полтора раза - с 28 до 42 тысяч тенге. Это будет реальной помощью для каждого казахстанца. Это напрямую увеличит зарплату 1,3 миллиона человек, работающих во всех отраслях, на предприятиях всех форм собственности", - сказал Президент.

"Также повышение коснется 275 тысяч работников бюджетных организаций, чьи зарплаты вырастут в среднем на 35 процентов. Это учителя, врачи, правоохранительные органы, оборона и так далее. На эти цели из республиканского бюджета на 2019-2021 годы на выделить 96 миллиардов тенге ежегодно. При рассмотрении бюджета, я думаю, Парламент это учтет", - подчеркнул Президент.

Ранее Глава государства анонсировал свое Послание народу на совместном заседании палат Парламента 1 сентября.

"Мы живем с вами в очень бурное время. Нам предстоит принять более решительные меры. Об этом будет сказано в ближайшее время в моем Послании народу", - обратился к членам правительства и депутатам Нурсултан Назарбаев.
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Комментарии к новости
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* Сабыр
Re: Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предвестник очередной девальвации?
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§ MedVed820607
Re: Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 05.10.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мдя... обычных "часников" это не коснется походу
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* Sniper
Re: Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 726
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
мдя... обычных "часников" это не коснется походу

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32524

как не коснется? В одни магазины же ходим.....цены подымаются автоматически по Посланию. Даже раньше указанных сроков.
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§ Victor Yang
Re: Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10988
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.10.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
обычных "часников" это не коснется походу

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32524?1538722410

Минимальная зарплата на то и минимальная, что касается всех, иначе ДГД их за шкирку возьмут. А вот с остальными - тут интересней. МЗП так просто не поднимут - она завязана на прожиточном минимуме и МРП. Если поднимут МРП, порог зарплаты с 1% налогом повышается до 90 000 тенге. Ну и все штрафы и прочие бюджетные платежи повышаются тоже.
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§ Добринцофф
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6195
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.10.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Минимальная зарплата на то и минимальная, что касается всех, иначе ДГД их за шкирку возьмут.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781279&topic_id=35749&forumid=1#781279

Ну да по налогам полюбому придётся больше отчислений делать,а что касается з\п так наверно и так уже все больше 50000 платят.
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§ Добринцофф
Re: Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6195
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.10.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ на бирже вообще уже обнаглел,раньше хоть за неделю до выступления президента и неделю после, курс как то сдерживали,а сегодня взяли и в наглую подняли.
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§ alex_60
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1344
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
налоги повысятся, и все остальное.
совсем похоже в казне денег нет.
при этом уже проект внесен, и там про такое не слова.
эспромт похоже, благосостояние растет....

///В Парламент РК на рассмотрение внесен ПРОЕКТ Закона «О республиканском бюджете на 2019-2021 год», согласно статье 8 которого:

с 1 января 2019 года:

месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 2 525 тенге;

Минимальная заработная плата (далее МЗП) – это гарантированный минимум денежных выплат работнику простого неквалифицированного труда при выполнении им норм труда в нормальных условиях и при нормальной продолжительности рабочего времени в месяц. Согласно ПРОЕКТУ Закона:
с 1 января 2019 года

минимальный размер заработной платы - 29 698 тенге;

Также законом установлены другие размеры выплат:
минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 16 037 тенге;

минимальный размер пенсии - 36 108 тенге;

величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 29 698 тенге.
Средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2019 года на семь процентов.

Из практики ежегодного рассмотрения Закона, данные показатели при рассмотрении в Парламенте не меняются до момента принятия документа.///
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§ Victor Yang
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10988
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.10.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
совсем похоже в казне денег нет.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781289&topic_id=35749&forumid=1#781289

Странная у тебя логика. На мзп завязаны не только платежи в бюджет, но и из него.
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§ alex_60
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1344
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
На мзп завязаны не только платежи в бюджет, но и из него.


Цитата:
Добринцофф:
а что касается з\п так наверно и так уже все больше 50000 платят.
Профайл

* drakon
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14725
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
наверно и так уже все больше 50000 платят.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781299&topic_id=35749&forumid=1#781299

В чём я сильно - сомневаюсь... :lol:
Профайл

§ alex_60
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1344
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В чём я сильно - сомневаюсь...


средняя то 157930.
1000 евро по курсу 158.
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* Sniper
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 726
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 15:00
Комментарий проходит проверку.
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* drakon
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14725
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
1000 евро по курсу 158.

Алекс а если взять по курсу 1=1,
сколько будет?... :lol:
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