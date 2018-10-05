Повысить минимальную зарплату казахстанцев в полтора раза поручил глава государства Нурсултан Назарбаев в своем ежегодном Послании народу страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
"Поручаю правительству с 1 января 2019 года повысить минимальную заработную плату в полтора раза - с 28 до 42 тысяч тенге. Это будет реальной помощью для каждого казахстанца. Это напрямую увеличит зарплату 1,3 миллиона человек, работающих во всех отраслях, на предприятиях всех форм собственности", - сказал Президент.
"Также повышение коснется 275 тысяч работников бюджетных организаций, чьи зарплаты вырастут в среднем на 35 процентов. Это учителя, врачи, правоохранительные органы, оборона и так далее. На эти цели из республиканского бюджета на 2019-2021 годы на выделить 96 миллиардов тенге ежегодно. При рассмотрении бюджета, я думаю, Парламент это учтет", - подчеркнул Президент.
Ранее Глава государства анонсировал свое Послание народу на совместном заседании палат Парламента 1 сентября.
"Мы живем с вами в очень бурное время. Нам предстоит принять более решительные меры. Об этом будет сказано в ближайшее время в моем Послании народу", - обратился к членам правительства и депутатам Нурсултан Назарбаев.
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Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
alex_60: 1000 евро по курсу 158. Алекс а если взять по курсу 1=1, сколько будет... :lol:
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
Сабыр: Что за обкатка после замены масла?? Зачем? Источник:www.ng.kz Для лохов, разумеется. Им еще там шины подкачали со вкусом клубники. А потом машинку то - фьюить...тиснули
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
drakon: В чём я сильно - сомневаюсь... средняя то 157930. 1000 евро по курсу 158.