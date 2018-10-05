Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату

Повысить минимальную зарплату казахстанцев в полтора раза поручил глава государства Нурсултан Назарбаев в своем ежегодном Послании народу страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Поручаю правительству с 1 января 2019 года повысить минимальную заработную плату в полтора раза - с 28 до 42 тысяч тенге. Это будет реальной помощью для каждого казахстанца. Это напрямую увеличит зарплату 1,3 миллиона человек, работающих во всех отраслях, на предприятиях всех форм собственности", - сказал Президент.

"Также повышение коснется 275 тысяч работников бюджетных организаций, чьи зарплаты вырастут в среднем на 35 процентов. Это учителя, врачи, правоохранительные органы, оборона и так далее. На эти цели из республиканского бюджета на 2019-2021 годы на выделить 96 миллиардов тенге ежегодно. При рассмотрении бюджета, я думаю, Парламент это учтет", - подчеркнул Президент.

Ранее Глава государства анонсировал свое Послание народу на совместном заседании палат Парламента 1 сентября.

"Мы живем с вами в очень бурное время. Нам предстоит принять более решительные меры. Об этом будет сказано в ближайшее время в моем Послании народу", - обратился к членам правительства и депутатам Нурсултан Назарбаев.