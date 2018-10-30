Абаев объяснил блокировку Интернета при ЧС

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев объяснил блокировку Интернета и средств связи при чрезвычайных ситуациях социального, природного или техногенного характеров, передает Tengrinews.kz.

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Таким правом обладают Генеральная прокуратура, Комитет национальной безопасности, Министерство внутренних дел и Министерство обороны. Эти госорганы имеют право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной и президентской связи, сетей и средств связи экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характеров, а также введении чрезвычайного положения.

"По какому принципу были выбраны именно данные государственные органы? На самом деле этим постановлением сокращен список госорганов, обладающих упомянутым правом. Согласно старому постановлению от 2004 года аналогичный перечень состоял из 22-х субъектов, среди которых были структурные подразделения министерств культуры и спорта, сельского хозяйства, образования и науки", - объяснил глава министерства.

Абаев отметил, что вышеназванные госорганы имеют непосредственное отношение к ликвидации ЧС.

Также министр разъяснил, что означает "право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи" и относится ли к нему право на блокировку Интернета.

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации государству могут потребоваться все имеющиеся каналы связи для оповещения граждан, например, телевидение или радио. Постановление разрешает государству отключить любой теле- или радиоканал, вещающий на территории Казахстана, чтобы известить людей о катаклизме и провести соответствующий инструктаж. Этот алгоритм и означает понятие "приоритетного использования" властями сетей и средств связи. Интернет подпадает под категорию "сеть и средства связи", однако в данном случае полное отключение сети Интернет для его приоритетного использования государством является бессмысленным", - уточнил Абаев.

Глава ведомства отметил, что это постановление правительства не дает никаких новых полномочий государству. Все они действуют с 2004 года. Документ регламентирует полномочия госорганов по коммуникационной работе в условиях ЧС, что является общепринятой мировой практикой.

Министр заверил, что данное постановление не про "блокировки Интернета и социальных сетей".

"Любые разговоры на эту тему – спекуляция", - подчеркнул Абаев.