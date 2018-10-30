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30.10.18 00:11
maxsaf
Генпрокуратуре и КНБ разрешили блокировать Интернет при ЧС
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30.10.18 00:08
Menden1968
Возле Лисаковска горят поля, огонь подбирается к селу Приозерное
...согласен с переименованием Приподжогино или Присгорелово,Принетушилово
29.10.18 23:59
Menden1968
Асфальт провалился под автомобилем
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Menden1968
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Генпрокуратуре и КНБ разрешили блокировать Интернет при ЧС

Tengrinews.kz

29 октября 2018, 20:52 |  Государство

Четырем госорганам в Казахстане дали право блокировать Интернет и средства связи при чрезвычайных ситуациях социального, природного или техногенного характеров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на постановление правительства.

Фотоколлаж ©Tengrinews.kz

Это Генеральная прокуратура, Комитет национальной безопасности, Министерство внутренних дел и Министерство обороны.

Эти госорганы, согласно постановлению, имеют право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной и президентской связи, сетей и средств связи экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характеров, а также введении чрезвычайного положения.

Документ вступил в силу 28 октября 2018 года.
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§ maxsaf
Re: Генпрокуратуре и КНБ разрешили блокировать Интернет при ЧС
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 265
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.10.18 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Extremis malis extrema remedia (лат) - Отчаянные времена требуют отчаянных мер
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