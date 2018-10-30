Генпрокуратуре и КНБ разрешили блокировать Интернет при ЧС
Tengrinews.kz
Четырем госорганам в Казахстане дали право блокировать Интернет и средства связи при чрезвычайных ситуациях социального, природного или техногенного характеров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на постановление правительства.
Фотоколлаж ©Tengrinews.kz
Это Генеральная прокуратура, Комитет национальной безопасности, Министерство внутренних дел и Министерство обороны.
Эти госорганы, согласно постановлению, имеют право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной и президентской связи, сетей и средств связи экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характеров, а также введении чрезвычайного положения.
Документ вступил в силу 28 октября 2018 года.
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