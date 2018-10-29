3600 человек могут остаться без бесплатного медицинского обслуживания в Костанае
Связано это с тем, что пациенты до сих пор не открепились от поликлиники ТОО «Аксим плюс», более известной как «Жемчужина». Об этом сегодня сообщили в филиале по Костанайской области НАО "Фонд социального медицинского страхования".
Фото vk.com
С 2019 года поликлиника «Жемчужина», расположенная по адресу Наримановская, 54, будет обслуживать пациентов только на платной основе. С момента объявления кампании прикрепления 15 сентября от нее открепилось 1 000 пациентов, но еще 3 600 человек до сих пор не выбрали организацию, которая будет обслуживать их в следующем году.
Кампания прикрепления завершится 15 ноября. До этого времени тем, кто хотел бы сменить поликлинику, необходимо пройти процедуру прикрепления к новой организации. Для прикрепления необходимо написать заявление в выбранной поликлинике. Открепление от прежней поликлиники произойдет автоматически.
Всего в 2019 году бесплатно обслуживать костанайцев по договору с Фондом медстрахования будут 7 организаций: поликлиники №№ 1, 2, 3, 4, ТОО «Уромед», ТОО «Стомед групп» и ТОО «Костанайская железнодорожная больница».
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