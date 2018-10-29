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Masha010392
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3600 человек могут остаться без бесплатного медицинского обслуживания в Костанае

29 октября 2018, 17:32 |  Государство

Связано это с тем, что пациенты до сих пор не открепились от поликлиники ТОО «Аксим плюс», более известной как «Жемчужина». Об этом сегодня сообщили в филиале по Костанайской области НАО "Фонд социального медицинского страхования".

Фото vk.com

С 2019 года поликлиника «Жемчужина», расположенная по адресу Наримановская, 54, будет обслуживать пациентов только на платной основе. С момента объявления кампании прикрепления 15 сентября от нее открепилось 1 000 пациентов, но еще 3 600 человек до сих пор не выбрали организацию, которая будет обслуживать их в следующем году.

Кампания прикрепления завершится 15 ноября. До этого времени тем, кто хотел бы сменить поликлинику, необходимо пройти процедуру прикрепления к новой организации. Для прикрепления необходимо написать заявление в выбранной поликлинике. Открепление от прежней поликлиники произойдет автоматически.

Всего в 2019 году бесплатно обслуживать костанайцев по договору с Фондом медстрахования будут 7 организаций: поликлиники №№ 1, 2, 3, 4, ТОО «Уромед», ТОО «Стомед групп» и ТОО «Костанайская железнодорожная больница».
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: 3600 человек могут остаться без бесплатного медицинского...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5639
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.10.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть платные услуги станут качественнее думаю..
Там действительно много бесплатников мешались..
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§ alex_60
3600 человек могут остаться без бесплатного медицинского обслуживания в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1500
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////С 2019 года поликлиника «Жемчужина», расположенная по адресу Наримановская, 54, будет обслуживать пациентов только на платной основе.///

а это тогда что?

///Госслужащие Костаная теперь могут получать помощь в едином Центре медицинского обслуживания
В рамках рабочей поездки республиканской информационно-пропагандистской группы по разъяснению положений Послания Лидера Нации Назарбаева Н.А. 15 октября т.г. заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова посетила медицинскую клинику «Жемчужина».
«В рамках сотрудничества с областным управлением здравоохранения Департаментом Агентства на базе данного медицинского учреждения открыт Единый центр медицинского обслуживания государственных служащих» - пояснил в ходе визита заместитель главного врача поликлиники «Жемчужина» Олег Мелешенко – «В сфере государственной службы в Костанайской области трудится более 6,5 тысяч сотрудников. В данный момент сюда прикреплено свыше 940 госслужащих и членов их семей. Им оказывается высокоспециализированная медицинская помощь, прием оказывается врачами высшей категории».///

[Исправлено: alex_60, 29.10.2018 - 18:54]
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§ arman_kst
Re: 3600 человек могут остаться без бесплатного медицинского...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.10.18 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто живет в мкрн. Юбилейный где встают на учет?
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§ MedVed820607
3600 человек могут остаться без бесплатного медицинского обслуживания в Костанае
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 104
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 29.10.18 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а это тогда что?

А это "жемчужина" на ул. Уральской
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