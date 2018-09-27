Форум
Dron
Автомобиль акимата Костанайского района, который попал в ДТП в Узунколе, оказался угнанным
Как неоригинально. Пора уже акимату креативщиков нанимать.
27.09.18 15:04
таноми52
Управление по развитию языков не нашло нарушения закона в...
Vital: Тогда нанимайте репититоров по каз яз и плотно заставляйте их учить. Без языка они тут не выживут. Источник:www.ng.kz Блин, когда ж до всех дойдёт, что дело не в языке! А дело в...
27.09.18 15:03
Sniper
Многочисленные нарушения в малой авиации выявила транспортная прокуратура в трех регионах Казахстана
Чей это самолет? Посмотрите флаг, вроде не наш.
27.09.18 14:47
GREENSOLDIER
Ваши вопросы редакции и сообществу
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ если ВЫ чтите и прошу блюдете мораль Прошу Вас ответить почему удалены мои ОСТАВЛЯЮ за собой право обратитьтся в суд за нарушение ВАМИ закона
27.09.18 14:45
Азеке
Нет пандуса в новом ЦОНе на углу Тауелсиздик-Абая в Костанае
Был там в понедельник, при мне человека поднимали на подъемнике. В тот же день оплачивал услугу по регистрации недвижимости через Мультикассу, комиссия составила 100 тенге.
27.09.18 14:34
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Одна из клиник Костаная отказалась от бесплатного обслуживания населения

Татьяна НАЗАРУК

27 сентября 2018, 12:59 |  Государство

Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили журналистам на брифинге в областном пресс-клубе, посвященном начавшейся кампании прикрепления к поликлиникам.

Директор филиала по Костанайской области НАО «Фонд социального медицинского страхования» Сауле АЙМУХАМБЕТОВА рассказала, что с 2019 года ТОО «Аксим плюс», более известная как «Жемчужина», расположенная на ул. Наримановской, от государственного заказа отказалась.

- На данный момент к этой клинике прикреплены 5 000 человек, - отметила Аймухамбетова. - В своем письме они сказали, что будут работать только на платной основе. Причину не назвали, это решение частного лица. В заказе фонда они участвовать не хотят.

Всем пациентам, обслуживающимся в «Жемчужине», необходимо с 15 сентября по 15 ноября прикрепиться к другим лечебным учреждениям, но до конца 2018 года обслуживаться они продолжат там же.

Вообще же в течение двух месяцев, в период проведения кампании прикрепления к поликлиникам, каждый житель Костанайской области может поменять медицинскую организацию. Сделать это можно тремя способами: подойти в поликлинику, где вы хотели бы обслуживаться, и написать заявление, а также перекрепиться через сайт Egov и местные ЦОНы.

- Открепление от прежних медорганизаций происходит автоматически, так что пациенту приходить никуда не нужно, - отметила заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Екатерина СЛОБОДЕНЮК. - Новшества кампании этого года таковы, что усиленное внимание уделяется принципу семейности. Одна семья должна быть прикреплена к одной поликлинике, к одному врачу общей практики. Это делается для улучшения качества оказания услуг.

Кроме того, рекомендуют выбирать те поликлиники, которые ближе всего находятся к дому. Связано это, прежде всего, с недавним открытием при медучреждениях отделений неотложной помощи. Сейчас они уже есть при поликлиниках №№ 1, 2 и 3, в поликлинике № 4 это новшество появится в скором времени, до конца 2018 года такие отделения должны открыться при поликлиниках Аркалыка и Рудного. Они будут обслуживать вызовы 4-й категории сложности, к которым относятся, к примеру, случаи с пациентами, имеющими хронические заболевания. Если их жизни и здоровью ничего не угрожает, то к таким больным будет приезжать не скорая помощь, а врачи из поликлиники. Сделать это медики по регламенту обязаны в течение часа.

- Поэтому желательно, чтобы медорганизация, к которой прикрепляется пациент, была в шаговой доступности от его дома, - отметила Слободенюк. - Быстро прибывать на вызовы должны и врачи, которых просто вызывают на дом. Если получится так, что человек живет в микрорайоне Костанай-2, а прикрепляется к поликлинике № 4, то могут рассматривать вариант исключения услуги вызова врача на дом.

Всего в Костанайской области первичным медико-санитарным обслуживанием занимается 31 организация: 6 частных и 25 государственных.

В этом году в Аркалыке открылся новый частный медцентр «Казахстан». К нему тоже можно будет прикрепиться.

В Костанае бесплатное медицинскую помощь оказывают поликлиники №№ 1, 2, 3, 4, ТОО «Стомед групп» («Жемчужина» на ул. Уральской»), железнодорожная больница и медцентр «Уромед».

- В прошлом году в кампании перекрепления поучаствовали более 3 000 человек, - сообщила Аймухамбетова. - Сегодня к медорганизациям прикреплены 864 327 человек. Напомню, что с начала этого года в поликлиниках могут обслуживаться иностранные граждане и лица, имеющие ВНЖ в Казахстане. Люди, которые работают вахтовым методом или часто находятся в командировках, могут обслуживаться в любой поликлинике страны при наличии у них добровольного страхования.

Екатерина Слободенюк добавила, что повысить качество обслуживания собираются при помощи снижения нагрузки на врачей общей практики. На 1 января 2018 года на одного терапевта приходилось 2 275 пациентов, на сегодняшний день - 1985, эту цифру планируется снизить до 1 700. Новые специалисты прибывают, они и помогают разгрузить действующих врачей, отметила Слободенюк.

Ежемесячное подушевое финансирование на одного человека из фонда медстрахования составляет в среднем 726 тенге. Оплату производят вне зависимости от того, сколько раз человек обращался за помощью в поликлиники.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
27.09.18 13:26 Автомобиль акимата Костанайского района, который попал в ДТП в Узунколе, оказался угнанным
27.09.18 11:34 Многочисленные нарушения в малой авиации выявила транспортная прокуратура в трех регионах Казахстана
27.09.18 11:00 На день без холодной воды останутся два района в Костанае
27.09.18 09:40 Евгений ШИБАРШИН: Пропагандистский скачок
27.09.18 08:35 Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
26.09.18 20:14 Финалист Лиги Европы принес "Тоболу" победу над "Акжайыком"
26.09.18 19:00 Первый зампред «Нур Отана» отчитался в Костанае об исполнении поручений лидера партии
26.09.18 18:50 Запретить анонимные онлайн-платежи намерены в Казахстане
26.09.18 17:08 Заместителя акима Аркалыка оштрафовали за незаконное вмешательство в бизнес
26.09.18 16:51 Погода в последние дни сентября в Костанайской области - бабье лето в разгаре

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Victor Yang
Одна из клиник Костаная отказалась от бесплатного обслуживания населения
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10958
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.09.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Одна семья должна быть прикреплена к одной поликлинике, к одному врачу общей практики. Это делается для улучшения качества оказания услуг. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32437

Шта? Каким это образом улучшится качество? Хороший педиатр - в одной поликлинике, а, скажем, кардиолог для взрослого - в другой. Что делать в этом случае? Ничем эта система отличаться не будет от того что быдло - только деньги из своего кармана платить нужно вне зависимости от того - обращаешься или нет в поликлинику. А при необходимости всё равно к платному идёшь.

[Исправлено: Victor Yang, 27.09.2018 - 13:18]
Профайл

§ Сыкымы
Re: Одна из клиник Костаная отказалась от бесплатного...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.09.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Хороший педиатр - в одной поликлинике, а, скажем, кардиолог для взрослого - в другой

Речь о врачах общей практики, типа семейного доктора. Если он сам не смогёт или будут сомнения, то тогда направит к узкому специалисту для подтверждения диагноза. Но лечить будет ВОП.
Профайл

§ Victor Yang
Одна из клиник Костаная отказалась от бесплатного обслуживания населения
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10958
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.09.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Если он сам не смогёт или будут сомнения, то тогда направит к узкому специалисту для подтверждения диагноза.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780217&topic_id=35669&forumid=1#780217

Правильно. Но отправит к врачу в свою же поликлинику, а не к врачу, которому я доверяю.
Профайл

§ Сыкымы
Re: Одна из клиник Костаная отказалась от бесплатного...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.09.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Совместными усилиями придёте к консенсусу. Семейный доктор - он же почти как член семьи. ;-)
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 231
Пользователей: 7
Всего: 238

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх