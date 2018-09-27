Одна из клиник Костаная отказалась от бесплатного обслуживания населения

Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили журналистам на брифинге в областном пресс-клубе, посвященном начавшейся кампании прикрепления к поликлиникам.

Директор филиала по Костанайской области НАО «Фонд социального медицинского страхования» Сауле АЙМУХАМБЕТОВА рассказала, что с 2019 года ТОО «Аксим плюс», более известная как «Жемчужина», расположенная на ул. Наримановской, от государственного заказа отказалась.

- На данный момент к этой клинике прикреплены 5 000 человек, - отметила Аймухамбетова. - В своем письме они сказали, что будут работать только на платной основе. Причину не назвали, это решение частного лица. В заказе фонда они участвовать не хотят.

Всем пациентам, обслуживающимся в «Жемчужине», необходимо с 15 сентября по 15 ноября прикрепиться к другим лечебным учреждениям, но до конца 2018 года обслуживаться они продолжат там же.

Вообще же в течение двух месяцев, в период проведения кампании прикрепления к поликлиникам, каждый житель Костанайской области может поменять медицинскую организацию. Сделать это можно тремя способами: подойти в поликлинику, где вы хотели бы обслуживаться, и написать заявление, а также перекрепиться через сайт Egov и местные ЦОНы.

- Открепление от прежних медорганизаций происходит автоматически, так что пациенту приходить никуда не нужно, - отметила заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Екатерина СЛОБОДЕНЮК. - Новшества кампании этого года таковы, что усиленное внимание уделяется принципу семейности. Одна семья должна быть прикреплена к одной поликлинике, к одному врачу общей практики. Это делается для улучшения качества оказания услуг.

Кроме того, рекомендуют выбирать те поликлиники, которые ближе всего находятся к дому. Связано это, прежде всего, с недавним открытием при медучреждениях отделений неотложной помощи. Сейчас они уже есть при поликлиниках №№ 1, 2 и 3, в поликлинике № 4 это новшество появится в скором времени, до конца 2018 года такие отделения должны открыться при поликлиниках Аркалыка и Рудного. Они будут обслуживать вызовы 4-й категории сложности, к которым относятся, к примеру, случаи с пациентами, имеющими хронические заболевания. Если их жизни и здоровью ничего не угрожает, то к таким больным будет приезжать не скорая помощь, а врачи из поликлиники. Сделать это медики по регламенту обязаны в течение часа.

- Поэтому желательно, чтобы медорганизация, к которой прикрепляется пациент, была в шаговой доступности от его дома, - отметила Слободенюк. - Быстро прибывать на вызовы должны и врачи, которых просто вызывают на дом. Если получится так, что человек живет в микрорайоне Костанай-2, а прикрепляется к поликлинике № 4, то могут рассматривать вариант исключения услуги вызова врача на дом.

Всего в Костанайской области первичным медико-санитарным обслуживанием занимается 31 организация: 6 частных и 25 государственных.

В этом году в Аркалыке открылся новый частный медцентр «Казахстан». К нему тоже можно будет прикрепиться.

В Костанае бесплатное медицинскую помощь оказывают поликлиники №№ 1, 2, 3, 4, ТОО «Стомед групп» («Жемчужина» на ул. Уральской»), железнодорожная больница и медцентр «Уромед».

- В прошлом году в кампании перекрепления поучаствовали более 3 000 человек, - сообщила Аймухамбетова. - Сегодня к медорганизациям прикреплены 864 327 человек. Напомню, что с начала этого года в поликлиниках могут обслуживаться иностранные граждане и лица, имеющие ВНЖ в Казахстане. Люди, которые работают вахтовым методом или часто находятся в командировках, могут обслуживаться в любой поликлинике страны при наличии у них добровольного страхования.

Екатерина Слободенюк добавила, что повысить качество обслуживания собираются при помощи снижения нагрузки на врачей общей практики. На 1 января 2018 года на одного терапевта приходилось 2 275 пациентов, на сегодняшний день - 1985, эту цифру планируется снизить до 1 700. Новые специалисты прибывают, они и помогают разгрузить действующих врачей, отметила Слободенюк.

Ежемесячное подушевое финансирование на одного человека из фонда медстрахования составляет в среднем 726 тенге. Оплату производят вне зависимости от того, сколько раз человек обращался за помощью в поликлиники.