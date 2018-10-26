"Перережу всех, как баранов!" - приговор по делу о вампирах вынесли в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
Процесс по обвинению 53-летнего жителя п. Кушмурун Алика Кунтаева в убийстве и покушении на убийство начался в июле 2018 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области. 25 октября было вынесено решение по этому делу.
Согласно материалам дела, Кунтаев в апреле 2018 года выпивал в доме жительницы Кушмуруна Веры Бухановой. Через время они начали ругаться. К женщине в дом пришел ее сосед Владимир Квашинин. Поскольку он тоже был пьян, мужчины устроили потасовку, Буханова пыталась их разнять.
Разозлившийся Кунтаев схватил кухонный нож и с криками «Сейчас перережу всех, как баранов!» несколько раз ударил Буханову в шею, откуда хлынула кровь. Квашинину он нанес удар в живот, а затем в спину, оставив нож там.
Когда на шум прибежала соседка Бухановой, в коридоре дома увидела только Кунтаева. Он ехидно прокомментировал, что «сейчас выйдут вампиры».
Бухановой, несмотря на большую кровопотерю, удалось спастись - больница находилась в 100 м от ее дома. Туда женщина дошла сама. Квашинин с ножом в спине вернулся к себе домой и там скончался.
Суд признал вину Кунтаева по двум статьям доказанной, сообщили «НГ» в пресс-службе суда. Его приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Родственникам погибшего Квашинина осужденный должен будет выплатить более 1,5 млн тенге. Выжившая Вера Буханова от иска к Кунтаеву отказалась.
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