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pro100tak
Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют национальным стандартам
Где-то, когда-то видел я платформы на уровне пола тамбура. А пока будем в вагоны карабкаться, как на Эверест. Не будем говорить о полустанках, когда на вокзалах в областных центрах по земле ходим.
26.10.18 18:29
pro100tak
Умер Николай Караченцов
Человек - Легенда, из плеяды Великих. Нет больше графа Резанова. Из нынешних никто даже рядом не стоит.
26.10.18 18:17
Victor Yang
Октябрь простится с жителями Костанайской области похолоданием
Нас ждут понижение температуры Источник:www.ng.kz Неожиданно для конца октября в наших местах, правда? ;-) :-P
26.10.18 17:42
Тюльпанчик
Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют национальным стандартам
Victor Yang: Нормальная реконструкция - и здания будут современными. Источник:www.ng.kz Так они вам сейчас насчитают за реконструкцию ого-го. Скажут, здания старые, работы дофига, и сумму...
26.10.18 17:41
elektron
Более половины вокзалов в Казахстане не соответствуют национальным стандартам
Victor Yang: Нормальная реконструкция Источник:www.ng.kz Так где её взять? Опять бюджет распилят - брусчатники и аля улю. ;-)
26.10.18 17:34
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"Перережу всех, как баранов!" - приговор по делу о вампирах вынесли в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

26 октября 2018, 09:38 |  Криминал

Процесс по обвинению 53-летнего жителя п. Кушмурун Алика Кунтаева в убийстве и покушении на убийство начался в июле 2018 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области. 25 октября было вынесено решение по этому делу.

Согласно материалам дела, Кунтаев в апреле 2018 года выпивал в доме жительницы Кушмуруна Веры Бухановой. Через время они начали ругаться. К женщине в дом пришел ее сосед Владимир Квашинин. Поскольку он тоже был пьян, мужчины устроили потасовку, Буханова пыталась их разнять.

Разозлившийся Кунтаев схватил кухонный нож и с криками «Сейчас перережу всех, как баранов!» несколько раз ударил Буханову в шею, откуда хлынула кровь. Квашинину он нанес удар в живот, а затем в спину, оставив нож там.

Когда на шум прибежала соседка Бухановой, в коридоре дома увидела только Кунтаева. Он ехидно прокомментировал, что «сейчас выйдут вампиры».

Бухановой, несмотря на большую кровопотерю, удалось спастись - больница находилась в 100 м от ее дома. Туда женщина дошла сама. Квашинин с ножом в спине вернулся к себе домой и там скончался.

Суд признал вину Кунтаева по двум статьям доказанной, сообщили «НГ» в пресс-службе суда. Его приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Родственникам погибшего Квашинина осужденный должен будет выплатить более 1,5 млн тенге. Выжившая Вера Буханова от иска к Кунтаеву отказалась.
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§ Букет счастья
Re: "Перережу всех, как баранов!" - приговор по делу о...
Букет счастья


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 26.10.18 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фамилии прям в цвет, всю суть человеческой натуры отражают - Буханина и Квашинин
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