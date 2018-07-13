«Сейчас выйдут вампиры», - жителя Костанайской области судят за убийство и покушение на убийство

Именно этой фразой 53-летний Алик КУНТАЕВ сопроводил чудовищную картину, которую увидела прибежавшая на шум соседка.





Вампирами Кунтаев назвал Веру Буханову, вместе с которой он пил, и незнакомого ему Владимира Квашинина - тот, видимо, хотел присоединиться к посиделкам, но нарвался на словесную перепалку, позже переросшую в смертельную драку.

Соседка через открытую входную дверь сначала увидела лежащего в коридоре Кунтаева, отпускающего ехидные шуточки, а затем Буханову, изо рта и шеи которой лилась кровь, и Квашинина с ножом в спине. Двое окровавленных, как в фильме ужасов, медленно выходили из зала и пытались покинуть квартиру.

Предварительное слушание по этому делу прошло сегодня, 13 июля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.

На скамье подсудимых - ранее не нарушавший закон житель п. Кушмурун Алик Кунтаев. О его биографии неизвестно ничего, кроме того, что он любит выпить.

С Верой Бухановой он познакомился 17 апреля во дворе ее частного дома. Сначала пили на улице, а затем новая знакомая позвала к себе. Спустя пару часов начался пьяный скандал. Женщина испугалась агрессивно настроенного Кунтаева и постучала в стену, позвав на помощь соседку.

В этот момент в дом вошел другой ее сосед - Владимир Квашинин. Поскольку он тоже был пьян, помочь женщине не смог. Мужчины устроили драку, а Буханова пыталась их разнимать.

Не на шутку разозлившийся Кунтаев схватил кухонный нож и прокричал: «Сейчас перережу всех, как баранов!». Буханову он ударил несколько раз, попав в заднюю часть шеи, оттуда потоком хлынула кровь. Квашинина ударил в живот и спину. Нож оставил в теле.

Вошедшая в это время в квартиру соседка вытолкала Кунтаева на крыльцо и он ушел в неизвестном направлении.

Вера Буханова, несмотря на обильную кровопотерю, успела вовремя добраться до больницы, по счастливой случайности располагавшейся в 100 метрах от ее дома, а Квашинин вернулся в свою квартиру и там скончался.

Кунтаева обвиняют по двум статьям: убийство и покушение на убийство.

Подсудимый свою вину признал частично.

- Я там находился, но все было не так, как сейчас зачитали, - ответил на вопрос судьи Алтынай Сагиндыковой Кунтаев после того, как услышал обвинительное заключение. - Это все произошло вследствие борьбы.

Так как подсудимый плохо слышит, все судебное заседание он стоял. Против присутствия СМИ Кунтаев не возражал.