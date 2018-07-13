Форум
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60: Там еще всяки разны звезды приехали музыки и кино. Уилл Смит вроде и прочая прочая , краем глаза видел в новостях.
13.07.18 20:58
Vital
Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
Обликоморале: Да я тож не понял. Там на импорт мож10% уходит. Остальное тут . А вабще. Город то маленький. Все знаю что этот деп гнилая шарага. Там рабочих не когда за людей не держали.
13.07.18 20:57
Обликоморале
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
Добринцофф: Следствие и суд еще не установили прав-виноват. Он пока намба ан подозреваемый, НГ пока обвинять в чем то тоже рано. :lol:
13.07.18 20:55
alex_60
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
я тоже не пойму. тетка видела кто стоял за ней. разговаривал с ее ребенком. он на камере.да. ну и что дальше? так понимаю что видео, конкретное, что он берет телефон и ложит себе в карман нет....
13.07.18 20:52
211
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
Добринцофф: ,то должен подать в суд на НГ,за то что они опубликовали его лицо на всю страну,а НГ должно принести ему извинения и Тоже так на миг подумал.. Он же только подозреваемый.. Тут фото с...
13.07.18 20:52
Перейти в форум »
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

«Сейчас выйдут вампиры», - жителя Костанайской области судят за убийство и покушение на убийство

Татьяна НАЗАРУК

13 июля 2018, 17:20 |  Криминал

Именно этой фразой 53-летний Алик КУНТАЕВ сопроводил чудовищную картину, которую увидела прибежавшая на шум соседка.


Вампирами Кунтаев назвал Веру Буханову, вместе с которой он пил, и незнакомого ему Владимира Квашинина - тот, видимо, хотел присоединиться к посиделкам, но нарвался на словесную перепалку, позже переросшую в смертельную драку.

Соседка через открытую входную дверь сначала увидела лежащего в коридоре Кунтаева, отпускающего ехидные шуточки, а затем Буханову, изо рта и шеи которой лилась кровь, и Квашинина с ножом в спине. Двое окровавленных, как в фильме ужасов, медленно выходили из зала и пытались покинуть квартиру.

Предварительное слушание по этому делу прошло сегодня, 13 июля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.

На скамье подсудимых - ранее не нарушавший закон житель п. Кушмурун Алик Кунтаев. О его биографии неизвестно ничего, кроме того, что он любит выпить.

С Верой Бухановой он познакомился 17 апреля во дворе ее частного дома. Сначала пили на улице, а затем новая знакомая позвала к себе. Спустя пару часов начался пьяный скандал. Женщина испугалась агрессивно настроенного Кунтаева и постучала в стену, позвав на помощь соседку.

В этот момент в дом вошел другой ее сосед - Владимир Квашинин. Поскольку он тоже был пьян, помочь женщине не смог. Мужчины устроили драку, а Буханова пыталась их разнимать.

Не на шутку разозлившийся Кунтаев схватил кухонный нож и прокричал: «Сейчас перережу всех, как баранов!». Буханову он ударил несколько раз, попав в заднюю часть шеи, оттуда потоком хлынула кровь. Квашинина ударил в живот и спину. Нож оставил в теле.

Вошедшая в это время в квартиру соседка вытолкала Кунтаева на крыльцо и он ушел в неизвестном направлении.

Вера Буханова, несмотря на обильную кровопотерю, успела вовремя добраться до больницы, по счастливой случайности располагавшейся в 100 метрах от ее дома, а Квашинин вернулся в свою квартиру и там скончался.

Кунтаева обвиняют по двум статьям: убийство и покушение на убийство.

Подсудимый свою вину признал частично.

- Я там находился, но все было не так, как сейчас зачитали, - ответил на вопрос судьи Алтынай Сагиндыковой Кунтаев после того, как услышал обвинительное заключение. - Это все произошло вследствие борьбы.

Так как подсудимый плохо слышит, все судебное заседание он стоял. Против присутствия СМИ Кунтаев не возражал.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
13.07.18 19:10 Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
13.07.18 18:46 Портрет Абая в технике граффити на многоэтажном доме в Костанае делают алматинские художники
13.07.18 16:26 Большая жара придет на следующей неделе в Костанайскую область
13.07.18 16:03 Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
13.07.18 15:50 Мотопробег и раздачу листовок организовали полицейские в Костанае
13.07.18 14:24 "Талмуд, мелким шрифтом" - Верховный суд о банковских договорах в Казахстане
13.07.18 13:32 Дело о драке, в которой был смертельно ранен студент, заново рассмотрели по апелляционной жалобе осужденного в Костанае
13.07.18 11:17 В Костанае водителя Lexus RX-300 оштрафуют за рамку с именем и фамилией вместо номерного знака
13.07.18 10:03 Нетрезвая девушка утонула в необорудованном для купания месте в Лисаковске
13.07.18 09:49 Пропавшая в Костанае 14-летняя алматинка нашлась в Кокшетау

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 130
Пользователей: 3
Всего: 133

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх