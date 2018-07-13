«Сейчас выйдут вампиры», - жителя Костанайской области судят за убийство и покушение на убийство
Татьяна НАЗАРУК
Именно этой фразой 53-летний Алик КУНТАЕВ сопроводил чудовищную картину, которую увидела прибежавшая на шум соседка.
Вампирами Кунтаев назвал Веру Буханову, вместе с которой он пил, и незнакомого ему Владимира Квашинина - тот, видимо, хотел присоединиться к посиделкам, но нарвался на словесную перепалку, позже переросшую в смертельную драку.
Соседка через открытую входную дверь сначала увидела лежащего в коридоре Кунтаева, отпускающего ехидные шуточки, а затем Буханову, изо рта и шеи которой лилась кровь, и Квашинина с ножом в спине. Двое окровавленных, как в фильме ужасов, медленно выходили из зала и пытались покинуть квартиру.
Предварительное слушание по этому делу прошло сегодня, 13 июля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.
На скамье подсудимых - ранее не нарушавший закон житель п. Кушмурун Алик Кунтаев. О его биографии неизвестно ничего, кроме того, что он любит выпить.
С Верой Бухановой он познакомился 17 апреля во дворе ее частного дома. Сначала пили на улице, а затем новая знакомая позвала к себе. Спустя пару часов начался пьяный скандал. Женщина испугалась агрессивно настроенного Кунтаева и постучала в стену, позвав на помощь соседку.
В этот момент в дом вошел другой ее сосед - Владимир Квашинин. Поскольку он тоже был пьян, помочь женщине не смог. Мужчины устроили драку, а Буханова пыталась их разнимать.
Не на шутку разозлившийся Кунтаев схватил кухонный нож и прокричал: «Сейчас перережу всех, как баранов!». Буханову он ударил несколько раз, попав в заднюю часть шеи, оттуда потоком хлынула кровь. Квашинина ударил в живот и спину. Нож оставил в теле.
Вошедшая в это время в квартиру соседка вытолкала Кунтаева на крыльцо и он ушел в неизвестном направлении.
Вера Буханова, несмотря на обильную кровопотерю, успела вовремя добраться до больницы, по счастливой случайности располагавшейся в 100 метрах от ее дома, а Квашинин вернулся в свою квартиру и там скончался.
Кунтаева обвиняют по двум статьям: убийство и покушение на убийство.
Подсудимый свою вину признал частично.
- Я там находился, но все было не так, как сейчас зачитали, - ответил на вопрос судьи Алтынай Сагиндыковой Кунтаев после того, как услышал обвинительное заключение. - Это все произошло вследствие борьбы.
Так как подсудимый плохо слышит, все судебное заседание он стоял. Против присутствия СМИ Кунтаев не возражал.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 3
Всего: 133
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60: Там еще всяки разны звезды приехали музыки и кино. Уилл Смит вроде и прочая прочая , краем глаза видел в новостях.
Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
Обликоморале: Да я тож не понял. Там на импорт мож10% уходит. Остальное тут . А вабще. Город то маленький. Все знаю что этот деп гнилая шарага. Там рабочих не когда за людей не держали.
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
Добринцофф: Следствие и суд еще не установили прав-виноват. Он пока намба ан подозреваемый, НГ пока обвинять в чем то тоже рано. :lol:
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
я тоже не пойму. тетка видела кто стоял за ней. разговаривал с ее ребенком. он на камере.да. ну и что дальше? так понимаю что видео, конкретное, что он берет телефон и ложит себе в карман нет....
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
Добринцофф: ,то должен подать в суд на НГ,за то что они опубликовали его лицо на всю страну,а НГ должно принести ему извинения и Тоже так на миг подумал.. Он же только подозреваемый.. Тут фото с...