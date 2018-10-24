Уголовное дело завели на водителя автобуса, сбившего школьницу на пешеходном переходе в Костанае

Полиция проводит досудебное расследование по ст. 345 ч. 2 УК РК (нарушение Правил дорожного движения). Об этом "НГ" сообщили сегодня, 24 октября, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

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Авария, в которой пострадала 15-летняя школьница, произошла вчера, 23 октября, около 7.35, на ул. Гашека, напротив ЦОНа. Маршрутный автобус № 24 не затормозил на пешеходном переходе и сбил девочку.

- Сообщение о происшествии в дежурную часть поступило в 7.52, - отметили в пресс-службе ведомства. - В отношении 61-летнего водителя автобуса марки «Мерседес» проводится досудебное расследование.

Сразу после ДТП пострадавшую с многочисленными травмами доставили на попутной машине, не дожидаясь скорой, в реанимацию детской областной больницы.

Ранее в "НГ" обратились родственники школьницы с просьбой отыскать водителя, который отвез девочку в больницу.